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Poli Timișoara, gest superb față de Rapid înainte de meciul din Cupă: „Dacă vor, pot să vină 7.000”

Se anunță spectacol total la meciul Poli Timișoara - Rapid din Cupa României! Bănățenii suplimentează biletele pentru galeria giuleștenilor: anunțul conducerii clubului
Bogdan Ciutacu, Gabriel-Alexandru Ioniță
28.08.2026 | 09:03
Poli Timisoara gest superb fata de Rapid inainte de meciul din Cupa Daca vor pot sa vina 7000
EXCLUSIV FANATIK
Poli Timișoara, gest superb față de Rapid înainte de meciul din Cupă. Foto: colaj Fanatik
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Poli Timișoara și Rapid urmează să se dueleze în prima etapă a grupelor Cupei României, joi, 3 septembrie, de la ora 21:o0. Meciul nu se va juca însă în orașul de pe Bega, ci la Sibiu, din cauza faptului că bănățenii nu dispun încă de un stadion care să fie omologat pentru această fază a competiției.

Decizia luată de Poli Timișoara înaintea meciului cu Rapid din Cupa României

Ei vor fi deci gazde pe stadionul din Sibiu la această partidă. După cum se știe deja foarte bine, galeriile celor două echipe sunt înfrățite. Astfel, în baza acestei relații foarte apropiate, conducerea lui Poli a decis să suplimenteze mai mult decât semnificativ numărul biletelor alocate pentru suporterii giuleșteni cu această ocazie.

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„Va fi un spectacol pentru suporteri și între cele două galerii. Am scos biletele din Peluza Nord, adică 3.400. Pot să vină și 7.000 dacă vor. Deci câți vor ei atâția vin. Avem o relație specială. Și cei din galerie au spus că dacă o să fie 3-0 pentru Rapid nu e nicio supărare, sau la fel dacă e pentru Timișoara. Va fi un festival și e ceva foarte rar să ne putem bucura așa de fotbal”, a spus Dinu Bara, președintele lui Poli Timișoara, în exclusivitate pentru FANATIK. 

Poli Timișoara va avea stadion nou, de 32.000 de locuri

În câțiva ani, timișorenii nu vor mai fi nevoiți să organizeze astfel de meciuri importante în alte orașe, întrucât urmează să înceapă construcția noului stadion „Dan Păltinișanu”, care va avea o capacitate de nu mai puțin de 32.000 de locuri. În acest sens, recent, Alfred Simonis, președintele Consiliului Județean Timiș, a anunțat că a fost semnat contractul pentru proiectarea și construirea noii arene:

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„În sfârșit, am semnat contractul pentru noul Stadion Dan Păltinișanu. Firma câștigătoare are la dispoziție câteva luni pentru realizarea proiectului. Apoi încep lucrările. Timișoara și Timișul au așteptat suficient. Vreau să mulțumesc Guvernului României pentru că, în sfârșit, ne dă voie să construim pe banii noștri. Consiliul Județean Timiș poate asigura, pentru perioada 2026–2027, cel puțin 125 de milioane de lei pentru lucrările la noul stadion. Vom susține investiția din bugetul județului până în momentul în care CNI va putea prelua finanțarea, în 2028”. 

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Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu
Bogdan Ciutacu este redactor de sport la Fanatik. A debutat la „Eu Sunt 12”, a lucrat la „Cluburi portive/Sportivity”, „Ultima fază”, „Români ca lumea” sau „Tribal Worldwide Romania”, proiect Heineken referitor la EURO 2020, Champions League, Formula 1 și Cupa Mondială de rugby.
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