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Răzvan Mărincean (17 ani) are 8 meciuri în acest sezon al SuperLigii. A marcat de două ori, contra Petrolului și a Oțelului. Doar o accidentare i-a blocat progresul într-un moment excelent pentru el, la finalul lui octombrie. Atacantul a ratat inclusiv Mondialul U17, la care ar fi trebuit să participe alături de naționala României. , unde sunt în această lună zeci de impresari și reprezentanți ai cluburilor de top din toată lumea. Chiar și în aceste condiții, ar putea să schimbe campionatul cu unul aflat mult peste cota actuală a SuperLigii. FC Porto a deschis tratativele preliminare pentru atacantul de la Farul, susțin sursele FANATIK.

Mărincean a fost remarcat în meciurile naționalelor de juniori ale României

Răzvan Mărincean a progresat constant în ultimul an și jumătate. A fost în parcursul din calificările Euro 2027. A marcat de două ori în 9 selecții și a făcut pasul natural către U18, unde are două prezențe. Mărincean este un produs al Farului. La prima echipă are 13 meciuri. Cele două reușite din acest sezon sunt primele pentru el în fotbalul de seniori. Mărincean are și un assist, dar în Youth League.

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Puștiul poate evolua atât vârf, cât și în banda stângă. Răzvan este fiul fostului fotbalist Cosmin Mărincean. Acesta a trecut în carieră pe la FC Baia Mare, Liberty Salonta sau Unirea Alba Iulia. Acesta are 3 promovări în actuala SuperLigă alături de cluburile la care a jucat, dar nu a evoluat în niciun meci de primă divizie în carieră. Mărincean Senior a jucat cu Avântul Bârsana împotriva FCSB, în 2013, într-un meci memorabil din șaisprezecimile competiției.

Răzvan Mărincean a fost al 67-lea jucător debutat de Hagi în SuperLigă

Debutul lui Răzvan Mărincean la nivel de primă divizie s-a produs pe 3 noiembrie 2025, în victoria cu 3-0 a Farului contra lui Csikszereda. Nu avea încă 17 ani. Mărincean a fost al 67-lea jucător căruia clubul deținut acum de Gică Popescu i-a oferit primele minute în SuperLigă.

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„L-am legitimat la 4 ani și jumătate la clubul la care activam atunci în Sighet. Talentat de mic, era ceva deosebit, dar ce m-a impresionat a fost determinarea lui de a face fotbal. E de cinci ani la Farul. De la vârsta de 12 ani e singur, pe cont propriu. E foarte greu, departe de casă. N-a spus nici măcar o singură dată că vrea acasă, că nu mai poate, că e greu. Niciodată!

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Un copil tare, a vrut tot timpul sus. E departe de Sighet, ne vedem de două ori pe an, când vine acasă în vacanțele de vară și de iarnă. Care-s tot mai scurte. Distanța e foarte mare, cu trenul faci 20 de ore. Când vine acasă, vine singur cu trenul”, a spus tatăl lui Răzvan, Cosmin Mărincean, într-un .

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În afară de Porto, și Benfica l-a căutat. „E urmărit încă de anul trecut, din câte știu. Au fost să-l vadă și-n Franța, și-n Italia la acţiunile cu lotul. Înţeleg că nu au ajuns la un numitor comun, dar e îmbucurător că o echipă de calibrul Benficăi a văzut ceva la Răzvan. Are potențial, doar trebuie să i se dea încredere. Știu ce fel de copil este, dacă i se dă încredere și are un scop, el dă 200 la sută”, a explicat tatăl fotbalistului pentru sursa citată.