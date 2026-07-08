FC Rapid – FC Kosice, LIVE VIDEO în al treilea amical al verii pentru echipa lui Daniel Pancu. Când și unde se poate vedea meciul

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După ce a jucat contra Dinamo Kiev și Rapid Viena, Rapid este gata pentru un nou meci de verificare. Giuleștenii întâlnesc FC Kosice, ocupanta primului loc din play-out-ul Slovaciei sezonul trecut. Meciul se va juca miercuri, 8 iulie, de la ora 18:00.

Rapid – FC Kosice, live. Cum poate fi urmărit amicalul giuleștenilor din Austria

Fotbaliștii Rapidului se pregătesc pentru startul noului sezon sub comanda lui Daniel Pancu, iar giuleștenii vor disputa un nou amical interesant în cadrul cantonamentului din Austria. Confruntarea de miercuri, 8 iulie, are loc pe Zaunegroup Arena, din Ansfelden. Ora de start a partidei este 17:30, ora locală, însă românii o pot urmări de la 18:30.

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Cei de la Rapid au anunțat pe pagina oficială de Facebook faptul că partida va fi transmisă în direct, gratuit, pe De asemenea, site-ul FANATIK te va ține la curent cu tot ce se întâmplă grație formatului LIVE TEXT.

Ce a făcut Rapid în amicalele din această vară

Până acum, Rapid și-a testat forțele cu Dinamo Kiev și cu Rapid Viena. , în timp ce , dar cu semne foarte bune venite dinspre portarii giuleștenilor în urma prestațiilor avute.

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După jocul contra celor de la Kosice, Rapid mai are de jucat un singur meci, pe 9 iulie, tot de la ora 18:30. Mai exact, formația „alb-vișinie” îi va întâlni pe cei de la Slovan Liberec, locul 6 în prima ligă a Cehiei sezonul trecut. În ceea ce privește noul sezon al SuperLigii, Rapid va debuta cu un duel contra nou-promovatei Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida din Giulești va fi ultima din prima rundă a stagiunii și se va disputa luni, 20 iulie, de la ora 21:30.