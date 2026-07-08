FC Rapid – FC Kosice, LIVE VIDEO în al treilea amical al verii pentru echipa lui Daniel Pancu. Când și unde se poate vedea meciul

După ce a jucat contra Dinamo Kiev și Rapid Viena, Rapid este gata pentru un nou meci de verificare. Giuleștenii întâlnesc FC Kosice, ocupanta primului loc din play-out-ul Slovaciei sezonul trecut. Meciul se va juca miercuri, 8 iulie, de la ora 18:00.
Fotbaliștii Rapidului se pregătesc pentru startul noului sezon sub comanda lui Daniel Pancu, iar giuleștenii vor disputa un nou amical interesant în cadrul cantonamentului din Austria. Confruntarea de miercuri, 8 iulie, are loc pe Zaunegroup Arena, din Ansfelden. Ora de start a partidei este 17:30, ora locală, însă românii o pot urmări de la 18:30.
Cei de la Rapid au anunțat pe pagina oficială de Facebook faptul că partida va fi transmisă în direct, gratuit, pe canalul de YouTube al clubului. De asemenea, site-ul FANATIK te va ține la curent cu tot ce se întâmplă grație formatului LIVE TEXT.
Până acum, Rapid și-a testat forțele cu Dinamo Kiev și cu Rapid Viena. Primul meci a fost câștigat de elevii lui Daniel Pancu cu scorul de 3-1, în timp ce a doua partidă s-a încheiat doar 0-0, dar cu semne foarte bune venite dinspre portarii giuleștenilor în urma prestațiilor avute.
După jocul contra celor de la Kosice, Rapid mai are de jucat un singur meci, pe 9 iulie, tot de la ora 18:30. Mai exact, formația „alb-vișinie” îi va întâlni pe cei de la Slovan Liberec, locul 6 în prima ligă a Cehiei sezonul trecut. În ceea ce privește noul sezon al SuperLigii, Rapid va debuta cu un duel contra nou-promovatei Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida din Giulești va fi ultima din prima rundă a stagiunii și se va disputa luni, 20 iulie, de la ora 21:30.