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FC Rapid – FC Kosice, LIVE VIDEO în al treilea amical al verii pentru echipa lui Daniel Pancu. Când și unde se poate vedea meciul

Rapid întâlnește FC Kosice în al treilea amical al verii din cantonamentul desfășurat în Austria. Partida este programată miercuri, 8 iulie, de la ora 18:30.
Mihai Dragomir
08.07.2026 | 15:45
FC Rapid FC Kosice LIVE VIDEO in al treilea amical al verii pentru echipa lui Daniel Pancu Cand si unde se poate vedea meciul
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Un nou amical pentru Rapid în cantonamentul din Austria. Foto: Facebook FC Rapid.
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După ce a jucat contra Dinamo Kiev și Rapid Viena, Rapid este gata pentru un nou meci de verificare. Giuleștenii întâlnesc FC Kosice, ocupanta primului loc din play-out-ul Slovaciei sezonul trecut. Meciul se va juca miercuri, 8 iulie, de la ora 18:00.

Rapid – FC Kosice, live. Cum poate fi urmărit amicalul giuleștenilor din Austria

Fotbaliștii Rapidului se pregătesc pentru startul noului sezon sub comanda lui Daniel Pancu, iar giuleștenii vor disputa un nou amical interesant în cadrul cantonamentului din Austria. Confruntarea de miercuri, 8 iulie, are loc pe Zaunegroup Arena, din Ansfelden. Ora de start a partidei este 17:30, ora locală, însă românii o pot urmări de la 18:30.

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Cei de la Rapid au anunțat pe pagina oficială de Facebook faptul că partida va fi transmisă în direct, gratuit, pe canalul de YouTube al clubului. De asemenea, site-ul FANATIK te va ține la curent cu tot ce se întâmplă grație formatului LIVE TEXT.

Ce a făcut Rapid în amicalele din această vară

Până acum, Rapid și-a testat forțele cu Dinamo Kiev și cu Rapid Viena. Primul meci a fost câștigat de elevii lui Daniel Pancu cu scorul de 3-1, în timp ce a doua partidă s-a încheiat doar 0-0, dar cu semne foarte bune venite dinspre portarii giuleștenilor în urma prestațiilor avute.

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După jocul contra celor de la Kosice, Rapid mai are de jucat un singur meci, pe 9 iulie, tot de la ora 18:30. Mai exact, formația „alb-vișinie” îi va întâlni pe cei de la Slovan Liberec,  locul 6 în prima ligă a Cehiei sezonul trecut. În ceea ce privește noul sezon al SuperLigii, Rapid va debuta cu un duel contra nou-promovatei Sepsi Sfântu Gheorghe. Partida din Giulești va fi ultima din prima rundă a stagiunii și se va disputa luni, 20 iulie, de la ora 21:30.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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