FC U Craiova 1948 a început curățenia după retrogradare. Vedetele echipei, date afară

FC U Craiova 1948 a retrogradat surprinzător în Liga 2, iar fanii de la Peluza Sud au creat mai multe incidente pe stadionul „Ion Oblemenco”. Patronul echipei taie în carne vie și a reziliat deja contractele mai multor jucători importanți.

FC U Craiova 1948 a renunțat la 3 jucători importanți la mai puțin de 24 de ore după retrogradare

FC U Craiova 1948 a anunțat oficial că se desparte de trei jucători de bază în urma retrogradării. Primul pe listă a fost chiar fostul căpitan al echipei: „Mulțumim, Vlad Achim! Contractul dintre FCU 1948 și Vlad Achim a ajuns la final. Mulțumim pentru efortul depus în cadrul clubului și îi dorim mult succes pe viitor!”.

A urmat apoi una dintre vedetele echipei, care a fost și pe lista FCSB-ului: „Mulțumim, Yassine Bahassa!

Contractul dintre FCU 1948 și Yassine Bahassa a ajuns la final. Mulțumim pentru efortul depus în cadrul clubului și îi dorim mult succes pe viitor!”.

Ultimul pe listă, dar nu cel din urmă, este un mijlocaș stânga belgian: „Mulțumim, Benjamin Van Durmen!

Contractul dintre FCU 1948 și Benjamin Van Durmen a ajuns la final. Mulțumim pentru efortul depus în cadrul clubului și îi dorim mult succes pe viitor!”.

E important de precizat că toți trei erau la final de contract și înțelegerile lor expirau la 30 iunie 2024. Cu siguranță lista plecărilor va fi însă completată și de alte nume importante.

FC U Craiova 1948 a pierdut jucători evaluați la 1,4 milioane de euro

Vlad Achim, Yassine Bahassa și Benjamin Van Durmen erau evaluați împreună la 1,4 milioane de euro. E posibil ca jucătorii să fie deja doriți de alte echipe din România sau să plece la cluburi din străinătate.

: „Suntem în foarte mare pierdere. S-au băgat în jur de 6 milioane în baza sportivă, am pierdut undeva la 4 milioane anul acesta, anul trecut 3 și jumătate, acum 2 ani am pierdut 3 milioane.

În liga a doua am pierdut un milion și jumătate. Eu zic că depășim 40 milioane de euro în ultimii 20 de ani. Why always me, why always us? (n.r. – De ce mereu eu, de ce mereu noi?)”.

Continuă Adrian Mititelu să bage bani în fotbal?

Horia Ivanovici e convins că : „Adrian Mititelu a făcut o postare în care îl citea pe Barack Obama care spune așa: „Cei mai de succes oameni din lume sunt cei care au trecut prin cele mai multe eșecuri”. Deci, cred că răspunsul lui Mititelu e clar.

Va continua la Craiova și din divizia B. Va pompa milioane în continuare. Asta este postarea de a azi dimineață. Mititelu s-a hotărât deja, în ciuda opoziției familiei. Avea de ales între familie și fotbal, se pare că a ales”, a explicat moderatorul FANATIK SUPERLIGA.