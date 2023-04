FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște, live stream, ora 20:30, în etapa 6 din play-out SuperLiga. Unii cu Europa, alții cu salvarea

Meciul FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște are loc vineri, 28 aprilie, cu începere de la ora 20:30, în cadrul etapei 6 din play-out SuperLiga. Cele două echipe au obiective complet diferite. Oltenii vor să termine pe unul dintre primele două locuri din play-out, Chindia are nevoie disperată de puncte, mai întâi pentru a se pune la adăpost de locu 15, al doilea retrogradabil iar apoi, pe cât posibil, pentru a părăsi și pozițiile de baraj.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște

Întâlnirea FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște se dispută vineri, 28 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Cetatea Băniei, în etapa 6 din play-out-ul SuperLigii. Echipa lui Adrian Mititelu trage pentru a termina pe locul 7 sau 8 și a juca astfel baraj pentru calificarea în preliminariile Conference League. Craiova vine după o remiză la Botoșani, unde au ratat un penalty și alte câteva mari ocazii.

Chindia Târgoviște se află în situație disperată tocmai când se află foarte aproape ca stadionul Eugen Popescu din Târgoviște să primească undă verde de funcționare. Ar fi culmea ironiei ca dâmbovițenii să cadă tocmai acum din prima divizie, când în sfârșit se apropie momentul de a juca acasă, după ce trei sezoane au fost nevoiți să evolueza acasă pe stadionul Ilie Oană din Ploiești, ori, în câteva rânduri, la Buzău sau Mogoșoaia.

Cine transmte la TV partida FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște

Partida FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște se joacă vineri, 28 aprilie, de la ora 20:30, pe stadionul Ion Oblemenco din Craiova, în etapa 6 din play-off-ul SuperLigii și va fi transmisă pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Craiova va fi lipsită în weekendul 28 aprilie – duminică, 30 aprilie, de ploile care au căzut în număr mare în ultimele două săptămâni și va fi o vreme frumoasă, cu cer senin. Maxima zilei va oscila în aceste zile între 17 grade vineri și 19 grade duminică. Cum partida are loc vineri seară la ora startului ei din cele 17 grade vor mai fi în jur de 13-14, suficient de bine pentru fotbal. Arbitrul partidei este Iulian Călin din Ștefănești de Argeș, lucru puțin ciudat în condițiile în care dâmbovițenii se bat cu FC Argeș pentru evitarea retrogradării.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște

așteaptă de la echipa sa un joc consistent, dar avartizează asupra faptului că adversarul este unul foarte dificil, pentru că are mare nevoie de puncte și va veni să joace cu maximă determinare. Absenții din lotul Craiovei sunt fundașul central italian Paramatti și atacantul moldovean Blănuță.

și așteaptă de la echipa sa o reacție hotărâtă, cu scopul de a obține cel puțin un punct, mai ales că FC Argeș este mare favorită sâ câștige la vecinii de la Mioveni, situație în care UTA și Chindia, echipele de pe locurile de baraj, ar fi în mare pericol de retrogradare directă. Absenții sunt aceiași, Chamed și Grubac, nu sunt pierderi importante.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – Chindia Târgoviște

Casele de pariuri sunt aproape convinse că oltenii sunt clar echipa mai bună și cotele stabilite de ele duc spre această opinie. Trupa lui Nicolo Napoli are cotă de 2,00, pentru a bifa cele trei puncte iar cea a lui Toni Petrea exact dublul. Șansă dublă 1X are o cotă joasă, de numai 1,25 iar șansă dublă X2 ajunge tocmai la 1,80. Gol marcat Craiova are 1,30 și gol marcat Chindia 1,50.

Și, totuși, pe undeva cotele acordate gazdelor surprind în sensul în care în cele două meciuri directe jucate la Craiova nu s-a înregistrat nici o victorie a alb-albaștrilor, ba, mai mult, aceștia nici nu au marcat vreun gol! A fost 1-0 pentru Chindia în acest sezon și 0-0 cu unul mai înainte, dar e drept că și oltenii au reușit anul trecut un 3-0 la |Ploiești cu dâmbovițenii.