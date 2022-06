Universitatea Craiova, replică pentru echipa lui Mititelu: „FRF și UEFA recunosc continuitatea în «țepe» a clubului”

În plus, noi, Universitatea Craiova, nu am susținut NICIODATĂ că suntem continuatorul acelei societăți. În concluzie, în documentele expuse de FCU, FRF recunoaște că actuala echipă este continuatoarea în «țepe» celei dezafiliate în 2011, iar, după cum deja se cunoaşte, justiţia românească a decis că respectiva echipă falimentară nu are nicio legătură cu Universitatea Craiova”, se anunță în comunicatul „leilor”.

Totul a pornit după ce Comisia de Licențiere a FRF a pronunțat din Casa Pariurilor Liga 1.

FC U Craiova și Mihai Rotaru, încă un episod acid în privința luptei pentru identitate

Clubul FC U Craiova a postat pe un comunicat prin care susține faptul că Federația Română de Fotbal, prin decizia Comisiei de Licențiere, a arătat că gruparea patronată de Adrian Mititelu deține dreptul de a fi continuatoarea Universității Craiova și nu gruparea condusă de Mihai Rotaru.

ADVERTISEMENT

”FRF confirmă că U Craiova 1948 SA este echipa originală – Încă o dovadă clară că U Craiova 1948 S.A. este clubul original al Craiovei. FRF a confirmat, în procedura privind licențierea cluburilor profesioniste din România, că, prin deciziile TAS, s-a stabilit definitiv că U Craiova 1948 S.A. este continuatorul de drept al clubului Fotbal Club Universitatea Craiova.

Astfel, în procedura de licențiere UEFA, comisia de licențiere a FRF a respins acordarea licenței UEFA pentru clubul nostru pe motivul sumelor datorate în urma deciziilor TAS. Ulterior, clubul nostru s-a conformat și a obținut licența pentru Liga 1. Anexat aveți copii de pe documentele în cauză (n.r. – vezi galerie foto)”, se arată în comunicat.

ADVERTISEMENT

Rotaru, replică acidă pentru rivali

Replica celor de la Universitatea Craiova a venit imediat prin vocea lui Mihai Rotaru, care este de părere că FRF și UEFA nu au cum să considere că echipa lui Adrian Mititelu este adevărata echipă a orașului.

”UEFA nu admite ca o persoană sau grup de persoane să păcălească jucătorii. Așa că dacă acel grup de persoane falimentează o societate și, după aceea, înființează alta, UEFA îl pune sa plătească.

ADVERTISEMENT

În plus, noi nu avem treabă cu vechea societate a lui Mititelu. Noi nu am susținut niciodată că suntem continuatorul lui din 2011, din moment ce am și jucat unii împotriva celorlalți. Este o fâsâială! Echipa lui nu are nicio treabă cu adevărata Universitatea Craiova”, a declarat Rotaru, pentru .

Mititelu jr. exclude fuziunea

La începutul lunii, Adrian Mititelu jr. a transmis că, în Craiova, va exista o singură echipă de fotbal, iar aceea va fi FC U Craiova 1948. Acesta nici cu Universitatea, club patronat de Mihai Rotaru, care a fost înființat în 2013, după dezafilierea ”Științei” de către Comitetul Executiv al Federației Române de Fotbal.

ADVERTISEMENT

”Nu știu cum va fi, dar va fi o singură echipă, a noastră! Cum să ne unim cu ei? Cum vedeți această fuziune? Noi, după atâția bani băgați, orgolii și suferință, e greu să cedăm. Nu văd cum să fie posibilă această fuziune. Exclus această variantă!”, spunea Adrian Mititelu jr.