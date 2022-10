FC U Craiova – Farul, Live stream ora 21:00 în etapa a 16-a din SuperLiga. Liderul testează o echipă în degringoladă

Meciul FC U Craiova – Farul are loc vineri, 28 octombrie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 16-a din SuperLiga, care deschide seria partidelor din a doua parte a sezonului regulat. Este un examen deosebit de dificil pentru olteni, aflați în mare degringoladă, pe locul 12, cu 16 puncte și fără victorie de șase etape, în fața liderului, care a suferit un singur eșec în 15 runde.

Unde se joacă meciul FC U Craiova – Farul, în etapa a 16-a din SuperLiga

Confruntarea FC U Craiova – Farul se desfășoară vineri, 28 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Cetatea Banilor, în etapa a 16-a din SuperLiga. Suporterii echipei patronată de Adrian Mititelu nu se vor înghesui însă în tribune la acest meci, pentru că sunt foarte supărați pe jucători, care au avut evoluții slabe în ultimele etape, ajungând în zona retrogradării.

Fanii sunt foarte iritați de faptul că care, în opinia lor, a fost lucrat de o parte dintre jucători, cărora nu le coveneau antrenamentele prea dure la care erau suupuși. Cum încă nu a fost numit un nou antrenor, suporterii consideră că și patronul Adrian Mititelu aro o mare parte de vină, pentru că nu este în stare să gestioneze corect situația la club și mai ales în relațiile cu jucătorii și cu staff-ul tehnic.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova – Farul

Partida FC U Craiova – Farul se joacă vineri, 28 octombrie, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din capitala județului Dolj, în etapa a 16-a din SuperLiga. Ea va fi transmisă la TV pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți urmări intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vineri, 28 octombrie, craiovenii au parte de o zi care se apropie de caracteristicile verii. Cerul e complet senin și așa va rămâne în continuare zile bune, cu o maximă în termometre care va atinge la ora 16:00 nu mai puțin de 22 de grade. E drept, la ora meciului va scădea cu șase-șapte grade, dar tot va fi bine. Va împărți dreptatea arbitrul Iulian Călin din Ștefănești, județul Argeș.

Ce jucători lipsesc din întâlnirea FC U Craiova – Farul

La FC U Craiova încă nu a fost numit succesorul lui Marius Croitoru și astfel inclusiv la acest meci oltenii îl vor avea pe bancă pe directorul tehnic Paul Răducan. Acesta are mari probleme în apărare, pentru că pe lângă îl are acum suspendat și pe italianul Paramatti, ceea ce înseamnă că lângă Duarte va juca Ricardo Grigore, fostul aprător al lui Dinamo.

în privința lotului deplasat la Craiova. Îi avea deja pe Benzar și pe Nedelcu accidentați, acum se adaugă și atacantul Vlad Morar, iar fundașul stânga Kiki este suspendat, urmând a fi înlocuit de Borza. Hagi spune că echipa sa a venit să joace la victorie, pentru că vrea să rămână pe primul loc.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova – Farul

Farul Constanța este liderul din SuperLiga, o echipă care nu a mai pierdut de foarte multă vreme un meci și era normal ca și casele de pariuri să îi acorde prima șansă, chiar dacă meciul are loc la Craiova. Dobrogenii sunt favoriți cu o cotă excelentă – 2,35, față de 3,25 cât au primit jucătorii lui Paul Răducan. Șansă dublă „1X” ajunge la 1,60, iar șansă dublă „X2” are cota de 1,40. Un gol marcat de Farul are cotă de 1,35, iar de echipa gazdă cotă 1,60.

Cele două echipe au istoric scurt comun din momentul în care Farul s-a contopit vara trecută cu Viitorul Constanța. Mai precis doar partidele jucate sezonul anterior, două în sezonul regulat și una în play-out și au fost meciuri foarte echilibrate, încheiate la Ovidiu cu două victorii pentru Farul și cu egal la Craiova.