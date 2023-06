FC U Craiova 1948, obiectiv îndrăzneț pentru sezonul viitor după ratarea cupelor europene: „Lumea vorbea frumos de noi”. Video exclusiv

Vlad Achim, mijlocașul oltenilor, a spus la FANATIK SUPERLIGA că FC U Craiova își propune un obiectiv măreț pentru sezonul următor, și anume de a se lupta pentru titlu.

FC U Craiova 1948, obiectiv îndrăzneț pentru sezonul viitor după ratarea cupelor europene

, a anunțat la FANATIK SUPERLIGA un obiectiv măreț al oltenilor pentru anul următor, fiind în continuare dezamăgit de înfrângerea suferită în barajul cu CFR Cluj, scor 0-1:

„Eu vreau ceva mai mult, cred că dacă vom avea mici îmbunătățiri jocul nostru poate fi chiar de titlu. Trebuie să ne regrupăm, să trecem peste această dezamăgire.

Putem, avem toate condițiile, avem o bază bună, un stadion frumos, un nucleu de jucători buni și nu avem de ce să nu ne dorim mai mult de play-off, să nu uităm seria bună pe care am avut-o și că lumea vorbea frumos de noi.

FANATIK SUPERLIGA

Nu ne-am întâlnit încă cu noul antrenor. El probabil și-a luat notițe, a văzut ce mai trebuie să facă pentru anul următor, noi avem mare încredere că putem să jucăm anul următor mult mai bine și să facem rezultate pe măsura jocului nostru”.

„Încerc să mă liniștesc, dezamăgirea a fost mare!”

„Am luat vacanță, încerc să mă liniștesc, dezamăgirea a fost mare. Nu am fost lăsați să mergem mai departe, să facem o figură frumoasă pentru acest club. Asta este, ne focusăm pe sezonul viitor.

Noi am vrut să ieșim de pe teren, se întrecea orice măsură, nervii erau mari și pe teren și pe bancă. A venit acest îndemn să ieșim de pe teren, dar ne-am gândit să ne întoarcem ca să nu suferim anul viitor și să începem cu o penalizare pentru un meci”, a .

„Meciul oricum nu avea rost să-l continuăm, că oricum nu băteam noi. Eu din secunda unu am văzut tenta lui, acele faulturi mici. Am văzut cum dă faulturi, cât de repede încearcă să ne sancționeze, deci de la început am simțit că maniera e pro-CFR.

Dan Vasilică a ieșit de pe bancă și a protestat, după care a ieșit și a fost lovit în cap de un obiect aruncat dinspre galeria CFR-ului”, a mai spus Vlad Achim, la FANATIK SUPERLIGA.

