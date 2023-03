FC U Craiova 1948 – Petrolul, Live stream ora 21:00 în etapa 2 din play-out SuperLiga. Bauza e titular, Bahassa în continuare rezervă. Echipele de start

Meciul FC U Craiova 1948 – Petrolul are loc vineri, 31 martie, cu începere de la ora 21:00, în cadrul etapei a 2-a din play-out-ul SuperLigii. Cele două combatante ocupă primele locuri în play-out și dacă vor rămâne așa vor susține finala și apoi învingătoarea cu locul 3 din play-off. Craiovenii au 23 de puncte și ocupă locul 1, prahovenii sunt pe locul 2, cu 21 de puncte.

Unde se joacă meciul FC U Craiova 1948 – Petrolul, în etapa 2 din play-out SuperLiga

Întâlnirea FC U Craiova 1948 – Petrolul se dispută vineri, 31 martie, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Cetatea Băniei, în etapa 2 din play-out-ul SuperLigii. Este meciul dintre echipele considerate a fi cele mai capabile să termine pe primele două locuri din play-out și să joace astfel un prim baraj pentru un loc de Conference League.

La olteni, lucrurile s-au tensionat în ultima vreme, punându-se chiar problema plecării în vară a antrenorului Nicolo Napoli (pentru a noua oară!). În schimb, a apărut soarele, unul strălucitor, pe cerul prahovenilor. Așa cum ați aflat în exclusivitate din FANATIK, Apoi, cu ani buni de Ligue 1 și Superliga Turciei, informație prezentată în premieră tot de FANATIK.

Cine transmite la TV partida FC U Craiova 1948 – Petrolul

Partida FC U Craiova 1948 – Petrolul se joacă vineri, 31 martie, de la ora 21:00, pe stadionul „Ion Oblemenco” din Craiova, în etapa 2 din play-out-ul SuperLigii. Ea va putea fi urmărită pe micile ecrane pe posturile Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. O mai puteți viziona intrând pe site-ul FANATIK.RO, în format LIVE VIDEO.

Vineri, 31 martie, va fi o vreme frumoasă, cu cer senin și cu temperaturi ridicate, ajungând până la 21 de grade la orele amiezii. La ora startul meciului, ora 21:00, vor mai fi în jur de 14-15 grade, foarte agreabil pentru fotbal, mai ales că nu există nici pericol de ploaie. Arbitrul partidei este piteșteanul Cătălin Popa.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC U Craiova 1948 – Petrolul

O singură absență are pentru acest meci, e drept, una foarte importantă. Este vorba despre și despre care se prevede că ar putea reveni abia după etapa a 5-a din play-out.

Tot o singură absență au și ploieștenii, o indisponibilitate cu vechime din sistemul defensiv, dar care după venirea lui Paul Papp nu a mai reprezentat o problemă. Este vorba de fundașul central Marian Huja, care are dublă cetățenie, română și portugheză. Noul sosit Diomande este în urmă cu pregătirea fizică, prin urmare nu face parte din lot.

Cote la pariuri la jocul FC U Craiova 1948 – Petrolul

Distanța dintre cele două echipe este de numai două puncte, dar pentru casele de pariuri FC U Craiova 1948 este un solist destul de clar, pentru că are cotă de 1,80, în timp ce „lupii galbeni” au primit cota 5,00. Șansă dublă „X2” are cotă de 2,15. Gol marcat de olteni are cotă 1,25, iar golul Petrolului ajunge la 1,75.

În SuperLiga, FC U Craiova 1948 a pierdut singurul meci jucat acasă cu Petrolul, în august 2022, scor 0-1, gol al brazilianului Jair. Dar și oltenii nu au stat cu mâinile în sân la Ploiești, unde au obținut două succese cu 1-0 în Cupa României și în acest sezon au terminat la egalitate, 1-1, partida de campionat, goluri Irobiso respectiv Bauza.