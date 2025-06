FC U Craiova, adio Liga 2? Adrian Mititelu: ”Nu vreau să plătesc! Să văd dacă FRF are curajul să mă excludă”

După ce în urmă cu o săptămână, Adrian Mititelu așteaptă să vadă în ce măsură clubul FC U Craiova va fi exclus din Liga 2 pentru că nu vrea să depună dosarul la Comisia de Licențiere.

Adrian Mititelu, refuză licențierea FC U Craiova pentru Liga 2

Patronul grupării oltene este de părere că nu are de ce să se agite cu actele pentru înscrierea în Liga 2 în sezonul viitor, deoarece consideră că FRF, și implicit Comisia de Licențiere, funcționează ilegal.

”Am refuzat orice fel de abordare a licențierii. Ce treabă mai am eu cu o licențiere care… Puteam să vindem acum un teren la un preț de rahat și să plătim, așa cum am mai făcut, dar nu am mai vrut. Nu are rost, ăștia își bat joc, ne ia de proști. Ce să-mi ceară mie licențiere unii care stau ilegal la federație?

Comisia de Licențiere nu există, nu are nicio valoare juridică, e zero. Cum să condiționezi participarea în competiție a unei structuri sportive dacă organele de conducere ale FRF nu există. Burleanu Răzvan nu are un mandat, membrii Comitetului Executiv nu există. Comisiile au fost numite de unii care nu există.

Prima condiție, esențială, ca un club să poată participa în competiție este calitatea de membru afiliat. Nu ești membru afiliat, nu ai nicio treabă cu fotbalul, nu poți juca. FC U, recunoscută de federație, de TAS, și de FIFA, este membră afiliată. Ori, nu poți să condiționezi tu pe FC U când tu bagi în SuperLiga echipe care nu sunt afiliate”, a declarat Mititelu, într-un video apărut pe pagina de Facebook a clubului din Bănie.

Convins că FC U Craiova va continua în Liga 2

Finanțatorul FC U Craiova, care a vorbit despre , este convins că nimeni din cadrul federației nu va avea curajul să excludă echipa sa din Liga 2, însă a recunoscut că ar fi dispus să continue activitatea și într-o ligă inferioară.

”Noi nu avem nevoie de licență, în contextul în care federația nu are organe de conducere. Mi-am câștigat meritul sportiv să joc în liga a doua, voi juca în liga a doua. Aștept să văd cine de la federație are curajul să semneze o decizie cum că scoate un membru afiliat din Liga 2 pe motivul că nu are licență.

Regulamentul de licențiere și membrii Comisiei de Licențiere sunt numiți de unii care nu au mandate. Nu o să aibă nimeni curajul, pentru că aste este pușcărie clară. Este abuz în serviciu și uzurpare de funcții.

Suntem pregătiți de Liga 2. Avem probleme financiare, sperăm să le rezolvăm cât mai curând posibil. Suntem dispuși să luptăm în continuare. Orice decizie ia federația, o ia împotriva lor de fapt.

Să presupunem că ei fac nebunia asta și nu jucăm în Liga 2, în Liga 3, jucăm unde vom putea, în Liga 4, în Bulgaria, în Liga 5. Dar sunt convins că vom juca în Liga 2”, a spus Adrian Mititelu.