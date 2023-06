FC U Craiova, atac după atac la adresa lui Istvan Kovacs: „Cum mai poate da ochii cu lumea! Mi-e scârbă de jocurile de culise”

FC U Craiova 1948 a fost înfrântă de CFR Cluj în „finala” pentru Conference League, scor 1-0, iar oltenii l-au la țintă pe Istvan Kovacs după finalul confruntării. Marcel Pușcaș s-a arătat deranjat de maniera de arbitraj a „centralului” din Carei, iar oficialul „alb-albaștrilor” a continuă șirul atacurilor la adresa lui.

Continuă atacurile oltenilor după CFR Cluj – FC U Craiova 1948 1-0: „Spune multe despre lipsa de scrupule, de morală și respect”

„SUNT MÂNDRU ȘI MI-E SCÂRBĂ. Așa cum am preconizat, brigada impusă fără noimă și logică de către FRF, cu un central domiciliat în Cluj și cu alți doi arbitrii federali obedienti de serviciu au “rezolvat” un meci care TREBUIA REZOLVAT.

Dorința celor trei este sa presteze mult în fotbalul internațional. Pentru asta trebuie să faci pe placul șefilor. La rândul lor și acestia au interese și șefi. Sunt tot oameni care, din păcate, și-au schimbat scaunul funcției nu și mintea și caracterul. Așa se spală o mână pe alta”, spune Marcel Pușcaș.

Marcel Pușcaș s-a dezlănțuit după CFR Cluj – FC U Craiova 1948, scor 1-0, și acuză jocurile de culise pentru „finala” din Gruia. Acesta consideră că „centralul” din Carei și-a stricat reputația după greșelile inexplicabile în ultimul meci al sezonului.

„Cei care observă, comentează și trag semnale de alarmă devin inevitabil indezirabili, dușmani ai fotbalului si ai decidenților. Trebuie să li se inchidă gura. ȘEFII NOSTRI AU ȘEFII LOR. Că poate domnii din dealul Fânațelor din Cluj, că poate domnii din guvern, și “grupul” de la Cluj care se implică și-n alegeri și-au dorit ca CFR să ajungă în Europa este posibil.

Acest posibil a devenit, nu de azi, de ieri, și obligativitate in a se rezolva problema. Ordinul se execută doar de aia am fost impuși să conducem fotbalul! Vai, vai, ce greșeală am făcut în 2014! Este greșeală vieții mele. Dar de la pupincurism și obligație, să ajungi să te faci de rahat in văzul întregii țări spune multe despre lipsa de scrupule, de morală, de bun simț și de respect”, a spus Pușcaș.

Marcel Pușcaș: „Sunt mândru de jucătorii noștri care s-au ridicat la nivelul mizei și mi-e silă și scârbă de jocurile de culise”

Elevii lui s-au achitat sarcinele italianului în Gruia, iar Marcel Pușcaș anunță că este mândru de evoluțiile și deminitea de care oltenii au dat dovadă. La fel ca Adrian Mititelu, oficialul din Bănie a lansat ofensiva și împotriva Federației Române de Fotbal.

„Un respect măcar elementar față de fotbalul pe care îl urăsc, de fapt, cu patimă absolut toți implicații dar pe care-l storc la maximum pentru avantaje. ARBITRAJUL CA O ARMĂ

-nu de ieri, de azi-

FRF și-a demonstrat forța și capacitatea de-a ignora tot ce mișcă în România, de la solicitări și semnale ale cluburilor, ale suporterilor, ale jucătorilor, antrenorilor și ale presei. Arma forte o reprezintă arbitrii. Da, FRF are forță, fotbalul românesc nu!

KOVACS IN PRAGUL ORGASMULUI? Mă mir de acest infatuat pe nume Kovacs, (FIERARU- în lb română)cum mai poate da ochii cu lumea! Probabil este făcut din același aluat “de fără scrupule”. Era parcă în extaz, in delir orgasmic(cum l-a descris un grup de spectatori) când împărțea cartonașele cu sârg și interes în a strica jocul și plăcerea spectatorilor și a telespectatorilor

Cine se-aseamănă, se-adună, nu-i așa? MÂNDRU DE JUCĂTORI, SILĂ DE CULISE. Sunt mândru de jucătorii noștri care s-au ridicat la nivelul mizei și mi-e silă și scârbă de jocurile de culise. Implicit de practicanții lor. Nu sunt singurul. Suntem milioane de români! Dar cui îi pasă, chiar așa? Ne răcim gura de pomană. Colapsul va continua. Întrebarea e, până când?”, a scris Marcel Pușcaș.