FC U Craiova, gata de cantonament. Cu cine își testează forțele echipa lui Adrian Mutu

Oltenii de la FC U Craiova vor să facă o figură frumoasă în primul sezon de la promovarea în Liga 1. Obiectivele sunt mari, iar investițiile se anunță pe măsură. Totuși, clubul patronat de Adrian Mititelu nu a anunțat niciun transfer.

Craiovenii punctează la nivelul imaginii. Pe lângă sosirea lui Adrian Mutu în calitate de antrenor principal, FCU a achiziționat un autocar de lux, iar FANATIK .

Jucătorii de la FC U Craiova au efectuat vizita medicală și sunt gata de plecarea în cantonament: „A fost un șoc venirea lui Adrian Mutu. Avem ce să învățăm”

Jucătorii de la FC U Craiova s-au reunit și au efectuat vizita medicală la Policlinica Sportivă din Bănie. Fotbaliștii au apucat deja să facă câteva ședințe de pregătire sub comanda lui Adrian Mutu și se declară încântați de faptul că vor putea lucra un fost asemenea sportiv.

„A fost un șoc pentru Liga 1 sosirea lui Adrian Mutu, dar eu mă bucur că avem un antrenor de la care să învățăm și care vrea să performeze. Nu am apucat să vedem foarte multe de la el, am avut doar câteva zile. O să mergem în cantonament și vom vedea mai multe.

Aștept cantonamentul, aștept să avem o pregătire cât mai bun. Sper să fiu sănătos și aștept cu nerăbdare să începem campionatul în Liga 1,” a declarat , fotbalist care a fost pe listă de rezervă pentru turneul preolimpic al naționalei U23.

„Vacanța a fost destul de scurtă, dar mă bucur că am început. Îmi era dor să reluăm treaba. Nu am fost la lotul național și am fost puțin confuz pentru că am aflat după câteva zile că era o convocare în așteptare. Clubul a primit convocarea de la Federație ca să rămân așteptare. Adică să fiu gata dacă se accidentează cineva. Nu a fost o convocare reală,” a mai spus Albu.

Patru amicale pentru FC U Craiova în cantonamentul din Slovenia. Primul joc va fi cu Hajduk Split

Adrian Mutu vrea ca elevii săi să fie într-o formă foarte bună la începerea sezonului din Liga 1, iar conducerea încearcă să îi ofere cele mai bune condiții pentru performanță. Astfel, FC U va pleca într-un stagiu de pregătire centralizat în Slovenia, între 21 iunie și 9 iulie.

Patru partide de verificare a oficializat gruparea din Bănie până în acest moment, astfel că echipa lui Mutu va da piept cu Hajduk Split (Croația) pe 26 iunie, cu NK Bravo Ljubljana (Slovenia) pe 29 iunie, ZTE FC (Ungaria) pe 7 iulie și FK Radninicki Nis (Serbia) pe 8 iulie,

Universitatea Craiova și FC U Craiova se vor duela în noul sezon al Ligii 1. Mihai Rotaru a avut o intervenție la și a spus despre partidele cu rivala locală: „Va fi un produs de marketing de succes, Craiova împotriva Craiova. Dar ne gândim mai puțin la meciul cu ei, ci la ceea ce putem să facem în privința trofeelor.”

Fanii celor două formații s-au întâlnit recent prin oraș. Clubul lui Mihai Rotaru a sărbătorit câștigarea Cupei României, în timp ce FCU a sărbătorit promovarea în prima ligă. Au existat mai multe ciocniri, iar FANATIK .