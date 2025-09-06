FC U Craiova, umilință incredibilă în Liga 3! Echipa lui Adrian Mititelu a luat scor de tenis și rămâne cu minus 105 puncte!

, astfel că echipa lui Adrian Mititelu pare că nu va avea parte de succes în acest sezon. Oltenii au fost învinși cu un scor rușinos în etapa a doua din campionat.

ADVERTISEMENT

FC U Craiova a pierdut la scor fluviu în etapa secundă din Liga a 3-a

FC U Craiova a pierdut cu 0-6 pe teren propriu în Liga a 3-a în fața celor de la Cetatea Turnu Măgurele. Decimată de plecări și probleme, echipa lui Adrian Mititelu nu va putea găsi cale de succes în acest sezon.

Formația din Craiova are -105 puncte în acest moment, după un egal, o înfrângere și primită de la Federația Română de Fotbal din cauza datoriilor financiare. De asemenea, oltenii continuă să fie depunctați la fiecare două săptămâni până la achitarea datoriilor.

ADVERTISEMENT

Este aproape imposibil pentru ca echipa din Bănie să se salveze de la retrogradare. Astfel că am putea asista la o nouă desființare a clubului patronat de Adrian Mititelu. Rămâne de văzut cât de mult vor putea face față problemelor cei de la FC U Craiova în acest sezon dificil.

Vladislav Blănuță, salvat de Dinamo Kiev de la Liga a 3-a

Vladislav Blănuță a obținut un transfer important pe ultima sută de metri la Dinamo Kiev. Ucrainenii i-au salvat cariera atacantului, cel puțin pentru un moment, dar și lui FC U Craiova. Motivul? Pentru că Adrian Mititelu a obținut o sumă importantă cu care ar putea salva clubul de o parte din datorii.

ADVERTISEMENT

În cadrul unui interviu exclusiv pentru FANATIK, Cristi Cernodolea, agentul lui Blănuță, a oferit de 23 de ani.

ADVERTISEMENT

„O surpriză pentru că negocierile au fost oarecum rapide și destul de discrete din ambele părți. A fost un transfer pe care l-aș numi o mică sagă. Eu am avut autoritate din partea clubului FC U Craiova să discut despre Blănuță încă din ianuarie 2025.

Aș spune că este un preț excepțional având în vedere circumstanțele clubului din Craiova. Îl cunosc de 7-8 ani de când era la Pescara și cred că a riscat foarte mult Blănuță cu atitudinea lui. A fost un risc real pentru el să fi rămas la Craiova. Cu siguranță e un pas foarte, foarte important în cariera lui. Dinamo Kiev e un club imens”, a spus Cristi Cernodolea pentru FANATIK.