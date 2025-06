FC Voluntari a decis cu cine va ataca promovarea în prima ligă. Planul făcut de primarul Florentin Pandele

FC Voluntari a ratat la mustață promovarea în prima ligă, după numai un sezon petrecut în eșalonul secund.

Florin Pîrvu mai rămâne la Voluntari cel puțin pentru încă un sezon

În ciuda eșecului, FC Voluntari a reușit să-l convingă pe antrenorul Florin Pîrvu să continue la echipă. Tehnicianul de 50 de ani a avut contract doar până la finalul sezonului și a fost dorit și de Petrolul.

Ploieștenii s-au reorientat însă spre Liviu Ciobotariu, care era liber de contract. Pîrvu rămâne la Voluntari și va semna un angajament pe un sezon, cu prelungire automată pe încă unul. Obiectivul clar e promovarea.

Pentru a-l ajuta să reușească revenirea în prima ligă, primarul Voluntariului, Florentin Pandele, s-a angajat să asigure echipei un buget corespunzător. Dar, în primul rând, să păstreze nucleul echipei. Adică să nu dea drumul să plece unor jucători, precum Doru Andrei, Nicolae Carnat sau George Merloi.

Primarului Pandele i-a trecut supărarea

„Dacă tot necazul fotbalului românesc stă în sigla Voluntariului, atunci voi cere să se găsească o altă soluție. Nu pot eu să-i iau pe cei din Voluntari și Pipera de mână și să-i duc pe stadion. Dacă dumnealor vin, e foarte bine. Dacă nu vin, nu am ce face. Atâta timp cât, în orașul nostru, sunt susținători ai FCSB-ului, ai Stelei, ai lui Dinamo, Rapid, Craiova… nu este vina mea.

Să vedem dacă mai merită sau nu să ținem echipa mare în prima ligă. Avem sute de copii care vin și se pregătesc, unii chiar zi de zi. Să le lăsăm o portiță deschisă, înainte să ajungă, probabil, la Dinamo sau la alte echipe care au făcut performanță. Dacă nu la echipa mare, măcar la a doua echipă a Voluntariului.

Sunt foarte revoltat, rămân cu supărarea mea față de comentariile care se fac despre ancoră. Eu, ca fost comandant de navă, care am stat 13 ani pe mare, sunt mândru.

Dar, în același timp, sunt amărât că aceste lucruri sunt luate în bășcălie. V-am promis: veți vedea că ancora nu va mai exista pe piept. Sunt puține echipe din prima ligă care au infrastructura pe care o are Voluntariul.

Anul trecut am stat în câmp mai bine de 3 luni și, împreună cu echipa pe care o conduc de la primărie, am construit încă două terenuri de iarbă. Arată ca o masă de biliard! Am jucat 2 ani pe la Chiajna, pe Dinamo, după care ne-am făcut infrastructura și am strâns bănuț cu bănuț”, a spus Pandele, potrivit Prima Sport.

Păstrează nucleul echipei dar aduce și jucători

Între timp, Pandele pare să fi revenit la sentimente mai bune. Dincolo de faptul că va păstra nucleul echipei, el a garantat și două trei achiziții, care să-l ajute pe Florin Pîrvu să promoveze.

Acesta a preluat echipa în a doua parte a play-offului și a terminat neînvins, cu doar un gol primit. FC Voluntari a ratat însă promovarea, cedând la penaltyuri contra celor de la Unirea Slobozia.