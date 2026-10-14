FC Voluntari a umflat prețurile pentru meciul cu FCSB! Suporterii au răbufnit: „Jaf la drumul mare!” Cum se „apără” ilfovenii. Exclusiv

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Scandal înaintea meciului dintre FC Voluntari și FCSB, din etapa a 12-a a SuperLigii. Oficialii grupării ilfovene au stabilit prețuri uriașe pentru duelul de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, iar decizia a stârnit nemulțumirea suporterilor roș-albaștri!

Bogdan Bălănescu, directorul general al FC Voluntari, a explicat pentru FANATIK că majorarea prețurilor este justificată de costurile suplimentare de organizare. Partida cu FCSB a fost catalogată drept una cu grad ridicat de risc, motiv pentru care a fost suplimentat numărul de stewarzi. Oficialul ilfovenilor consideră că tariful de 50 de lei pentru sectorul oaspeților nu este exagerat.

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„Păi, e 50 de lei biletul la sectorul oaspeților. Sunt mărite? S-a mărit și numărul de stewarzi pentru meci, că e considerat cu grad ridicat de risc. De asta a crescut prețul biletelor. Eu nu cred că e o sumă exagerată. S-a făcut un calcul al cheltuielilor de organizare și s-a ajuns la aceste cifre”, a declarat Bogdan Bălănescu în exclusivitate pentru FANATIK.

Fanii FCSB au luat foc după ce au văzut prețurile biletelor la Voluntari! Tarife mai mari decât pe Arena Națională

Un tichet la Tribuna 1 costă 80 de lei, în timp ce pentru Tribuna 2 spectatorii trebuie să scoată din buzunar nu mai puțin de 120 de lei. În sectoarele destinate oaspeților, prețurile sunt de 50 și 70 de lei. Cei care își doresc un loc într-o lojă Ultra VIP trebuie să plătească 300 de lei, iar parcarea costă încă 50 de lei. Tarifele i-au înfuriat pe fanii FCSB, care consideră că sumele solicitate sunt nejustificat de mari.

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Arena „Anghel Iordănescu” are o capacitate de aproximativ 4.600 de locuri, iar tribunele sunt mai mult goale la meciurile obișnuite ale ilfovenilor. Totuși, situația se schimbă atunci când la Voluntari ajung formații precum FCSB, Rapid sau Dinamo.

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Este foarte posibil ca oficialii gazdelor să fi mizat tocmai pe interesul fanilor roș-albaștri atunci când au stabilit tarifele, în încercarea de a obține încasări cât mai mari. FC Voluntari a fost criticată și în trecut pentru prețurile ridicate practicate la partidele cu Dinamo și Universitatea Craiova.

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Reacțiile fanilor FCSB: „Istorie: zero. Suporteri: zero. Biletul la voi: 70 de lei”

Mai mult, suporterii s-au plâns și de condițiile de pe . Arena este una modestă, iar suprafața de joc a fost criticată de mai mulți oameni din fotbalul românesc. Cu toate acestea, prețurile stabilite pentru confruntarea cu FCSB sunt mai mari decât cele practicate la anumite meciuri disputate pe Arena Națională. Reacțiile suporterilor, mai jos:

„30 de lei pe Arena Națională, 70 la Voluntari? Foamea voastră de bani depășește orice jaf din SuperLigă! Istorie: zero. Suporteri: zero. Biletul la voi: 70 de lei. Jaf la drumul mare!”.

„Bătaie de joc!”.

„Este pur și simplu o îngrădire a dreptului de a viziona un meci! Dacă între tribuna principală și peluze ar fi o diferență mare, ar fi cât de cât mai acceptabil, dar să pui un preț minim exagerat este jignitor. El arată clar dorința gazdelor de a împiedica prezența la meci a suporterilor oaspeți, iar asta nu este corect! Ar trebui să fie și ilegal, așa că FRF sau LPF sunt chemate să intervină!”.

Cât a costat un bilet la Voluntari – Oțeulul. Meciul cu FCSB se vinde de două ori mai scump!

La partida cu Oțelul Galați, un bilet la Tribuna 1 a costat doar 40 de lei, în timp ce pentru duelurile cu Petrolul și Universitatea Cluj spectatorii au plătit 60, respectiv 50 de lei. Pentru confruntarea cu FCSB, tariful a ajuns la 80 de lei, dublu față de cel practicat la meciul cu Oțelul. Mai mult, un loc la Tribuna 2 costă nu mai puțin de 120 de lei.

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Un scandal asemănător a avut loc și în urmă cu trei ani, tot înaintea unui meci dintre FC Voluntari și FCSB. La vremea respectivă, clubul ilfovean stabilise un preț de 70 de lei pentru un bilet. Suporterii formației roș-albastre au reacționat dur și au anunțat că vor boicota partida. În cele din urmă, conducerea celor de la FC Voluntari a cedat presiunilor și a redus tariful la 30 de lei.