la echipă, iar acesta a mărturisit că echipa va avea buget nelimitat. Noul finanțator al ilfovenilor pregătește transferuri din SuperLiga și salarii pe măsură.

FC Voluntari, buget nelimitat de la venirea lui Gigi Nețoiu! Salarii colosale în Liga 2 + transferuri pregătite din SuperLiga

La FANATIK SUPERLIGA, atât cât va fi nevoie pentru care echipa să promoveze în primul eșalon, iar asta înseamnă o mărire de buget considerabilă pentru ilfoveni.

și este pregătit să investească sume uriașe în transferuri și salarii. Alături de Nețoiu este implicat și Victor Pițurcă în proiectul formației din Liga 2.

“Vom băga câți bani vor fi nevoie pentru ca FC Voluntari să promoveze în SuperLiga. Fără limită. Am intrat în joc. Am luat Rocarul când era pe locul 16 sau 17, acum am avut noroc că am luat echipa de pe locul 7. La Rocar am făcut echipă într-un an, iar în următorul am promovat.

Am făcut 7 puncte de când am luat echipa, dar era mai bine să facem 9 după meciul cu Metalul Buzău, care ne-a egalat la finalul meciului, în minutul 90+2. În 3 zile nu putea să facă nimeni minuni. Eu cu antrenorii discut după 2-3 zile să vedem.

Și Ovidiu are o scuză, că nu a știut jucătorii foarte bine. Nimeni nu se aștepta la acel gol după ce Metalul Buzău nu avut o ocazie tot meciul. Dar se întâmplă, de aia e frumos fotbalul.

Îmi doresc să lucrez cu Neluțu Sabău sau cu Dorinel Munteanu în viitor. Sunt doi antrenori pe care i-aș alege oricând în ordinea asta. Vom vedea ce se întâmplă”, a declarat Gigi Nețoiu la FANATIK SUPERLIGA.

“100% vom aduce jucători din prima ligă”

“100% vom aduce jucători din prima ligă. Proiectul este în felul următor. Am făcut 6 transferuri până acum și încercăm încă 6-7 acum, în iarnă. O parte din SuperLigă, iar din vară vom lua doar din SuperLigă. Vrem să aducem jucători care au jucat, care au demonstrat, care au fost titulari.

Acum am adus un mijlocaș stânga foarte bun de 18 ani, Guțea de la Mioveni. Portarul de la Mioveni, Croitoru și pe cel de la Afumați, Chioveanu. Fundașul central de la Mioveni, Garutti. Mijlocașul dreapta de la Mioveni care are 19 și un vârf, Zamura, care are 20 de ani.

Lotul va fi cu jucători până în 21-22 de ani. Mai am discuții cu un jucător de 22 de ani străin, dar care evoluează în Cipru și este în ultimele 6 luni. Încercăm să îl legitimăm și ar fi cam 7 până acum. Până începe campionatul mai avem cam două luni de zile, pe 28 februarie reîncepe.

Sunt jucători care câștigă 3, 4, 10, 12, 14 mii de euro pe lună la Voluntari. Sunt jucători din prima ligă cu astfel de salarii pe lună care nu vin altfel. Dăm astfel de salarii la jucători care merită. Sunt foarte bine analizați toți jucătorii care vin aici, iar eu mă sfătuiesc cu Victor Pițurcă înainte de a lua decizia”, a mai spus finanțatorul de la FC Voluntari.

Gigi Nețoiu, despre proiectul de la FC Voluntari