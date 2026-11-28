FC Voluntari - CFR Cluj, SuperLiga, etapa 17. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe stadionul „Anghel Iordănescu”.

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FC Voluntari – CFR Cluj se joacă sâmbătă, 28 noiembrie, de la ora 14:30. Meciul contează enorm pentru ambele formații, gazdele dorind să scape de retrogradare, în timp ce oaspeții caută atingerea play-off-ului, în ciuda problemelor financiare. De la acest meci, FANATIK vă oferă informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real și tot ce se întâmplă important. Partida este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 17 LIVE FC Voluntari 0 – 0 Live 36' CFR Cluj Dražić 15' Arbitri Arbitru centru: R. Vidican Arbitru asistent 1: A. Corb Arbitru asistent 2: D. Ilinca Al patrulea oficial: M. Lăstun VAR: L. Ruşandu Asistent VAR: S. Gheorghe

Cu mai puțin de o oră înainte de startul meciului Voluntari – CFR Cluj, organizatorii fac eforturi să curețe terenul de zăpadă.

FC Voluntari – CFR Cluj, în etapa 17 din SuperLiga României

Meci tare între FC Voluntari și CFR Cluj. Ilfovenii vor revanșa după ce au fost învinși categoric în tur, când în etapa a 2-a. Gazdele au un sezon sub așteptări, fiind în căutarea punctelor care să îi scoată din zona retrogradabilă. Oaspeții au probleme serioase financiare, dar speră să ajungă din nou în play-off în această stagiune. , după ce .

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Clasament SuperLiga etapa 17, înainte și după FC Voluntari – CFR Cluj

Cu doar 9 puncte după 16 etape, FC Voluntari ocupă poziția a 15-a, penultima. Dincolo, CFR Cluj a urcat considerabil odată cu venirea lui Marius Șumudică în august. Ardelenii se află acum pe locul 8, cu 22 de puncte. Acum, punctele puse în joc sunt extrem de importante pentru ambele tabere, „feroviarii” putând chiar să depășească, momentan, Farul.

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Voluntari – CFR Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Fotbaliștii implicați în partida FC Voluntari – CFR Cluj vor fi urmăriți pe toată durata celor 90 de minute. Meciul beneficiază de statistici avansate OPTA. Cititorii primesc informații minut cu minut despre fiecare jucător aflat în teren. Totul despre goluri (G), șuturi pe (ȘP) sau spre poartă (Ș), cornere obținute (CO), cartonașe galbene (CG) sau roșii (CR) și intervenții ale portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă cote mari pentru statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe (roșii/galbene).

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Desfășurarea meciului FC Voluntari – CFR Cluj, comentariu LIVE

Fază cu fază, gol cu gol, minut cu minut, întâlnirea FC Voluntari – CFR Cluj este urmărită într-un comentariu în timp real. Absolut tot ceea ce se întâmplă pe gazonul din Ilfov apare în această secțiuni. Dacă ați ratat vreun moment la TV, nu e nicio problemă, aici găsiți toate detaliile. De la lovitura de start, trecând pe la ocazii, goluri, cartonașe, intervenții VAR, până la fluierul de final. Totul e aici!

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Echipele de start și schimbări la FC Voluntari – CFR Cluj

, întrucât are mari probleme de lot. FANATIK dezvăluise în exclusivitate că , cel care a suferit o fisură de ligament colaterală și nu va mai juca deloc în acest an. FC Voluntari va încerca să alinieze cel mai bun prim „11” posibil în încercarea de a obține punct sau puncte în fața fostei campioane a României.

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Cele mai tari cote la pariuri la FC Voluntari – CFR Cluj

Cotele pentru victorie nu diferă prea mult la acest meci. CFR Cluj este ușor „favorită”, având o cotă de 2,67. FC Voluntari este cotată cu 2,72 pentru un succes. Remiza a primit cota de 3,35. Cei care vor să mizeze pe goluri pot opta pentru „ambele echipe marchează: Da”, care are o cotă de 1,66 sau pe varianta „peste 1,5 goluri”, cu o cotă de 1,26.