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Pontul zilei de miercuri, 2 septembrie 2026, propune o miză din zona retrogradării în SuperLiga, acolo unde FC Voluntari este văzută drept una dintre principalele candidate la revenirea în eșalonul secund. La Superbet, pronosticul are o cotă foarte bună și se bazează pe startul dificil de sezon al ilfovenilor, dar și pe echilibrul din partea inferioară a clasamentului.

Csikszereda, principala candidată la Liga 2

S-au jucat deja 7 etape din SuperLiga, adică 18% din sezon pentru echipele care vor evolua în play-out și se vor lupta pentru evitarea retrogradării. Se conturează primele concluzii. Csikszereda este, fără doar și poate, principala candidată la Liga 2 în sezonul viitor, având o cotă de doar 1,40. E drept, s-au mai văzut reveniri miraculoase în fotbal, dar cu un singur punct la jumătatea turului, clubul din Miercurea Ciuc trebuie să înceapă să se gândească serios la matineu. În aceste condiții, mai rămâne un loc retrogradabil și două care duc la baraj și emoții suplimentare.

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Pontul zilei de miercuri, 2 septembrie 2026: nou-promovatele, în pericol

Sezonul e lung și mai avem 32 de etape până la finalul play-out-ului. Multe se pot schimba până atunci și tocmai de aceea toate cele trei nou-promovate au cote dintre cele mai mici pentru a retrograda. Nu surprinde cota lui FC Voluntari – 1,85. Ilfovenii au de departe cea mai slabă defensivă, cu 18 goluri primite. Din această cauză, și golaverajul este cel mai slab, -11 (7-18). Prin comparație, Csikszereda are golaveraj 4-13.

Totuși, faptul că Sepsi și Corvinul au cotă 3,50 poate fi neașteptat, judecând după evoluția celor două. Ambele au câte 10 puncte, cu o linie de clasament identică, două victorii, patru remize și o singură înfrângere. Diferența se face exclusiv la golaveraj, hunedorenii având 8-4, iar covăsnenii, 4-3. Interesant e că Sepsi și Corvinul sunt mai aproape de liderul Dinamo (14 puncte), decât de FC Voluntari, locul 15 – primul care duce în Liga 2.

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Start de campionat echilibrat. CFR și U Cluj, pariurile riscante, dar super-profitabile

De altfel, tot clasamentul e strâns. Spre exemplu, FC Botoșani, acum pe locul 13 – de baraj -, poate ajunge în zona play-off-ului cu o singură victorie. Și cu ajutor din jocul rezultatelor. În zona mediană, nu mai puțin de 9 formații sunt într-un interval de două puncte. Iar dacă derby-ul Clujului, restanța dintre U și CFR, se termină la egalitate, cele nouă formații vor fi la un singur punct. U Craiova, locul 4, are 11 puncte, cele două clujence au câte 9 puncte, pe locurile 11 și 12.

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De altfel, cele două formații din Cluj sunt echipele care pot aduce un profit extraordinar celor care vor miza pe retrogradarea lor. Dacă acest lucru se și întâmplă. În cazul lui CFR, la un moment dat, se anunțau probleme majore. Fără bani, cu interdicție la transferuri, fosta campioană părea una dintre candidatele la retrogradare. Odată cu numirea lui Marius Șumudică, au venit două victorii la rând, clubul a fost băgat în insolvență și Situația se îmbunătățește pe zi ce trece și cota de 20,00 pe retrogradarea lui CFR Cluj nu mai pare la fel de atractivă ca în urmă cu câteva săptămâni.

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Cotă 100 pe U Cluj

În schimb, la U Cluj au început să se strângă înfrângerile. În ultimele două etape, „ De altfel, singura victorie notabilă a clujenilor a fost un 2-1 cu Farul în prima rundă. Apoi, elevii lui Bergodi au trecut de FC Botoșani și UTA Arad, adică formațiile aflate acum pe loc de baraj. În aceste condiții, cei mai curajoși pot încerca să joace acea cotă de 100 pe care o are U Cluj la retrogradare. Dar pontul zilei de miercuri, 2 septembrie, este că FC Voluntari va reveni în Liga 2 după un singur sezon în SuperLiga. Iar cota Superbet în acest caz este 1,85.