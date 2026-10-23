FC Voluntari dă înapoi! Cât costă biletele pentru meciul cu Craiova, față de cele cu FCSB

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După deplasarea cu Csikszereda din etapa a 13-a, FC Voluntari revine acasă pentru un nou meci tare. Ilfovenii vor primi vizita campioanei Universitatea Craiova, joi, 29 octombrie 2026, în cadrul etapei a 2-a din grupele Cupei. Dacă la partida cu FCSB ilfovenii au mizat pe o politică de prețuri agresivă, de data aceasta suporterii care vor alege să vină la stadionul „Anghel Iordănescu” vor avea parte de tarife vizibil mai accesibile.

FC Voluntari a pus în vânzare biletele pentru meciul din Cupă cu Universitatea Craiova. Cât costă

Etapa a 2-a din Cupă vine cu un meci mare pentru FC Voluntari. Ilfovenii fac parte din Grupa D, unde se mai află Universitatea Craiova, Dinamo, Chindia Târgoviște, Sporting Liești, și FC Bacău. În această rundă, meciurile care se vor juca între aceste formații sunt FC Voluntari – Universitatea Craiova; Dinamo – Chindia Târgoviște; Sporting Liești – FC Bacău. Voluntari a pus la dispoziție biletele pentru partida contra campioanei României, prețurile fiind mai mici decât cele stabilite la partida anterioară din campionat cu FCSB, pierdută cu 1-2, când

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Mai exact, dacă pentru meciul cu vicecampioana FCSB suporterii au fost nevoiți să scoată din buzunare 80 de lei pentru un loc la Tribuna 1, partida cu Universitatea Craiova vine cu o veste bună pentru microbiști: prețul biletului în aceeași zonă a fost redus la 50 de lei. Mai mult, organizatorii au pregătit și o facilitate dedicată suporterilor cu copii, introducând pachetul Family Zone (1 adult + 1 copil sub 10 ani) la același preț accesibil de 50 de lei, față de tariful standard de 80 de lei aplicat la meciul cu roș-albaștrii. În ciuda reducerilor de la tribune, capetele de afiș ale grilei de prețuri s-au menținut la aceleași cote ca la duelul cu trupa bucureșteană.

Peluza Oaspeți (Sector D) are același preț: 50 de lei, respectând pragul standard pentru galeriile oaspete (amintim că la meciul cu FCSB sectoarele suplimentare A, B și C au urcat până la 70 de lei). Ultra VIP Lojă: Doritorii de lux și confort maxim pot achiziționa în continuare locuri la lojă pentru suma de 300 de lei, preț identic cu cel practicat la partida precedentă cu formația „roș-albastră”. Puteți vedea, mai jos, comparația exactă între tarifele impuse de ilfoveni:

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Zonă stadion FC Voluntari – FCSB FC Voluntari – U. Craiova Tribuna 1 80 lei 50 lei Tribuna 2 120 lei Nespecificat Peluza Oaspeți (Sector D) 50 lei 50 lei Peluza Oaspeți (Sect. A, B, C) 70 lei Nespecificat Lojă / Ultra VIP 300 lei 300 lei Family Zone 80 lei 50 lei (1 adult + 1 copil) Parcare Nespecificat 50 lei

Bogdan Bălănescu a explicat prețurile uriașe de la FC Voluntari – FCSB

Arena „Anghel Iordănescu” are o capacitate de aproximativ 4.600 de locuri, iar tribunele sunt mai mult goale la meciurile obișnuite ale ilfovenilor. Fanii FCSB-ului reacționaseră dur după ce au văzut tarifele impuse de ilfoveni la meciul direct dintre cele două echipe. Bogdan Bălănescu, directorul general al FC Voluntari, a explicat ulterior pentru FANATIK că de organizare. Partida cu FCSB a fost catalogată drept una cu grad ridicat de risc, motiv pentru care a fost suplimentat numărul de stewarzi.