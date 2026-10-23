Sport

FC Voluntari dă înapoi! Cât costă biletele pentru meciul cu Craiova, față de cele cu FCSB

Mihai Dragomir
23.10.2026 | 18:23
FC Voluntari da inapoi Cat costa biletele pentru meciul cu Craiova fata de cele cu FCSB
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Prețurile stabilite de FC Voluntari pentru meciul cu U Craiova. Foto: Colaj FANATNIK.
FC Voluntari are parte de un nou duel tare pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, unde o va întâlni pe Universitatea Craiova, joi, 29 octombrie 2026, de la ora 19:00. Cât costă biletele acum, față de cele de la meciul cu FCSB.
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După deplasarea cu Csikszereda din etapa a 13-a, FC Voluntari revine acasă pentru un nou meci tare. Ilfovenii vor primi vizita campioanei Universitatea Craiova, joi, 29 octombrie 2026, în cadrul etapei a 2-a din grupele Cupei. Dacă la partida cu FCSB ilfovenii au mizat pe o politică de prețuri agresivă, de data aceasta suporterii care vor alege să vină la stadionul „Anghel Iordănescu” vor avea parte de tarife vizibil mai accesibile.

FC Voluntari a pus în vânzare biletele pentru meciul din Cupă cu Universitatea Craiova. Cât costă

Etapa a 2-a din Cupă vine cu un meci mare pentru FC Voluntari. Ilfovenii fac parte din Grupa D, unde se mai află Universitatea Craiova, Dinamo, Chindia Târgoviște, Sporting Liești, și FC Bacău. În această rundă, meciurile care se vor juca între aceste formații sunt FC Voluntari – Universitatea Craiova; Dinamo – Chindia Târgoviște; Sporting Liești – FC Bacău. Voluntari a pus la dispoziție biletele pentru partida contra campioanei României, prețurile fiind mai mici decât cele stabilite la partida anterioară din campionat cu FCSB, pierdută cu 1-2, când s-au prezentat în total 1.500 de oameni.

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Mai exact, dacă pentru meciul cu vicecampioana FCSB suporterii au fost nevoiți să scoată din buzunare 80 de lei pentru un loc la Tribuna 1, partida cu Universitatea Craiova vine cu o veste bună pentru microbiști: prețul biletului în aceeași zonă a fost redus la 50 de lei. Mai mult, organizatorii au pregătit și o facilitate dedicată suporterilor cu copii, introducând pachetul Family Zone (1 adult + 1 copil sub 10 ani) la același preț accesibil de 50 de lei, față de tariful standard de 80 de lei aplicat la meciul cu roș-albaștrii. În ciuda reducerilor de la tribune, capetele de afiș ale grilei de prețuri s-au menținut la aceleași cote ca la duelul cu trupa bucureșteană.

Peluza Oaspeți (Sector D) are același preț: 50 de lei, respectând pragul standard pentru galeriile oaspete (amintim că la meciul cu FCSB sectoarele suplimentare A, B și C au urcat până la 70 de lei). Ultra VIP Lojă: Doritorii de lux și confort maxim pot achiziționa în continuare locuri la lojă pentru suma de 300 de lei, preț identic cu cel practicat la partida precedentă cu formația „roș-albastră”. Puteți vedea, mai jos, comparația exactă între tarifele impuse de ilfoveni:

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Zonă stadionFC Voluntari – FCSBFC Voluntari – U. Craiova
Tribuna 180 lei50 lei
Tribuna 2120 leiNespecificat
Peluza Oaspeți (Sector D)50 lei50 lei
Peluza Oaspeți (Sect. A, B, C)70 leiNespecificat
Lojă / Ultra VIP300 lei300 lei
Family Zone80 lei50 lei (1 adult + 1 copil)
ParcareNespecificat50 lei

 

Bogdan Bălănescu a explicat prețurile uriașe de la FC Voluntari – FCSB

Arena „Anghel Iordănescu” are o capacitate de aproximativ 4.600 de locuri, iar tribunele sunt mai mult goale la meciurile obișnuite ale ilfovenilor. Fanii FCSB-ului reacționaseră dur după ce au văzut tarifele impuse de ilfoveni la meciul direct dintre cele două echipe. Bogdan Bălănescu, directorul general al FC Voluntari, a explicat ulterior pentru FANATIK majorarea prețurilor venea ca urmare a costurilor suplimentare de organizare. Partida cu FCSB a fost catalogată drept una cu grad ridicat de risc, motiv pentru care a fost suplimentat numărul de stewarzi.

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Mihai Dragomir
Mihai Dragomir
Mihai Dragomir este redactor pe zona de sport la Fanatik. A debutat ca jurnalist la 27 SPORT AS, apoi a făcut parte din echipa celor de la Realitatea Sportivă.
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