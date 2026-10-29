FC Voluntari dinamitează grupa din Cupa României! Toate calculele înainte de Universitatea Craiova – Dinamo

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Universitatea Craiova era mare favorită în faţa celor de la FC Voluntari. O victorie a oltenilor securiza calificarea, iar Dinamo putea sta, la rându-i, liniştită înaintea derby-ului de pe „Ion Oblemenco” din ultima etapă. Doar că remiza smulsă de ilfoveni complică teribil calculele.

Voluntari – U Craiova 1-1 dinamitează grupa D din Cupa României!

. Voluntari a deschis scorul în prima parte prin autogolul lui Stevanovic, în minutul 40. Oltenii au alergat după egalare până aproape de finalul meciului. În minutul 80, Kiki a comis un penalty, din care a egalat Elisor. Doar că egalul nu e nici pe departe rezultatul ideal pentru Universitatea Craiova.

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Echipa lui Coelho a acumulat patru puncte, la fel ca Voluntari. . În ultima etapă se joacă Universitatea Craiova – Dinamo şi asta înseamnă că oltenii sunt obligaţi să câştige pentru a merge mai departe.

FC Voluntari are un meci, teoretic mai uşor, pe terenul lui FC Bacău, iar în cazul în care ilfovenii se impun pe terenul echipei din liga secundă, una dintre Dinamo sau Universitatea Craiova vor fi eliminate, în funcţie de rezultatul din meciul direct.

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Clasamentul grupei D după Voluntari – Craiova 1-1:

Dinamo – 6 puncte Universitatea Craiova – 4 puncte FC Voluntari – 4 puncte FC Bacău – 1 punct Sporting Lieşti – 1 punct Chindia – 0 puncte

Dacă Voluntari bate în Bacău, una dintre Dinamo şi Universitatea Craiova e out!

Dacă FC Voluntari câştigă pe terenul lui FC Bacău în ultima etapă, pierzătoarea meciului dintre Universitatea Craiova şi Dinamo este eliminată din Cupa României. În acest scenariu, egalul nu le ajunge oltenilor, care vor încheia sub Voluntari.

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Remiza Voluntariului cu Craiova este un rezultat prost şi pentru Dinamo. Dacă băteau oltenii, ambele erau virtual calificate. Aşa, în cazul unei înfrângeri pe „Ion Oblemenco”, „câinii” riscă să fie eliminaţi, dacă ilfovenii bat la Bacău, pe terenul echipei de liga secundă.

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Universitatea Craiova – Dinamo, pe viaţă şi pe moarte!

În cazul în care ilfovenii se impiedică pe terenul lui FC Bacău, un egal califică Dinamo şi Universitatea Craiova în sferturile de finală. Singurul scenariu prin care Voluntari se califică ar fi să bată Dinamo pe „Ion Oblemenco”, caz în care ar avea un punct peste olteni.

Derby-ul Universitatea Craiova – Dinamo din ultima etapă a Cupei României va fi pe viaţă şi pe moarte, oltenii având şi o revanşă de luat după acel 1-5 umilitor din startul campionatului. Etapa a 3-a din faza grupelor va avea loc pe 1-3 decembrie.