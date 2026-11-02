FC Voluntari – Farul, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

În primul meci de luni, 2 noiembrie, din SuperLiga, FC Voluntari primește vizita celor de la Farul Constanța, într-un meci contând pentru etapa a 14-a din sezonul regular. Gazdele vor să oprească seria de 5 eșecuri consecutive, în timp ce „marinarii” sunt la granița dintre play-off și play-out. Partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, care începe la 17:30, este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1
Echipa lui Florin Pârvu (51 de ani) a intrat într-o pasă extrem de proastă. Ilfovenii nu au mai câștigat în SuperLiga de pe 7 septembrie. A fost atunci un FC Voluntari – FC Argeș 1-0. În runda a 13-a, nou-promovata a pierdut pe terenul „Lanternei” Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-2. De cealaltă parte, Farul vine după un thriller cu 7 goluri, 4-3 cu Oțelul Galați.
Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) merge la Voluntari pentru a lua toate cele trei puncte și a rămâne sau a intra chiar în zona de play-off. Farul este acum pe 7, cu 20 de puncte, la 1 punct de FCSB, ocupanta locului 6. FC Voluntari se chinuie în „subsol”, fiind penultima, cu doar 8 puncte acumulate în acest sezon. Numai Csikszereda stă mai rău, cu 5 puncte.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1
|Dinamo
|14
|10
|3
|1
|31-9
|33
|2
|Univ. Craiova
|14
|10
|2
|2
|34-10
|32
|3
|Rapid
|14
|9
|3
|2
|23-13
|30
|4
|Petrolul
|14
|7
|3
|4
|19-18
|24
|5
|U Cluj
|13
|7
|1
|5
|25-20
|22
|6
|FCSB
|13
|6
|3
|4
|20-19
|21
|7
|Farul
|13
|5
|5
|3
|21-20
|20
|8▲
|Corvinul
|14
|5
|4
|5
|16-16
|19
|9
|CFR Cluj
|14
|5
|3
|6
|20-21
|18
|10▼
|UTA
|14
|5
|3
|6
|16-19
|18
|11▲
|Sepsi OSK
|14
|3
|6
|5
|9-19
|15
|12▼
|FC Botoşani
|14
|3
|5
|6
|18-19
|14
|13▲
|Oțelul
|14
|2
|6
|6
|16-22
|12
|14▼
|FC Argeș
|14
|3
|3
|8
|8-16
|12
|15
|FC Voluntari
|13
|2
|2
|9
|13-29
|8
|16
|Csikszereda
|14
|1
|2
|11
|9-28
|5
Meciul FC Voluntari – Farul are parte de statistici OPTA. Pe FANATIK veți fi la curent cu date despre fiecare jucător în parte. Ele privesc golurile (G), pasele decisive (A), cartonașele galbene și roșii (CG / CR), cornerele obținute (CO), șuturile spre sau pe poartă (Ș /ȘP), ofsaidurile (OF), cornerele obținute (CO) și paradele portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă mereu cote mari pe astfel de statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe.
Statisticile nu sunt disponibile.
Pe toată durata partidei de la Voluntari, pe site-ul nostru aveți un LIVE TEXT cu momentele importante ale întâlnirii. Primiți date în timp real despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile.
Nu există comentarii disponibile.
Echipele de start de la meciul FC Voluntari – Farul vor apărea în această secțiune, cu aproximativ o oră înainte de startul partidei. Ce planuri tactice au Pârvu și Ioan Ovidiu Sabău, ce prim „11” pregătesc fiecare în parte și ce așezări în teren vor avea. Vedem aici. În plus, sunt prezentate informații despre cartonașe, schimbări și cele două bănci tehnice.
Formațiile nu sunt disponibile încă.
La casele de pariuri, Farul pornește favorită în acest meci, cu o cotă de 2,37. Gazdele, fără victorie de 5 etape, au 2,92 pentru un succes. În ultimele meciuri, ambele formații au fost implicate în dueluri care au adus multe goluri. Astfel, se poate încerca un pariu „Ambele marchează (GG)” pentru o cotă de 1,66.