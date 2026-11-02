FC Voluntari – Farul, LIVE în SuperLiga, etapa 14. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

ADVERTISEMENT

În primul meci de luni, 2 noiembrie, din SuperLiga, FC Voluntari primește vizita celor de la Farul Constanța, într-un meci contând pentru etapa a 14-a din sezonul regular. Gazdele vor să oprească seria de 5 eșecuri consecutive, în timp ce „marinarii” sunt la granița dintre play-off și play-out. Partida de pe stadionul „Anghel Iordănescu”, care începe la 17:30, este transmisă de Digi Sport 1 și Prima Sport 1

FC Voluntari – Farul în etapa 14 din SuperLiga României

Echipa lui Florin Pârvu (51 de ani) a intrat într-o pasă extrem de proastă. Ilfovenii nu au mai câștigat în SuperLiga de pe 7 septembrie. A fost atunci un FC Voluntari – FC Argeș 1-0. În runda a 13-a, nou-promovata a pierdut pe terenul „Lanternei” Csikszereda Miercurea Ciuc, scor 1-2. De cealaltă parte, Farul vine după un thriller cu 7 goluri, 4-3 cu Oțelul Galați.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 14 FC Voluntari 2026-11-02T15:30:00Z Farul

Clasament SuperLiga etapa 14, înainte și după FC Voluntari – Farul

Echipa lui Ioan Ovidiu Sabău (58 de ani) merge la Voluntari pentru a lua . Farul este acum pe 7, cu 20 de puncte, la 1 punct de FCSB, ocupanta locului 6. FC Voluntari se chinuie în „subsol”, fiind penultima, cu doar 8 puncte acumulate în acest sezon. Numai Csikszereda stă mai rău, cu 5 puncte.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 14 10 3 1 31-9 33 2 Univ. Craiova 14 10 2 2 34-10 32 3 Rapid 14 9 3 2 23-13 30 4 Petrolul 14 7 3 4 19-18 24 5 U Cluj 13 7 1 5 25-20 22 6 FCSB 13 6 3 4 20-19 21 7 Farul 13 5 5 3 21-20 20 8 ▲ Corvinul 14 5 4 5 16-16 19 9 CFR Cluj 14 5 3 6 20-21 18 10 ▼ UTA 14 5 3 6 16-19 18 11 ▲ Sepsi OSK 14 3 6 5 9-19 15 12 ▼ FC Botoşani 14 3 5 6 18-19 14 13 ▲ Oțelul 14 2 6 6 16-22 12 14 ▼ FC Argeș 14 3 3 8 8-16 12 15 FC Voluntari 13 2 2 9 13-29 8 16 Csikszereda 14 1 2 11 9-28 5

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Voluntari – Farul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Meciul FC Voluntari – Farul are parte de statistici OPTA. Pe FANATIK veți fi la curent cu date despre fiecare jucător în parte. Ele privesc golurile (G), pasele decisive (A), cartonașele galbene și roșii (CG / CR), cornerele obținute (CO), șuturile spre sau pe poartă (Ș /ȘP), ofsaidurile (OF), cornerele obținute (CO) și paradele portarilor (PAR). Casele de pariuri oferă mereu cote mari pe astfel de statistici legate de șuturi, cornere sau cartonașe.

ADVERTISEMENT

Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FC Voluntari – Farul, LIVE comentariul în timp real

, pe site-ul nostru aveți un LIVE TEXT cu momentele importante ale întâlnirii. Primiți date în timp real despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile.

ADVERTISEMENT

Echipele de start și schimbări la FC Voluntari – Farul

Echipele de start de la meciul FC Voluntari – Farul vor apărea în această secțiune, cu aproximativ o oră înainte de startul partidei. Ce planuri tactice au Pârvu și Ioan Ovidiu Sabău, ce prim „11” pregătesc fiecare în parte și ce așezări în teren vor avea. Vedem aici. În plus, sunt prezentate informații despre cartonașe, schimbări și cele două bănci tehnice.

ADVERTISEMENT

Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FC Voluntari – Farul

La casele de pariuri, Farul pornește favorită în acest meci, cu o cotă de 2,37. Gazdele, fără victorie de 5 etape, au 2,92 pentru un succes. În ultimele meciuri, ambele formații au fost implicate în dueluri care au adus multe goluri. Astfel, se poate încerca un pariu „Ambele marchează (GG)” pentru o cotă de 1,66.