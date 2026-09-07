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FC Voluntari – FC Argeș, penultimul duel din etapa 8 de SuperLiga se joacă luni, 7 septembrie, de la ora 17:30. Informații de ultimă oră, statistici OPTA, cote la pariuri, echipele de start și desfășurarea meciului în timp real, toate sunt oferite de FANATIK. Partida găzduită de Stadionul „Anghel Iordănescu” va fi transmisă de Digi Sport și Prima Sport.

FC Voluntari – FC Argeș în etapa 8 din SuperLiga României

La Voluntari vor sta față în față două echipe intrate într-o criză de formă. Gazdele sunt fără succes din etapa a 3-a, când au învins pe UTA Arad, acasă, cu 1-0. Dincolo, tot cu 1-0 a învins echipa lui Bogdan Andone (51 de ani) pe Universitatea Craiova, chiar pe „Ion Oblemenco”, în runda a 4-a. Ulterior, pentru aceste echipe au urmat doar remize și eșecuri.

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Superliga FC Voluntari 2026-09-07T14:30:00Z FC Argeș

Clasament SuperLiga etapa 8, înainte și după FC Voluntari – FC Argeș

Parcursul modest al ilfovenilor și piteștenilor a avut repercusiuni asupra locului celor două formații în clasamentul din SuperLiga. este doar „Lanterna roșie” Csikszereda. Cu 5 puncte, echipa lui Florin Pârvu (51 de ani) stă pe un deloc onorabil loc 15. De cealaltă parte, FC Argeș, la un moment dat lider, a căzut până pe locul 11.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 Dinamo 8 5 2 1 16-6 17 2 ▲ Rapid 8 4 3 1 9-4 15 3 ▲ Petrolul 8 5 0 3 9-10 15 4 Univ. Craiova 7 3 2 2 14-9 11 5 ▲ Farul 8 2 5 1 10-8 11 6 ▼ FCSB 8 3 2 3 11-10 11 7 ▲ FC Botoşani 8 2 4 2 12-8 10 8 ▼ Corvinul 8 2 4 2 8-6 10 9 ▲ CFR Cluj 7 3 1 3 11-10 10 10 ▼ Oțelul 8 2 4 2 9-9 10 11 ▼ FC Argeș 7 3 1 3 4-5 10 12 ▼ Sepsi OSK 8 2 4 2 4-8 10 13 ▲ UTA 8 2 3 3 11-11 9 14 ▼ U Cluj 6 3 0 3 9-9 9 15 ▼ FC Voluntari 7 1 2 4 7-18 5 16 Csikszereda 8 0 1 7 5-18 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Voluntari – FC Argeș: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cu ajutorul statisticilor OPTA pentru pariuri oferite la meciul FC Voluntari – FC Argeș, fanii sunt la curent cu „activitatea” fiecărui fotbalist implicat în partidă. În secțiunea de mai jos, imediat după fluierul de start, vor apărea în timp real: informații despre golurile marcate (G), pasele decisive (A), șuturile pe poartă (ȘP), șuturile totale (Ș), cornerele obținute (CO), faulturile comise și suferite (FC/FS), pozițiile de ofsaid (OF), cartonașele galbene și roșii (CG/CR), dar și paradele reușite de portari (PAR). Pariorii sunt deja la curent cu faptul că, în prezent, toate casele oferă cote pentru astfel de statistici: cornere, cartonașe, șuturi etc.

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Statisticile nu sunt disponibile.

Desfășurarea meciului FC Voluntari – FC Argeș LIVE VIDEO comentariul în timp real

Din acest material dedicat acestei partide nu putea lipsi un LIVE TEXT al acestei confruntări. Minut cu minut, toate fazele jocului, golurile, ocaziile, cartonașele, intervențiile VAR și schimbările efectuate de cele două formații vor fi prezentate în timp real. Mai jos aveți desfășurarea partidei de la Voluntari. Numai aici aflați primii toate informațiile importante din acest duel al etapei a 8-a din SuperLiga.

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Echipele de start și schimbări la FC Voluntari – FC Argeș

FC Voluntari și FC Argeș au dezamăgit în ultimele etape de campionat. Cu siguranță, Bogdan Andone și Florin Pârvu vor opera mai multe modificări în echipele de start. Ce jucători vor intra din primul minut, ce vor face aceștia pe teren, dar și cum sunt așezați în teren. În această secțiune primiți toate detaliile.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri la FC Voluntari – FC Argeș

Meciul de la Voluntari are o favorită pe hârtie. . Gazdele au demonstrat însă că, acasă, sunt o nucă destul de tare. La Superbet avem în ofertă mai multe cote atractive care merită încercate: „pauză sau final X – 1,60” sau „GG – ambele marchează – 2,10”.