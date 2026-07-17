FC Voluntari – FC Botoșani 1-1 etapa 1 SuperLiga. Moldovenii au egalat instant prin Dumiter

FC Voluntari - FC Botoșani este primul meci al sezonului din SuperLiga. Foto: Fanatik / Renato Anghelescu

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FC Voluntari – FC Botoșani este meciul care deschide oficial noul sezon de SuperLiga, sezonul 2026-2027. Vineri, 17 iulie, de la ora 18:30, începe primul meci din campionatul românesc. Și aduce față în față o nou promovată și o formație care s-a luptat pentru play-off și cupele europene anul trecut.

FC Voluntari – FC Botoșani LIVE în etapa 1 de SuperLiga

Urmărește în continuare cele mai importante faze, cu actualizări în timp real, de la meciul FC Voluntari – FC Botoșani, primul din noul sezon de SuperLiga.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 1 LIVE FC Voluntari 1 – 1 Live 33' FC Botoşani ⚽ (AG) Diarra 15' autogol ⚽ Dumiter 19' Arbitri Arbitru centru: G. Găman Arbitru asistent 1: A. Filip Arbitru asistent 2: M. Necula Al patrulea oficial: M. Lăstun VAR: C. Popa Asistent VAR: M. Orbuleț

Clasament SuperLiga

În mod evident întrucât este vorba despre meciul de deschidere din noul sezon de SuperLiga, cele două echipe implicate, FC Voluntari și FC Botoșani, vizează acum primele puncte din această ediție.

Statistici OPTA și desfășurarea meciului

Cititorii FANATIK au ocazia de a urmări în timp real cele mai importante faze ale meciului FC Voluntari – FC Botoșani. În plus, statisticile OPTA puse la dispoziție au menirea de a ajuta la o mai bună înțelegere a jocului.

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Desfășurarea meciului, actualizări în timp real

Toate fazele din meciul FC Voluntari – FC Botoșani pot fi urmărite pe site-ul FANATIK, cu actualizări în timp real despre cele mai importante evenimente petrecute pe teren.

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Echipe FC Voluntari – FC Botoșani

Vezi în continuare ce formule de start au ales cei doi antrenori pentru meciul dintre FC Voluntari și FC Botoșani, primul din noul sezon de SuperLiga, dar, bineînțeles, și schimbările operate pe parcursul jocului.

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FC Voluntari – FC Botoșani LIVE în SuperLiga

Ilfovenii revin pe prima scenă a fotbalului românesc grație barajului câștigat în fața lui cu FC Hermannstadt (în tur 2-3, retur 3-0). De cealaltă parte, FC Botoșani ar vrea să repete startul de sezon de anul trecut, când a pierdut un singur meci în primele 13 etape. Până la urmă, însă, a sfârșit în play-out, a terminat pe 10, dar a jucat în luna mai barajul pentru Conference League pierdut dramatic în fața celor de la FCSB (scor 3-4 după prelungiri).

La ce oră se joacă FC Voluntari – FC Botoșani și cine transmite la TV

din Superligă, – FC Botoșani, este programat pe 17 iulie 2026, la ora 18:30, pe stadionul „Anghel Iordănescu”. Partida va fi transmisă la tv pe Digi Sport 1 și Prima Sport 1, dar și online pe Digi Online și PrimaPLAY.

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Cote pariuri FC Voluntari – FC Botoșani

Deși abia a revenit în SuperLiga, FC Voluntari e văzută cu prima șansă la victorie într-un meci echilibrat din punct de vedere al cotelor. Gazdele au 2,55, oaspeții – 2,95, iar remiza – 3,20. În ceea ce privește pariurile pe goluri, e de așteptat un meci mai degrabă sărac în reușite. Cota pentru „sub 2,5 goluri” e 1,65, iar „ambele marchează” are 1,95.