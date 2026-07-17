FC Voluntari – FC Botoșani, primul meci din România cu noul VAR. Regulile de la CM 2026 vor fi implementate în SuperLiga

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Chiar dacă s-au făcut eforturi uriașe ca noul VAR să fie gata pentru Supercupa României, primul meci în care va fi folosit este FC Voluntari – FC Botoșani, partida de debut al noului sezon de SuperLiga României. FANATIK și este gata de implementare și tot FANATIK vă ține la curent cu modul în care a decurs primul meci după noile reglementări.

FC Voluntari – FC Botoșani, meciul de debut al SuperLigii și al noului sistem VAR

Sezonul 2026/2027 din SuperLiga României nu vine doar cu regulile care au fost testate la Campionatul Mondial din SUA, Mexic și Canada, ci și cu un nou HUB pentru VAR, situat la Mogoșoaia. Ce înseamnă acest lucru? Arbitrii nu vor mai fi nevoiți să facă deplasarea prin țară, ci vor putea urmări fazele dintr-o bază dotată cu patru camere VAR.

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Deși se dorea ca primul meci din România care să beneficieze de acest lucru să fie Supercupa României, dintre Universitatea Craiova și Universitatea Cluj, în cele din urmă debutul noului sistem VAR va coincide cu debutul noului sezon din SuperLiga României, mai exact prima utilizare va fi în FC Voluntari – FC Botoșani.

Care sunt regulile de la CM 2026, de care se va ține cont și în SuperLiga României

FIFA a venit cu un nou set de reguli pentru CM 2026, prin care urmărește să evite în principal tragerile de timp, sau a celui de-al doilea cartonaș galben. Astfel, toți fotbaliștii vor avea la dispoziție doar 10 secunde să părăsească terenul când sunt înlocuiți, altfel înlocuitorul său va trebui să aștepte un minut până va putea intra pe gazon.

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Pe aceeași idee se merge și la jucătorii care cer îngrijiri medicale, fără să fie vorba despre o accidentare evidentă. Fotbaliștii trebuie să primească îngrijiri în afara terenului și pot reveni după 60 de secunde. În cazul aruncărilor de la margine, jucătorii trebuie să repună mingea la maximum 5 secunde din momentul în care au atins mingea, altfel posesia va fi oferită adversarilor.

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De asemenea, VAR va putea interveni pentru al doilea cartonaș galben, dar și dacă arbitrul acordă cartonașul galben fotbalistului greșit. La fel ca la Campionatul Mondial, VAR-ul poate interveni pentru a acorda cartonaș roșu unui jucător ce își acoperă gura cu mâna în timpul unui conflict verbal pe teren.