Sport

FC Voluntari – FCSB, LIVE în etapa 12 din SuperLiga. Echipe de start, informații de ultimă oră, statistici OPTA, faze în timp real

FANATIK
19.10.2026 | 13:12
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SuperLiga, etapa 12: FC Voluntari - FCSB, live. Foto: Colaj FANATIK.
FC Voluntari și FCSB se întâlnesc luni, 19 octombrie, de la 21:00 în etapa 12 din SuperLiga. Vezi pe Fanatik.ro toate detaliile, de la echipele de start, la evoluția scorului, la clasament și cele mai tari reacții după fluierul final.
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Etapa 12 din SuperLiga le aduce față în față pe FC Voluntari și FCSB, echipe care nu s-au mai întâlnit în ultimele două sezoane din cauza faptului că ilfovenii s-au aflat în eșalonul secund. Meciul este programat luni, 19 octombrie, de la 21:00. Formația pregătită de Florin Pîrvu are o stagiune de coșmar până acum, în timp ce FCSB își pune bazele în Laurențiu Reghecampf pentru revenirea mult așteptată. Mai jos aveți toate detaliile relevante despre acest duel.

FC Voluntari – FCSB, în etapa 12 din SuperLiga României

FC Voluntari a pierdut etapa trecută în fața Corvinului, formație cu care a promovat simultan în SuperLiga. FCSB vine după succesul de pe teren propriu cu Oțelul, chiar la primul meci al lui Reghecampf în al treilea mandat pe banca „roș-albaștrilor”. Ambele echipe vor toate cele 3 puncte, una fiind speriată de retrogradare, în timp ce cealaltă se teme de o nouă ratare a play-off-ului. Rămâne de văzut cine va fi mai inspirată în acest duel.

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FCSB

Clasament SuperLiga etapa 12, înainte şi după FC Voluntari – FCSB

După 11 etape, FC Voluntari se află pe locul 15, cu doar 8 puncte. Ilfovenii au fost depășiți până acum de nivelul primului eșalon și se tem să nu îl părăsească din nou. Dincolo, FCSB a câștigat primul meci din ultimele 5 etape abia după ce a schimbat antrenorul. „Roș-albaștrii” au 15 puncte după 11 etape și se află pe poziția 10 înaintea acestui meci.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 12 9 2 1 27-7 29
2 Rapid 12 8 3 1 20-9 27
3 Univ. Craiova 12 8 2 2 27-9 26
4 Petrolul 12 6 2 4 15-16 20
5 U Cluj 11 6 0 5 20-18 18
6 Farul 12 4 5 3 17-17 17
7 Corvinul 12 4 4 4 14-13 16
8 CFR Cluj 12 5 1 6 17-18 16
9 UTA 12 4 3 5 15-17 15
10 FCSB 11 4 3 4 14-17 15
11 FC Botoşani 12 3 5 4 16-14 14
12 Sepsi OSK 12 3 5 4 8-13 14
13 Oțelul 12 2 5 5 12-17 11
14 FC Argeș 11 3 2 6 6-11 11
15 FC Voluntari 11 2 2 7 11-25 8
16 Csikszereda 12 0 2 10 7-25 2

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Voluntari – FCSB: jucători, şuturi, cornere, faulturi, cartonaşe, offside-uri

Statisticile OPTA vor reprezenta un punct de interes înainte și în timpul partidei dintre FC Voluntari și FCSB. În funcție de datele disponibile în platforma LIVE, pot fi urmărite posesia, șuturile totale, șuturile pe poartă, cornerele, ocaziile importante, faulturile, cartonașele și ofsaidurile. Toate casele de pariuri oferă cote pe statistici precum cele enumerate anterior. Statisticile efective ale partidei vor putea fi evaluate după fluierul de start. Aici puteți vedea cine a excelat, dar și cine a lăsat de dorit în acest meci:

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Desfășurarea meciului FC Voluntari – FCSB, LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK va urmări partida dintre FC Voluntari și FCSB în format LIVE, cu momentele importante de pe Stadionul „Anghel Iordănescu”. Cititorii vor putea afla în timp real informații despre goluri, ocazii, șuturi periculoase, cornere, cartonașe, schimbări, faze controversate și eventuale intervenții VAR. Comentariul LIVE va fi actualizat pe parcursul confruntării, cu evenimentele importante și datele statistice disponibile. Fanii celor două formații vor putea urmări evoluția scorului și momentele decisive ale duelului din etapa a 12-a.

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Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start şi schimbări la FC Voluntari – FCSB

FC Voluntari are avantajul terenului propriu, însă întâlnește un FCSB în care jucătorii accidentați revin, iar foamea de puncte este foarte mare. Echipele de start și așezările tactice vor fi prezentate înaintea fluierului de start, după publicarea formațiilor oficiale. FANATIK va urmări și schimbările efectuate de antrenori, precum și impactul acestora asupra desfășurării partidei. Vezi aici cum arată primul 11 pregătit de Reghecampf și dezvăluit în exclusivitate de site-ul nostru.

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Formațiile nu sunt disponibile încă.

Cele mai tari cote la pariuri pentru meciul FC Voluntari – FCSB

FC Voluntari – FCSB pune la dispoziție mai multe variante pe piața de pariuri: rezultatul final, totalul golurilor, ambele echipe marchează, handicap, scor corect și combinații între diferite selecții. Deși oaspete, FCSB este văzută favorită de casele de pariuri, având o cotă de 1,75 pentru victorie. Cota gazdelor pentru un succes este de 4,35, în timp ce remiza a primit cota de 4,10.

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