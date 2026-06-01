FC Voluntari – Hermannstadt, în manșa retur a barajului de menținere – promovare în SuperLiga. Toate detaliile despre meci și statisticile OPTA

Barajele de promovare/retrogradare SuperLiga sunt aici și gata să prezinte momentul adevărului. Emoțiile sunt de ambele părți în partida dintre FC Voluntari și Hermannstadt, însă totul se va decide la retur pe teren. Rămâi pe site-ul nostru pentru a vedea toate detaliile despre partida decisivă dintre cele două formații.

FC Voluntari – Hermannstadt LIVE în barajul pentru SuperLiga

Statistici explicate pentru pariori

În noul format OPTA, FANATIK vine mai aproape de cei pasionați și îndrăgostiți de fotbal. Pariorii vor avea în site-ul nostru un aliat de nădejde, fiecare meci fiind explicat pe bucăți. Astfel, în sectorul statistici de meci, aveți opțiunea să vedeți tot ce au făcut pe teren jucătorii pe care îi urmăriți Concret, zona „Statistici meci” din OPTA permite filtrarea rapidă a tuturor datelor importante dintr-un meci, atât pe echipe, cât și pe fiecare jucător în parte. Utilizatorul poate selecta: – statisticile generale („TOȚI”) – statisticile unei echipe – statisticile unui anumit jucător.

Ce înseamnă, de fapt, abrevierile din OPTA

G = goluri A = assist CR = cartonașe roșii CG = cartonașe galbene CO = cornere Ș = șuturi ȘP = șuturi pe poartă OF = offsideuri FC = faulturi comise FP = faulturi permis PAR = parade ale portarilor.

FC Voluntari și FC Hermannstadt se întâlnesc în barajul de promovare/retrogradare din SuperLiga. Primul meci s-a consumat la Sibiu, și Chiar dacă diferența este de doar un gol, totul se poate schimba, mai ales că ilfovenii vor evolua acum pe teren propriu. Confruntarea decisivă are loc luni, 1 iunie, de la 20:30, pe Stadionul Anghel Iordănescu.

Cine transmite la TV barajul FC Voluntari – Hermannstadt, manșa retur

La fel ca meciurile din timpul sezonului, și cele din barajele de menținere/promovare în SuperLiga vor fi televizate. Astfel, puteți urmări returul dintre FC Voluntari și Hermannstadt pe canalele DigiSport 1 și Prima Sport 1. De asemenea, pe Fanatik.ro aveți la dispoziție informațiile tari în format LIVE VIDEO. Totodată, toate statisticile și datele de pe stadionul din Voluntari vă vor fi oferite de OPTA.

Cine arbitrează FC Voluntari – Hermannstadt

CCA a decis la manșa tur să îl trimită pe Horațiu Feșnic. Acum, la retur, arbitrul responsabil să oficieze partida este…

Echipe probabile FC Voluntari – Hermannstadt

Atât Florin Pîrvu cât și Dorinel Munteanu își vor păstra stilul ofensiv pentru a obține victoria care să le aducă îndeplinirea obiectivului. Iată cum ar putea arăta formulele de start ale celor două echipe:

Hermannstadt: Lazar – Karo, I. Stoica, Chorbadzhiyski, K. Ciubotaru – Balaure, Dr. Albu, Zargary – Neguț, Chițu, Buș.

FC Voluntari: Chioveanu – Schieb, R. Crișan, Onișa, Șuteu – D. Andrei, I. Gheorghe, Cvek, Guțea – Mih. Roman, Babic.

Pe ce loc a terminat Hermannstadt sezonul 2025 – 2026

FC Hermannstadt, finalista Cupei României sezonul trecut, a avut un sezon și mai ales un play-out interzis cardiacilor. . La finalul sezonului, Hermannstadt s-a aflat pe locul 14, cu 25 de puncte, și de aceea a fost nevoită să treacă prin emoțiile colosale ale barajului.

Pe ce loc a încheiat FC Voluntari în liga a doua

Situația stă cu totul altfel în cazul lui FC Voluntari, una dintre forțele eșalonului secund. Ilfovenii au făcut un sezon regular bun spre foarte bun în Liga 2, calificându-se în play-off. Rezultatele ulterioare au fost formidabile, înregistrând 8 victorii, o remiză și o înfrângere în top 6. Locul ocupat de echipa lui Florin Pîrvu la final de stagiune a fost 3, cu 64 de puncte, la egalitate cu Sepsi, însă covăsnenii au profitat de poziția superioară cu care au intrat în play-off.