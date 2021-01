FC Voluntari nu are niciun punct în 2021, dar Bogdan Andone nu dezarmează: „Vom arăta și mai bine”

FC Voluntari nu a reușit să ia niciun punct în noul an, însă Bogdan Andone e sigur că poate redresa situația și să îi scoată pe ilfoveni de la coada clasamentului.

Bogdan Andone spera să se răzbune pe Gigi Becali pentru imixtiunile de la echipă în meciul de pe National Arena, după ce ca antrenor al Astrei a avut un palmares pozitiv cu FCSB.

Doar că ilfovenii nu au reușit mare lucru în meciul de pe National Arena, pe care l-au pierdut cu 2-1, după ce au redus din diferență abia la ultima fază a partidei, dintr-un penalty.

Bogdan Andone e mulțumit după înfrângerea cu FCSB: „Am avut avut situații și la 0-0”

Bogdan Andone este mulțumit de jocul prestat de ilfoveni în fața celor de la FCSB, liderul la zi din Casa Pariurilor Liga 1: „Din punct de vedere al jocului sunt mulțumit în mare parte, cu unele minusuri, cu unele greșeli, ca la al doilea gol. Am avut situații și la 0-0, am fost organizați mai bine, jucătorii noi au intrat bine și ușor ușor se vor acomoda cu echipa”, și-a început discursul fostul antrenor al lui FCSB.

Tehnicianul celor de la FC Voluntari a surprins pe toată lumea după ce a anunțat că a urmărit nu mai puțin de o sută de fotbaliști care au fost pe lista de transferuri: „Ținând cont că am întâlnit echipa de pe primul loc, consider că am făcut o partidă bună. Jucătorii care au venit și care vor veni sunt cei pe care eu i-am dorit, împreună cu conducerea și cu cei din staff am urmărit peste o sută de jucători pe fiecare post”, a mai spus antrenorul.

Bogdan Andone e încrezător că noile achiziții vor schimba jocul echipei și FC Voluntari va arăta altfel în fața unei echipe de valoare mai apropiată: „Jucătorii care au venit și care vor veni sunt cei pe care eu i-am dorit. Cu siguranță vom arăta mai bine decât în această seară. E o serie de meciuri dificilă”.

Bogdan Andone critică arbitrajul de la meciul cu FCSB

Bogdan Andone e nemulțumit de faptul că jucătorii săi au probleme în continuare la finalizare: „Nu am reușit să obținem mai mult în seara aceasta, dar rămânem cu lucrurile bune, încercăm să lucrăm mai mult la faza de finalizare”.

Noul antrenor al lui FC Voluntari e de părere că echipa sa a fost lipsită de șansă într-o situație clară de superioritate numerică și e nemulțumit de decizia arbitrului: „A fost o situație foarte bună de patru contra trei sau patru contra doi, din păcate a vrut să dribleze și nu a luat o decizie bună. Nu înțeleg de ce a dat simulare pentru că Mailat are entorsă acum”, a declarat Bogdan Andone după FCSB – Voluntari 2-1.

FC Voluntari are un program extrem de dificil în următoarele etape din Casa Pariurilor Liga 1, când va întâlni pe Universitatea Craiova și Sepsi Sfântu Gheorghe.

