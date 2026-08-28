Sport

FC Voluntari – Oțelul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Echipele de start!

FC Voluntari - Oțelul, SuperLiga, etapa 7. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
28.08.2026 | 16:48
FC Voluntari Otelul LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 7 Echipele de start
SPECIAL FANATIK
FC Voluntari - Oțelul, LIVE VIDEO în etapa 7 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sport Pictures.
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Etapa a 7-a din SuperLiga României începe cu duelul dintre FC Voluntari și Oțelul Galați, două formații care evoluează, de obicei, mai bine pe teren propriu. Ceea ce ar trebui să fie un avantaj pentru ilfoveni, lucru reflectat și în cotele la pariuri. Totuși, acestea sunt destul de echilibrate, motiv pentru care putem afirma că FC Voluntari – Oțelul este o partidă deschisă oricărui rezultat. Pe FANATIK găsești în timp real toate informațiile despre meci.

FC Voluntari – Oțelul în etapa 7 din SuperLiga României

Din primele șase etape ale SuperLigii, FC Voluntari a adunat patru puncte. Merloi a fost eroul echipei sale în prima etapă, egalând la 2 scorul în meciul cu FC Botoșani, în minutul 88. Singurul succes al ilfovenilor a venit în runda cu numărul 3, un 1-0 cu UTA Arad, gol Schieb din pasa lui Merloi. În celelalte patru meciuri, FC Voluntari a pierdut la CFR Cluj (0-5), la Dinamo (0-4), cu Petrolul (1-2) și la Craiova (1-3).

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Startul ezitant de campionat a determinat conducerea ilfovenilor să caute întăriri. Iar pe final de august nu mai puțin de trei jucători sunt așteptați sub comanda lui Florin Pîrvu, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate.

De partea cealaltă, Oțelul are două deplasări până acum. În etapa 2, a remizat 2-2 la UTA Arad, deși avea 2-0 la pauză. Iar în etapa 4, a pierdut 0-1 la Petrolul, într-un meci în care a ratat și o lovitură de la 11 metri prin Nuno Pedro. Pe teren propriu, însă, gălățenii nu au pierdut niciodată: 2-1 cu CFR Cluj, 1-1 cu Dinamo și U Craiova, respectiv 1-0 cu FC Argeș în runda trecută.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 7
FC Voluntari
Oțelul
Arbitri
Arbitru centru: H. Feșnic Arbitru asistent 1: V. Avram Arbitru asistent 2: A. Cerei Al patrulea oficial: F. Mazilu VAR: I. Dima Asistent VAR: L. Ruşandu

Clasamentul SuperLiga – etapa 7, înainte și după FC Voluntari – Oțelul

După rezultatele înregistrate până acum, FC Voluntari a acumulat 4 puncte. Cu acest „bagaj”, ilfovenii sunt pe locul 14 înainte de startul etapei a șaptea. În schimb, Oțelul, cu 9 puncte în dreptul său, ocupă poziția 9 la startul rundei. Mai jos, aveți clasamentul dinamic al SuperLigii, care se actualizează automat cu fiecare rezultat oficial înregistrat.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 Dinamo 6 4 1 1 13-4 13
2 FCSB 6 3 2 1 9-5 11
3 Rapid 6 3 2 1 7-3 11
4 Univ. Craiova 6 3 1 2 13-8 10
5 FC Argeș 6 3 1 2 4-4 10
6 Corvinul 6 2 3 1 7-3 9
7 Farul 6 2 3 1 10-8 9
8 Oțelul 6 2 3 1 7-6 9
9 U Cluj 5 3 0 2 7-6 9
10 Petrolul 6 3 0 3 4-8 9
11 Sepsi OSK 6 1 4 1 3-3 7
12 CFR Cluj 5 2 0 3 8-8 6
13 FC Botoşani 6 1 3 2 7-8 6
14 FC Voluntari 6 1 1 4 5-16 4
15 UTA 6 0 3 3 3-9 3
16 Csikszereda 6 0 1 5 2-10 1

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Voluntari – Oțelul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

În secțiunea următoare FANATIK vă prezintă statisticile OPTA în timp real, cu cele mai importante date statistice ale partidei. Veți găsi informații detaliate despre fiecare jucător care pășește pe iarba stadionului „Anghel Iordănescu”. În plus, casele de pariuri licențiate în România oferă piețe speciale pentru statistici de echipă și jucători, ceea ce înseamnă că statisticile OPTA de mai jos sunt de real ajutor și pentru iubitorii de pariuri.

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Toți
FC Voluntari
Oțelul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
1 C. Dur-Bozoancă
5 H. Sylla
28 M. Gomes da Silva
8 J. Santos Lameira
2 M. Zhivkov Zhelev
6 P. Iacob
17 A. Ciobanu
27 P. Fernandes Ferreira
9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
30 M. Frunză
10 A. Pinto Lopes
39 T. Lungu
20 R. Olteanu
77 A. Bălănică
13 M. Contra
12 D. Paharnicu
15 D. Neicu
18 D. Aftene
16 D. Neicu
24 D. Bordun
31 M. Jurhar
23 M. Mamić
30 A. Șuteu
5 D. Haruţ
27 R. Crişan
4 D. Dumbrăvanu
19 M. Schieb
44 M. Onișa
9 M. Babić
8 I. Gheorghe
11 R. Guțea
90 M. Roman
22 N. Santos Rodrigues
10 G. Merloi
14 E. Chioveanu
7 D. Toma
28 M. Ștefan
21 R. Petculescu
40 L. Cvek
25 D. Kiki
29 A. Chică-Roșă

Desfășurarea meciului FC Voluntari – Oțelul LIVE VIDEO comentariul în timp real

Fanatik vă oferă comentariul LIVE TEXT al partidei FC Voluntari – Oțelul, cu actualizare permanentă a tuturor fazelor importante. Veți putea urmări golurile, ocaziile mari, cartonașele, schimbările de jucători și deciziile VAR imediat după producerea lor. Cronica în timp real vă ține la curent cu tot ce se întâmplă pe teren, de la primul până la ultimul fluier al arbitrului, iar evenimentele importante vor fi întotdeauna scoase în evidență prin îngroșarea textului.

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start şi schimbări la FC Voluntari – Oțelul

Aici sunt afișate formulele oficiale de start ale celor două echipe imediat după anunțarea lor de către organizatori. De asemenea, puteți consulta rezervele, schimbările efectuate pe parcursul jocului și sistemele de joc alese de cei doi antrenori. Evoluțiile individuale ale fotbaliștilor sunt actualizate în timp real, astfel încât să aveți o imagine completă asupra desfășurării întâlnirii.

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FC Voluntari 4-4-2
31M. Jurhar
23M. Mamić
30A. Șuteu
5D. Haruţ
27R. Crişan
4D. Dumbrăvanu
19M. Schieb
44M. Onișa
9M. Babić
8I. Gheorghe(cpt)
11R. Guțea
Rezerve
10G. Merloi
14E. Chioveanu
22N. Santos Rodrigues
7D. Toma
28M. Ștefan
21R. Petculescu
40L. Cvek
25D. Kiki
29A. Chică-Roșă
90M. Roman
Antrenor
F. Pârvu
Oțelul 4-3-3
1C. Dur-Bozoancă
5H. Sylla
28M. Gomes da Silva
8J. Santos Lameira(cpt)
2M. Zhivkov Zhelev
6P. Iacob
17A. Ciobanu
27P. Fernandes Ferreira
9F. dos Reis dos Santos Fernandes
30M. Frunză
10A. Pinto Lopes
Rezerve
24D. Bordun
16D. Neicu
77A. Bălănică
20R. Olteanu
13M. Contra
12D. Paharnicu
15D. Neicu
18D. Aftene
39T. Lungu
Antrenor
S. Tomas

Cele mai tari cote la pariuri  în FC Voluntari – Oțelul

Cum spuneam și la început, la casele de pariuri, FC Voluntari are un ușor avantaj, dar cotele la victorie sunt echilibrate, cu 2,52 pentru gazde, 2,95 pentru oaspeți și 3,25 pentru remiză. Așadar, un meci expus oricărui rezultat. Trebuie remarcat că FC Voluntari a marcat în toate meciurile de pe teren propriu. Iar Oțelul a avut șanse mari să facă același lucru în deplasare, dacă nu rata din penalty la Ploiești. Tocmai de aceea, pronosticul ce merită încercat la acest duel este „ambele marchează”, la cotă chiar tare, de 1,85!

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