FC Voluntari – Oțelul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 7. Echipele de start!

Etapa a 7-a din SuperLiga României începe cu duelul dintre FC Voluntari și Oțelul Galați, două formații care evoluează, de obicei, mai bine pe teren propriu. Ceea ce ar trebui să fie un avantaj pentru ilfoveni, lucru reflectat și în cotele la pariuri. Totuși, acestea sunt destul de echilibrate, motiv pentru care putem afirma că FC Voluntari – Oțelul este o partidă deschisă oricărui rezultat. Pe FANATIK găsești în timp real toate informațiile despre meci.
Din primele șase etape ale SuperLigii, FC Voluntari a adunat patru puncte. Merloi a fost eroul echipei sale în prima etapă, egalând la 2 scorul în meciul cu FC Botoșani, în minutul 88. Singurul succes al ilfovenilor a venit în runda cu numărul 3, un 1-0 cu UTA Arad, gol Schieb din pasa lui Merloi. În celelalte patru meciuri, FC Voluntari a pierdut la CFR Cluj (0-5), la Dinamo (0-4), cu Petrolul (1-2) și la Craiova (1-3).
Startul ezitant de campionat a determinat conducerea ilfovenilor să caute întăriri. Iar pe final de august nu mai puțin de trei jucători sunt așteptați sub comanda lui Florin Pîrvu, așa cum a anunțat FANATIK în exclusivitate.
De partea cealaltă, Oțelul are două deplasări până acum. În etapa 2, a remizat 2-2 la UTA Arad, deși avea 2-0 la pauză. Iar în etapa 4, a pierdut 0-1 la Petrolul, într-un meci în care a ratat și o lovitură de la 11 metri prin Nuno Pedro. Pe teren propriu, însă, gălățenii nu au pierdut niciodată: 2-1 cu CFR Cluj, 1-1 cu Dinamo și U Craiova, respectiv 1-0 cu FC Argeș în runda trecută.
După rezultatele înregistrate până acum, FC Voluntari a acumulat 4 puncte. Cu acest „bagaj”, ilfovenii sunt pe locul 14 înainte de startul etapei a șaptea. În schimb, Oțelul, cu 9 puncte în dreptul său, ocupă poziția 9 la startul rundei. Mai jos, aveți clasamentul dinamic al SuperLigii, care se actualizează automat cu fiecare rezultat oficial înregistrat.
|#
|Echipă
|J
|V
|E
|Î
|GOL
|Pct
|1▲
|Dinamo
|6
|4
|1
|1
|13-4
|13
|2▼
|FCSB
|6
|3
|2
|1
|9-5
|11
|3▲
|Rapid
|6
|3
|2
|1
|7-3
|11
|4▲
|Univ. Craiova
|6
|3
|1
|2
|13-8
|10
|5▼
|FC Argeș
|6
|3
|1
|2
|4-4
|10
|6
|Corvinul
|6
|2
|3
|1
|7-3
|9
|7
|Farul
|6
|2
|3
|1
|10-8
|9
|8▲
|Oțelul
|6
|2
|3
|1
|7-6
|9
|9▼
|U Cluj
|5
|3
|0
|2
|7-6
|9
|10▼
|Petrolul
|6
|3
|0
|3
|4-8
|9
|11
|Sepsi OSK
|6
|1
|4
|1
|3-3
|7
|12▲
|CFR Cluj
|5
|2
|0
|3
|8-8
|6
|13▲
|FC Botoşani
|6
|1
|3
|2
|7-8
|6
|14▼
|FC Voluntari
|6
|1
|1
|4
|5-16
|4
|15
|UTA
|6
|0
|3
|3
|3-9
|3
|16
|Csikszereda
|6
|0
|1
|5
|2-10
|1
În secțiunea următoare FANATIK vă prezintă statisticile OPTA în timp real, cu cele mai importante date statistice ale partidei. Veți găsi informații detaliate despre fiecare jucător care pășește pe iarba stadionului „Anghel Iordănescu”. În plus, casele de pariuri licențiate în România oferă piețe speciale pentru statistici de echipă și jucători, ceea ce înseamnă că statisticile OPTA de mai jos sunt de real ajutor și pentru iubitorii de pariuri.
|Jucător
|G
|A
|CR
|CG
|Co
|Ș
|ȘP
|Of
|FC
|FP
|Par
|1 C. Dur-Bozoancă
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 H. Sylla
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|28 M. Gomes da Silva
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 J. Santos Lameira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|2 M. Zhivkov Zhelev
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|6 P. Iacob
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|17 A. Ciobanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 P. Fernandes Ferreira
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 F. dos Reis dos Santos Fernandes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 M. Frunză
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 A. Pinto Lopes
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|39 T. Lungu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|20 R. Olteanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|77 A. Bălănică
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|13 M. Contra
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|12 D. Paharnicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|15 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|18 D. Aftene
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|16 D. Neicu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|24 D. Bordun
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|31 M. Jurhar
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|23 M. Mamić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|30 A. Șuteu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|5 D. Haruţ
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|27 R. Crişan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|4 D. Dumbrăvanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|19 M. Schieb
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|44 M. Onișa
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|9 M. Babić
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|8 I. Gheorghe
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|11 R. Guțea
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|90 M. Roman
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|22 N. Santos Rodrigues
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|10 G. Merloi
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|14 E. Chioveanu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|7 D. Toma
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|28 M. Ștefan
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|21 R. Petculescu
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|40 L. Cvek
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|–
|25 D. Kiki
|–
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|29 A. Chică-Roșă
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Fanatik vă oferă comentariul LIVE TEXT al partidei FC Voluntari – Oțelul, cu actualizare permanentă a tuturor fazelor importante. Veți putea urmări golurile, ocaziile mari, cartonașele, schimbările de jucători și deciziile VAR imediat după producerea lor. Cronica în timp real vă ține la curent cu tot ce se întâmplă pe teren, de la primul până la ultimul fluier al arbitrului, iar evenimentele importante vor fi întotdeauna scoase în evidență prin îngroșarea textului.
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Aici sunt afișate formulele oficiale de start ale celor două echipe imediat după anunțarea lor de către organizatori. De asemenea, puteți consulta rezervele, schimbările efectuate pe parcursul jocului și sistemele de joc alese de cei doi antrenori. Evoluțiile individuale ale fotbaliștilor sunt actualizate în timp real, astfel încât să aveți o imagine completă asupra desfășurării întâlnirii.
Cum spuneam și la început, la casele de pariuri, FC Voluntari are un ușor avantaj, dar cotele la victorie sunt echilibrate, cu 2,52 pentru gazde, 2,95 pentru oaspeți și 3,25 pentru remiză. Așadar, un meci expus oricărui rezultat. Trebuie remarcat că FC Voluntari a marcat în toate meciurile de pe teren propriu. Iar Oțelul a avut șanse mari să facă același lucru în deplasare, dacă nu rata din penalty la Ploiești. Tocmai de aceea, pronosticul ce merită încercat la acest duel este „ambele marchează”, la cotă chiar tare, de 1,85!