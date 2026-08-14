FC Voluntari – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Echipele de start

ADVERTISEMENT

Etapa a 5-a din SuperLiga începe cu un duel interesant între FC Voluntari și Petrolul Ploiești, două formații care urmăresc să acumuleze puncte importante încă din startul sezonului. Ilfovenii încearcă să profite de avantajul terenului propriu pentru a se îndepărta de zona inferioară a clasamentului, în timp ce „lupii galbeni” caută continuitate după victoria obținută în runda precedentă.

FC Voluntari – Petrolul în etapa 5 din SuperLiga României

FC Voluntari și Petrolul se întâlnesc vineri, de la ora 18:30. Două echipe care au început sezonul cu obiective diferite, dar cu aceeași nevoie de puncte, se înfruntă pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, iar FC Voluntari vine după un eșec cu Dinamo, scor 0-4, în timp ce Petrolul a câștigat pe teren propriu împotriva Oțelului Galați, scor 1-0.

ADVERTISEMENT

Superliga · Sezon regulat · Etapa 5 FC Voluntari 2026-08-14T15:30:00Z Petrolul Arbitri Arbitru centru: I. Kovács Arbitru asistent 1: M. Marica Arbitru asistent 2: A. Vodă Al patrulea oficial: D. Buzărnescu VAR: F. Andrei Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLiga – etapa 5, înainte și după FC Voluntari – Petrolul

Înaintea startului etapei, Petrolul se află pe locul 8, cu șase puncte după patru meciuri, în timp ce FC Voluntari ocupă poziția 12, cu patru puncte. Lider e FC Argeș, cu 9 puncte, urmată de rivalele FCSB și Rapid, ambele cu 8. Locurile de play-off sunt completate de Dinamo (7), Farul (7) și campioana U Craiova (6). La polul opus, se află CFR Cluj (3) și FC Botoșani (3) pe locurile de baraj, UTA Arad (2) – penultima, și Csikszereda – codașa care n-a făcut niciun punct până acum.

# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FC Argeș 4 3 0 1 3-2 9 2 ▼ FCSB 4 2 2 0 6-2 8 3 ▼ Rapid 4 2 2 0 5-2 8 4 ▲ Dinamo 4 2 1 1 10-3 7 5 ▲ Farul 4 2 1 1 8-6 7 6 ▼ Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6 7 ▼ U Cluj 3 2 0 1 4-3 6 8 ▲ Petrolul 4 2 0 2 2-5 6 9 Corvinul 4 1 2 1 4-3 5 10 ▼ Oțelul 4 1 2 1 5-5 5 11 ▼ Sepsi OSK 4 1 2 1 2-2 5 12 ▼ FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4 13 ▼ CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3 14 FC Botoşani 4 0 3 1 4-5 3 15 UTA 4 0 2 2 2-7 2 16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Echipa 1 – Petrolul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Statisticile OPTA reprezintă unele dintre cele mai utilizate date de către pariori și pasionații de fotbal. În secțiunea de mai jos puteți urmări în timp real indicatori ca goluri (G), pase de gol (A), cartonașe roșii (CR) și galbene (CG), cornere obținute (CO), șuturi totale (Ș) și pe poartă (ȘP), ofsaiduri (O), faulturi făcute (FC) și suportate (FP) și paradele portarilor (PAR) pentru fiecare jucător care intră în teren.

ADVERTISEMENT

Tot mai multe case de pariuri oferă în prezent piețe speciale bazate pe statistici OPTA, astfel că secțiunea de mai jos de pe FANATIK este de real ajutor. Aceste informații sunt actualizate live și reprezintă un instrument important pentru cei care urmăresc pariurile sportive în timpul meciului.

ADVERTISEMENT

Toți FC Voluntari Petrolul Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 38 L. Zima – – – – – – – – – – – 22 M. Țuțu – – – – – – – – – – – 2 A. Dumitrescu – – – – – – – – – – – 20 S. Hanca – – – – – – – – – – – 4 P. Papp – – – – – – – – – – – 17 B. Sumbula Malula – – – – – – – – – – – 19 L. dos Santos Teixeira – – – – – – – – – – – 10 A. Bran Flores – – – – – – – – – – – 9 D. Nlundulu Konda – – – – – – – – – – – 98 R. Jerdea – – – – – – – – – – – 7 R. Forte Paes Martins – – – – – – – – – – – 21 D. Paraschiv – – – – – – – – – – – 18 C. oğlu Hüseynov – – – – – – – – – – – 26 L. Argeșanu – – – – – – – – – – – 29 K. Ludewig – – – – – – – – – – – 8 L. Vega Albornoz – – – – – – – – – – – 40 R. Manolache – – – – – – – – – – – 80 M. Ioniță – – – – – – – – – – – 24 A. Zaian – – – – – – – – – – – 1 Ș. Rădulescu – – – – – – – – – – – 28 M. Costache – – – – – – – – – – – 66 T. Căpușă – – – – – – – – – – – 30 R. Leescu – – – – – – – – – – – 31 M. Jurhar – – – – – – – – – – – 19 M. Schieb – – – – – – – – – – – 30 A. Șuteu – – – – – – – – – – – 4 D. Dumbrăvanu – – – – – – – – – – – 27 R. Crişan – – – – – – – – – – – 5 D. Haruţ – – – – – – – – – – – 8 I. Gheorghe – – – – – – – – – – – 11 R. Guțea – – – – – – – – – – – 9 M. Babić – – – – – – – – – – – 90 M. Roman – – – – – – – – – – – 44 M. Onișa – – – – – – – – – – – 6 D. Ghindovean – – – – – – – – – – – 12 B. Ștefan – – – – – – – – – – – 23 M. Mamić – – – – – – – – – – – 10 G. Merloi – – – – – – – – – – – 14 E. Chioveanu – – – – – – – – – – – 7 D. Toma – – – – – – – – – – – 80 F. Haită – – – – – – – – – – – 28 M. Ștefan – – – – – – – – – – – 21 R. Petculescu – – – – – – – – – – – 99 I. Vencu – – – – – – – – – – – 25 D. Kiki – – – – – – – – – – – 29 A. Chică-Roșă – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului FC Voluntari – Petrolul LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă oferă desfășurarea completă a partidei FC Voluntari – Petrolul, cu actualizări în timp real pentru fiecare fază importantă. Golurile, ocaziile de poartă, cartonașele, schimbările și deciziile VAR vor fi prezentate live, minut cu minut, pentru ca cititorii să fie conectați permanent la tot ceea ce se întâmplă pe teren. Iar cele mai importante evenimente vor fi întotdeauna evidențiate prin text aldin.

ADVERTISEMENT

Echipele de start şi schimbări la FC Voluntari – Petrolul

Componențele oficiale ale celor două formații vor fi afișate imediat după anunțarea lor oficială. Suporterii vor putea consulta formulele de start, sistemele tactice utilizate de cei doi antrenori, rezervele disponibile și toate schimbările efectuate pe parcursul confruntării. De asemenea, secțiunea include informații despre marcatori, cartonașe și minutele în care au fost efectuate modificările de efectiv.

FC Voluntari 3-5-2 31 M. Jurhar 19 M. Schieb 30 A. Șuteu 4 D. Dumbrăvanu 27 R. Crişan 5 D. Haruţ 8 I. Gheorghe(cpt) 11 R. Guțea 9 M. Babić 90 M. Roman 44 M. Onișa Rezerve 28 M. Ștefan 80 F. Haită 7 D. Toma 21 R. Petculescu 99 I. Vencu 14 E. Chioveanu 10 G. Merloi 12 B. Ștefan 25 D. Kiki 29 A. Chică-Roșă 23 M. Mamić 6 D. Ghindovean Antrenor F. Pârvu Petrolul 4-1-4-1 38 L. Zima 22 M. Țuțu 2 A. Dumitrescu 20 S. Hanca 4 P. Papp(cpt) 17 B. Sumbula Malula 19 L. dos Santos Teixeira 10 A. Bran Flores 9 D. Nlundulu Konda 98 R. Jerdea 7 R. Forte Paes Martins Rezerve 29 K. Ludewig 80 M. Ioniță 24 A. Zaian 18 C. oğlu Hüseynov 8 L. Vega Albornoz 66 T. Căpușă 21 D. Paraschiv 30 R. Leescu 28 M. Costache 1 Ș. Rădulescu 40 R. Manolache 26 L. Argeșanu Antrenor R. Pinho de Sousa

Cele mai tari cote la pariuri FC Voluntari – Petrolul

FC Voluntari, patru puncte, Petrolul, șase, – așa arată situația înainte de startul meciului. De notat e faptul că ambele formații și-au făcut zestrea exclusiv pe teren propriu. Ilfovenii au remizat cu FC Botoșani în prima etapă, scor 2-2, și au învins UTA cu 1-0 în runda a treia. În deplasare, însă, și-au luat-o rău, 0-5 la CFR și . De partea cealaltă, Petrolul le-a învins pe Dinamo în etapa 1 și pe , pe ambele cu 1-0. Iar în celelalte două jocuri a pierdut 0-1 la Argeș și 0-4 la Craiova. Așadar, două echipe de „acasă” în FC Voluntari – Petrolul, avantajul fiind evident de partea ilfovenilor. Lucru reflectat și de cotele pentru „soliști”: 2,27 pentru „1”, 3,25 – „X” și 3,45 – „2”.

ADVERTISEMENT

Ultimele două vizite ale Petrolului la Voluntari s-au terminat la egalitate, 2-2 și 0-0, ambele meciuri având loc în 2023. O nouă remiză nu e deloc exclusă la acest joc, dar varianta mai sigură ar fi „pauză sau final X”, la cotă 1,67.