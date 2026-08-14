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FC Voluntari – Petrolul, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 5. Echipele de start

FC Voluntari - Petrolul, SuperLiga, etapa 5. Urmărește live text, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei.
Andrei David
14.08.2026 | 17:54
FC Voluntari Petrolul LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 5 Echipele de start
ULTIMA ORĂ
FC Voluntari - Petrolul, LIVE VIDEO în etapa 5 de SuperLiga. Echipe de start, statistici OPTA, live fază cu fază. FOTO: Sport Pictures
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Etapa a 5-a din SuperLiga începe cu un duel interesant între FC Voluntari și Petrolul Ploiești, două formații care urmăresc să acumuleze puncte importante încă din startul sezonului. Ilfovenii încearcă să profite de avantajul terenului propriu pentru a se îndepărta de zona inferioară a clasamentului, în timp ce „lupii galbeni” caută continuitate după victoria obținută în runda precedentă.

FC Voluntari – Petrolul în etapa 5 din SuperLiga României

FC Voluntari și Petrolul se întâlnesc vineri, de la ora 18:30. Două echipe care au început sezonul cu obiective diferite, dar cu aceeași nevoie de puncte, se înfruntă pe Stadionul „Anghel Iordănescu”, iar FC Voluntari vine după un eșec cu Dinamo, scor 0-4, în timp ce Petrolul a câștigat pe teren propriu împotriva Oțelului Galați, scor 1-0.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 5
FC Voluntari
Petrolul
Arbitri
Arbitru centru: I. Kovács Arbitru asistent 1: M. Marica Arbitru asistent 2: A. Vodă Al patrulea oficial: D. Buzărnescu VAR: F. Andrei Asistent VAR: V. Porumbel

Clasamentul SuperLiga – etapa 5, înainte și după FC Voluntari – Petrolul

Înaintea startului etapei, Petrolul se află pe locul 8, cu șase puncte după patru meciuri, în timp ce FC Voluntari ocupă poziția 12, cu patru puncte. Lider e FC Argeș, cu 9 puncte, urmată de rivalele FCSB și Rapid, ambele cu 8. Locurile de play-off sunt completate de Dinamo (7), Farul (7) și campioana U Craiova (6). La polul opus, se află CFR Cluj (3) și FC Botoșani (3) pe locurile de baraj, UTA Arad (2) – penultima, și Csikszereda – codașa care n-a făcut niciun punct până acum.

# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FC Argeș 4 3 0 1 3-2 9
2 FCSB 4 2 2 0 6-2 8
3 Rapid 4 2 2 0 5-2 8
4 Dinamo 4 2 1 1 10-3 7
5 Farul 4 2 1 1 8-6 7
6 Univ. Craiova 4 2 0 2 9-6 6
7 U Cluj 3 2 0 1 4-3 6
8 Petrolul 4 2 0 2 2-5 6
9 Corvinul 4 1 2 1 4-3 5
10 Oțelul 4 1 2 1 5-5 5
11 Sepsi OSK 4 1 2 1 2-2 5
12 FC Voluntari 4 1 1 2 3-11 4
13 CFR Cluj 3 1 0 2 7-5 3
14 FC Botoşani 4 0 3 1 4-5 3
15 UTA 4 0 2 2 2-7 2
16 Csikszereda 4 0 0 4 2-9 0

Statistici OPTA pentru pariuri la Echipa 1 – Petrolul: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Statisticile OPTA reprezintă unele dintre cele mai utilizate date de către pariori și pasionații de fotbal. În secțiunea de mai jos puteți urmări în timp real indicatori ca goluri (G), pase de gol (A), cartonașe roșii (CR) și galbene (CG), cornere obținute (CO), șuturi totale (Ș) și pe poartă (ȘP), ofsaiduri (O), faulturi făcute (FC) și suportate (FP) și paradele portarilor (PAR) pentru fiecare jucător care intră în teren.

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Tot mai multe case de pariuri oferă în prezent piețe speciale bazate pe statistici OPTA, astfel că secțiunea de mai jos de pe FANATIK este de real ajutor. Aceste informații sunt actualizate live și reprezintă un instrument important pentru cei care urmăresc pariurile sportive în timpul meciului.

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Toți
FC Voluntari
Petrolul
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
38 L. Zima
22 M. Țuțu
2 A. Dumitrescu
20 S. Hanca
4 P. Papp
17 B. Sumbula Malula
19 L. dos Santos Teixeira
10 A. Bran Flores
9 D. Nlundulu Konda
98 R. Jerdea
7 R. Forte Paes Martins
21 D. Paraschiv
18 C. oğlu Hüseynov
26 L. Argeșanu
29 K. Ludewig
8 L. Vega Albornoz
40 R. Manolache
80 M. Ioniță
24 A. Zaian
1 Ș. Rădulescu
28 M. Costache
66 T. Căpușă
30 R. Leescu
31 M. Jurhar
19 M. Schieb
30 A. Șuteu
4 D. Dumbrăvanu
27 R. Crişan
5 D. Haruţ
8 I. Gheorghe
11 R. Guțea
9 M. Babić
90 M. Roman
44 M. Onișa
6 D. Ghindovean
12 B. Ștefan
23 M. Mamić
10 G. Merloi
14 E. Chioveanu
7 D. Toma
80 F. Haită
28 M. Ștefan
21 R. Petculescu
99 I. Vencu
25 D. Kiki
29 A. Chică-Roșă

Desfășurarea meciului FC Voluntari – Petrolul LIVE VIDEO comentariul în timp real

FANATIK vă oferă desfășurarea completă a partidei FC Voluntari – Petrolul, cu actualizări în timp real pentru fiecare fază importantă. Golurile, ocaziile de poartă, cartonașele, schimbările și deciziile VAR vor fi prezentate live, minut cu minut, pentru ca cititorii să fie conectați permanent la tot ceea ce se întâmplă pe teren. Iar cele mai importante evenimente vor fi întotdeauna evidențiate prin text aldin.

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Echipele de start şi schimbări la FC Voluntari – Petrolul

Componențele oficiale ale celor două formații vor fi afișate imediat după anunțarea lor oficială. Suporterii vor putea consulta formulele de start, sistemele tactice utilizate de cei doi antrenori, rezervele disponibile și toate schimbările efectuate pe parcursul confruntării. De asemenea, secțiunea include informații despre marcatori, cartonașe și minutele în care au fost efectuate modificările de efectiv.

FC Voluntari 3-5-2
31M. Jurhar
19M. Schieb
30A. Șuteu
4D. Dumbrăvanu
27R. Crişan
5D. Haruţ
8I. Gheorghe(cpt)
11R. Guțea
9M. Babić
90M. Roman
44M. Onișa
Rezerve
28M. Ștefan
80F. Haită
7D. Toma
21R. Petculescu
99I. Vencu
14E. Chioveanu
10G. Merloi
12B. Ștefan
25D. Kiki
29A. Chică-Roșă
23M. Mamić
6D. Ghindovean
Antrenor
F. Pârvu
Petrolul 4-1-4-1
38L. Zima
22M. Țuțu
2A. Dumitrescu
20S. Hanca
4P. Papp(cpt)
17B. Sumbula Malula
19L. dos Santos Teixeira
10A. Bran Flores
9D. Nlundulu Konda
98R. Jerdea
7R. Forte Paes Martins
Rezerve
29K. Ludewig
80M. Ioniță
24A. Zaian
18C. oğlu Hüseynov
8L. Vega Albornoz
66T. Căpușă
21D. Paraschiv
30R. Leescu
28M. Costache
1Ș. Rădulescu
40R. Manolache
26L. Argeșanu
Antrenor
R. Pinho de Sousa

Cele mai tari cote la pariuri FC Voluntari – Petrolul

FC Voluntari, patru puncte, Petrolul, șase, – așa arată situația înainte de startul meciului. De notat e faptul că ambele formații și-au făcut zestrea exclusiv pe teren propriu. Ilfovenii au remizat cu FC Botoșani în prima etapă, scor 2-2, și au învins UTA cu 1-0 în runda a treia. În deplasare, însă, și-au luat-o rău, 0-5 la CFR și 0-4 la Dinamo. De partea cealaltă, Petrolul le-a învins pe Dinamo în etapa 1 și pe Oțelul în runda trecută, pe ambele cu 1-0. Iar în celelalte două jocuri a pierdut 0-1 la Argeș și 0-4 la Craiova. Așadar, două echipe de „acasă” în FC Voluntari – Petrolul, avantajul fiind evident de partea ilfovenilor. Lucru reflectat și de cotele pentru „soliști”: 2,27 pentru „1”, 3,25 – „X” și 3,45 – „2”.

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Ultimele două vizite ale Petrolului la Voluntari s-au terminat la egalitate, 2-2 și 0-0, ambele meciuri având loc în 2023. O nouă remiză nu e deloc exclusă la acest joc, dar varianta mai sigură ar fi „pauză sau final X”, la cotă 1,67.

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