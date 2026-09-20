Duminică, 20 septembrie 2026, în primul meci al zilei din SuperLiga, FC Voluntari întâlnește pe U Cluj, de la ora 14:00. Pe FANATIK ai informații de ultimă oră, statisticile OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Întâlnirea de pe stadionul „Anghel Iordănescu” se poate vedea pe Digi Sport și Prima Sport.
Ilfovenii s-au descurcat foarte bine pe teren propriu în acest sezon. Numai Petrolul a plecat cu toate cele 3 puncte de pe stadionul echipei lui Florin Pârvu (51 de ani). Dincolo, Universitatea Cluj este catastrofală departe de Cluj Arena. Elevii lui Cristiano Bergodi (61 de ani) au pierdut toate cele trei deplasări din acest sezon.
FC Voluntari caută să obțină punct sau puncte în meciul de duminică pentru a mai respira puțin în clasament. Nou-promovata este pe locul 15 în clasament, numai Csikszereda, având o linie de clasament mai modestă. U Cluj, în schimb, stă mai bine grație punctelor obținute pe teren propriu, pe locul 8.
Cititorii FANATIK au la acest meci statistici OPTA extrem de avansate. Minut de minut pot fi aflate toate informațiile legate de fiecare jucător care intră pe teren: goluri, pase de gol, faulturi suferite sau comise, cornere sau intervenții ale portarilor. Casele de pariuri din țară ofertă cote foarte bune pentru astfel de statistici.
Duelul de la Voluntari beneficiază și de un comentariu în timp real. Mai jos sunt informații minut cu minut despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec.
Cum vor gândi Pârvu și Bergodi acest meci din etapa a 10-a de SuperLiga, cum se așează în teren formațiile, aflăm de îndată ce sunt disponibile cele două foi oficiale de joc. Apoi, după startul meciului, toată secțiunea cu echipele de start primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.
În opinia specialiștilor, FC Voluntari este outsider în acest meci, cu o cotă de 3,30. Oaspeții primesc 2,17, iar remiza este cotată cu 3,55. La acest meci putem să mizăm pe goluri și să alegem pariul de „Ambele echipe marchează (GG)” la o cotă de 1,64.