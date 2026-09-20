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Duminică, 20 septembrie 2026, în primul meci al zilei din SuperLiga, FC Voluntari întâlnește pe U Cluj, de la ora 14:00. Pe FANATIK ai informații de ultimă oră, statisticile OPTA și desfășurarea meciului în timp real. Întâlnirea de pe stadionul „Anghel Iordănescu” se poate vedea pe Digi Sport și Prima Sport.

FC Voluntari – U Cluj în etapa 10 din SuperLiga României

Ilfovenii s-au descurcat foarte bine pe teren propriu în acest sezon. Numai Petrolul a plecat cu toate cele 3 puncte de pe stadionul echipei lui Florin Pârvu (51 de ani). Dincolo, Universitatea Cluj este catastrofală departe de Cluj Arena. Elevii lui Cristiano Bergodi (61 de ani) au pierdut toate cele trei deplasări din acest sezon.

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Superliga · Sezon regulat · Etapa 10 LIVE FC Voluntari 0 – 0 Live 26' U Cluj Arbitri Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: M. Marica Arbitru asistent 2: A. Corb Al patrulea oficial: A. Terteleac VAR: A. Cojocaru Asistent VAR: M. Artene

Clasament SuperLiga etapa 10, înainte și după FC Voluntari – U Cluj

FC Voluntari caută să obțină punct sau puncte în meciul de duminică pentru a mai respira puțin în clasament. Nou-promovata este pe locul 15 în clasament, numai Csikszereda, având o linie de clasament mai modestă. .

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Voluntari – U Cluj: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Cititorii FANATIK au la acest meci statistici OPTA extrem de avansate. Minut de minut pot fi aflate toate informațiile legate de fiecare jucător care intră pe teren: goluri, pase de gol, faulturi suferite sau comise, cornere sau intervenții ale portarilor. Casele de pariuri din țară ofertă cote foarte bune pentru astfel de statistici.

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Desfășurarea meciului FC Voluntari – U Cluj LIVE VIDEO comentariul în timp real

beneficiază și de un comentariu în timp real. Mai jos sunt informații minut cu minut despre golurile, ocaziile mari, schimbările, cornerele, cartonașele, intervențiile VAR și multe alte evenimente din partidă. Toate apar mai jos, extrem de detaliate, imediat cum se petrec.

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Echipele de start și schimbări la FC Voluntari – U Cluj

Cum vor gândi Pârvu și Bergodi acest meci din etapa a 10-a de SuperLiga, cum se așează în teren formațiile, aflăm de îndată ce sunt disponibile cele două foi oficiale de joc. Apoi, după startul meciului, toată secțiunea cu echipele de start primește actualizări în timp real, cu marcatori, avertizați și alte informații-cheie.

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Cele mai tari cote la pariuri la FC Voluntari – U Cluj

În opinia specialiștilor, FC Voluntari este outsider în acest meci, cu o cotă de 3,30. Oaspeții primesc 2,17, iar remiza este cotată cu 3,55. La acest meci putem să mizăm pe goluri și să alegem pariul de „Ambele echipe marchează (GG)” la o cotă de 1,64.