FC Voluntari – U Cluj, Live stream ora 18:45 în etapa a 7-a din SuperLiga. Echipele de start

Meciul FC Voluntari – U Cluj are loc vineri, 26 august, cu începere de la ora 18:45, în cadrul etapei a 7-a din SuperLiga, fiind partida de deschidere a acestei runde. În Superliga va urma o perioadă intensă, cu prima etapă intermediară, etapa a 8-a, începând de marți, 30 august și cu etapa a 9-a, programată weekend-ul următor. Ambele echipe vin după eșecuri, ilfovenii la Ovidiu, cu Farul, ardelenii acasă cu Sepsi.

Unde se joacă meciul FC Voluntari – U Cluj

Întâlnirea FC Voluntari – U Cluj, care pornește a șaptea rundă din acest sezon de SuperLiga, are loc vineri, 26 august, de la ora 18:45, pe stadionul Anghel Iordănescu din localitatea ilfoveană. Organizatorii nu se așteaptă la o afluență de public, Voluntari figurând continuu pe o listă neagră a numărului scăzut de spectatori la meciurile de acasă.

ADVERTISEMENT

Sunt așteptați fani ai ”Șepcilor Roșii”, nu în număr mare, așa încât pentru forțele de ordine nu va fi deloc să îi aibă sub control de la sosire și până la plecare. Clujenii au început bine sezonul revenirii în primul eșalon, egal la București cu FCSB și acasă cu Universitatea Craiova, după care au pierdut toate jocurile, motiv care a dus la separarea de antrenorul Eric Lincar, acesta fiind primul meci sub comanda noului tehnician, Eugen Neagoe.

Cine transmite la TV partida FC Voluntari – U Cluj

Partida FC Voluntari – U Cluj se joacă vineri, 26 august, de la ora 18:45, pe stadionul Anghel Iordănescu, în etapa a 7-a din SuperLiga și va fi transmis pe micile ecrane pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 2. Îl mai puteți urmări și intrând pe site-ul FANATIK, în format LIVE VIDEO.

ADVERTISEMENT

La FC Voluntari vineri, 26 august este o zi călduroasă, cu temperaturi de maxim 31 de grade, la ora partidei putând fi doar cu două grade mai puțin. Nu există amenințare de precipitații și în condițiile unei temperaturi la meci de 29 de grade vor fi pauze de hidratare pe reprize dictate de centralul jocului, Adrian Cojocaru din Galați.

Ce jucători lipsesc din confruntarea Voluntari – U Cluj

Antrenorul Liviu Ciobotariu nu are absențe semnificative în lot, ceea ce înseamnă că toți jucătorii importanți, respectiv portarul Popa, fundașii Matricardi și Armaș, mijlocașii Droppa și Costin precum și atacanții și Daniel Florea nu vor lipsi. După eșecul de la Ovidiu, Ciobotariu spune că așteaptă o reacție de orgoliul din partea jucătorilor săi.

ADVERTISEMENT

nu are nici el probleme majore, absența lui Tescan nefiind una care să îi dea peste cap planurile tactice. Neagoe a semnat pentru doi ani și este conștient că are o misiune dificilă, deoarece echipa are doar două puncte și moralul jucătorilor este foarte jos.

Cote la pariuri la jocul FC Voluntari – U Cluj

Este oarecum surprinzător faptul că pentru casele de pariuri FC Voluntari – U Cluj este un meci foarte echilibrat, pentru că între cele două echipe există o diferență de puncte în favoarea ilfovenilor, care sunt și gazde. 2,50 este cota pentru victoria celor de la Voluntari, față de 3,2o cât a primit U Cluj.

ADVERTISEMENT

1,50 este cota pentru o reușită pe tabela de marcaj din partea oaspeților, iar cota pentru over 1,5 este de 1,40, semn că nu se așteaptă să plouă cu goluri în acest meci. Antrenorul clujenilor a declarat că este coștient că a preluat o echipă în criză, dar spune că a găsit pe malul Someșului condiții excelente de lucru și un lot destul de bun, motive care îl fac optimist pentru redresarea echipei.