FC Voluntari – Universitatea Craiova 0-0 în etapa 27 din SuperLiga. Oltenii vor să egaleze la puncte FCSB. Video

FC Voluntari: M. Popa – Ricardinho, Matricardi, I. Armaș – N. Aliji, V. Rață, Tavares, U. Meleke, Veiga Lopes – Nemec, Damașcan. Rezerve: Fernandez, C. Paz, A. Vlad, C. Costin, R. Voican, M. Răduț, D. Florea, G. Merloi, A. Dumiter. Antrenor: L. Ciobotariu.

Meciul FC Voluntari – Universitatea Craiova are loc duminică, 26 februarie, cu începere de la ora 17:45, în cadrul etapei 27 din SuperLiga. Ilfovenii sunt în prelungită criză de formă și de rezultate de la începutul acestui an, nereușind nici o victorie și cu 26 de puncte au ajuns în zona de baraj. Oltenii ocupă locul 5, cu 45 de puncte.

Unde se joacă meciul FC Voluntari – Universitatea Craiova

Confruntarea FC Voluntari – Universitatea Craiova se desfășoară duminică, 26 februarie, de la ora 17:45, pe stadionul Anghel Iordănescu din localitatatea ilfoveană, în etapa 27 din SuperLiga, Voluntari este unul dintre locurile din prima divizie unde prezența suporterilor locali este extrem de scăzută, stadionul căpătând viață doar atunci când vin echipele mari ale SuperLigii, cum este cazul și acum.

ADVERTISEMENT

Numai câ publicul care va umple într-o măsură mai consistentă tribunele decât se întâmplă de obicei, are toate șansele să provină din rândul suporterilor sosiți din Bănie cu trenul sau cu autocarele în ziua partidei. Sunt așteptați cam în jur de 2000 de susținători ai Universității Craiova și pentru acest lucru a sporit efectivul forțelor de ordine.

Cine transmite la TV partida FC Voluntari – Universitatea Craiova

Partida FC Voluntari – Universitatea Craiova se joacă duminică, 26 februarie, de la ora 17:45, pe stadionul Anghel Iordănescu din localitatea ilfoveană, în etapa 27 din SuperLiga și va putea fi urmărită la televizor pe canalele Digi Sport 1, Orange Sport 1 și Prima Sport 1. O mai puteți viziona și în variantă LIVE VIDEO intrând pe site-ul FANATIK.RO.

ADVERTISEMENT

La Voluntari duminică, 26 februarie, va fi o vreme excelentă pentru fotbal, pentru că deși cerul va fi variabil nu există premise de precipitații iar temperatura va ajunge clar la cote de miez de primăvară, 20 de grade la ora amiezii, cu doar două grade mai puțin la startul întâlnirii. Clujeanu Horaţiu Feşnic este arbitrul partidei.

Ce jucători lipsesc din confruntarea FC Voluntari – Universitatea Craiova

Liviu Ciobotariu. care a declarat că dacă se va considera ca având efect pozitiv plecarea sa nu se va opune, are absent doar pe mijlocaşul ceh Droppa. Tehnicianul Voluntarilor a alcătuit o echipă cu patru mijlocaşi, iar în faţă nu va fi Nemec, autorul autogolului din etapa anterioară, ci tandemul Damaşcan-Dumiter.

ADVERTISEMENT

Eugen Neagoe vrea să trimită pe teren acelaşi unsprezece din etapa precedentă, cu Zajkov şi Raul Silva fundaşi centrali şi Ndong pe partea stângă. La mijloc tinerii Câmpanu şi Işfan, în faţă alr jucător din noua generaţie, Markovic şi portar revelaţia Laurenţiu Popescu

Cote la pariuri la jocul FC Voluntari – Universitatea Craiova

Este o partidă cu o cotă foarte bună la victoria echipei oaspete, care a primit 2,10 în timp ce echipa lui Liviu Ciobotariu are 4,00. Șansă dublă X2 are cotă de 1,30 iar șansă dublă 1X are cotă de 1,70. Un gol marcat de echipa olteană are cotă de 1,25 dar o reușită a ilfovenilor ajunge la 1,60.

ADVERTISEMENT

cu șase victorii și trei rezultate de egalitate, o singură dată, pe 18 martie 2022, FC Voluntari fructificând rolul de echipă gazdă cu scorul de 3-1, autogol Screciu, goluri Ricardinho și Nemec respectiv brazilianul Gustavo.