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FC Voluntari – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Echipele de start, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

FC Voluntari - UTA, SuperLiga, etapa 3. Urmărește live text, pe FANATIK, echipele de start, statisticile OPTA, clasament și toate fazele importante ale partidei de pe Stadionul Anghel Iordănescu.
Adrian Baciu
01.08.2026 | 17:15
FC Voluntari UTA LIVE VIDEO in SuperLiga etapa 3 Echipele de start statistici OPTA desfasurarea meciului in timp real
SPECIAL FANATIK
FC Voluntari - UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Sursa foto: hepta.ro
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Nou promovata FC Voluntari întâlnește sâmbătă, 1 august 2026, de la ora 18:30, pe UTA Arad, în runda a 3-a de SuperLiga. După un început promițător de sezon, gazdele au suferit un șoc cu CFR Cluj. Dincolo, UTA a avut evoluții bune, cu Craiova și Oțelul, însă are doar un punct în ierarhia întrecerii interne.

FC Voluntari – UTA în etapa 3 din SuperLiga României

Din acest sezon, FANATIK dedică fanilor fotbalului un sistem complex al datelor OPTA pentru toate meciurile din SuperLiga, sezonul 2026-2027. La meciul FC Voluntari – UTA, ca de altfel la toate celelalte întâlniri, suporterii au un instrument la îndemână care le oferă toate informațiile: ora meciului, scorul, comentariul live, formațiile de start, statistici relevante pentru fiecare jucător în parte și clasamentul actualizat automat.

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FC Voluntari vs UTA Arad este primul meci al lunii august în SuperLiga. Acest duel între două echipe care au un punct acumulat în două etape se joacă la o oră infernală din punct de vedere termic. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie anunță peste 34 de grade la nivelul solului. Va fi, astfel, o luptă dublă de dus pentru cele două formații.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 3
FC Voluntari
UTA
Arbitri
Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: F. Iftode Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: G. Mihuleac VAR: R. Petrescu Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după FC Voluntari – UTA

Înainte de startul etapei a 3-a din SuperLiga, FC Voluntari și UTA Arad sunt vecine de clasament. Din păcate pentru el, poziționarea este în zona ”roșie” a clasamentului. Ilfovenii sunt pe locul 15, în timp ce bănățenii apar pe un loc mai sus. Golaverajul ambelor echipe e dezastruos: două goluri marcate, respectiva 7 și 6 primite.

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Odată cu desfășurarea partidelor etapei în curs, clasamentul SuperLigii se actualizează în mod automat. Fanii fotbalului intern pot vedea aici, în timp real, toate schimbările de poziție, cum arată lupta la pozițiile fruntașe, dar și care sunt echipele ce se luptă să evite acea zonă nedorită a ”nisipurilor mișcătoare”.

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# Echipă J V E Î GOL Pct
1 FCSB 2 2 0 0 4-0 6
2 FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6
3 Oțelul 3 1 2 0 5-4 5
4 Dinamo 3 1 1 1 6-3 4
5 Rapid 2 1 1 0 2-1 4
6 CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3
7 Corvinul 2 1 0 1 3-2 3
8 Farul 2 1 0 1 3-2 3
9 Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3
10 U Cluj 2 1 0 1 2-2 3
11 Petrolul 2 1 0 1 1-1 3
12 Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3
13 FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2
14 UTA 2 0 1 1 2-6 1
15 FC Voluntari 2 0 1 1 2-7 1
16 Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Voluntari – UTA: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Pasionații de statistică, dar și pariorii, au la dispoziție o analiză amănunțită a activității fiecărui jucător pe care cei doi antrenori, Florin Pârvu (51 de ani) și Adrian Mihalcea (50 de ani) îi vor trimite pe teren. Goluri (G), assisturi (A), cartonașe galbene și roșii (CG / CR), șuturi (pe poartă – ȘP sau nu – Ș), ofsaiduri (PF), faulturi (FC/FP) și paradele portarilor (PAR), minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte. Aceste detalii contează foarte mult, întrucât casele de pariuri au în ofertele lor o multitudine de pariuri legate de astfel de statistici: cartonașe, șuturi, parade, etc.

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Toți
FC Voluntari
UTA
Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par
33 A. Gorcea
72 A. Padula
2 A. Dorobanțu
16 R. Odada
60 D. Pospelov
4 A. Constantin Benga
10 M. Tzionis
5 S. Mino
9 M. Coman
8 A. Roman
80 A. Pitu
96 Á. Tordai
20 D. Țăroi
11 H. Abdallah
77 J. Papeau
22 A. Dragoș
7 I. Sinani
15 P. Ouaneh
31 M. Jurhar
5 D. Haruţ
30 A. Șuteu
8 I. Gheorghe
27 R. Crişan
4 D. Dumbrăvanu
19 M. Schieb
44 M. Onișa
9 M. Babić
10 G. Merloi
11 R. Guțea
7 D. Toma
80 F. Haită
28 M. Ștefan
14 E. Chioveanu
21 R. Petculescu
99 I. Vencu
12 B. Ștefan
25 D. Kiki
23 M. Mamić
6 D. Ghindovean

Desfășurarea meciului FC Voluntari – UTA LIVE VIDEO comentariul în timp real

Grație celor de la OPTA, fanii fotbalului nu vor rata niciun eveniment important din meciul FC Voluntari – UTA. În secțiunea de mai jos apare desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate: fluierul de start / final, ocazii mari, goluri, cartonașe, accidentări, toate sunt bifate în statistică.

Nu există comentarii disponibile.

Echipele de start și schimbări la FC Voluntari – UTA

Echipele de start de la meciul FC Voluntari UTA Arad, din etapa 3 de SuperLiga, apar mai jos. Toate informațiile se actualizează automat, în timp real. Mai trebuie spus că, în afară de echipele de start, puteți urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile sau marcatorii. Apar aici și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.

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FC Voluntari 4-2-3-1
31M. Jurhar
5D. Haruţ
30A. Șuteu
8I. Gheorghe(cpt)
27R. Crişan
4D. Dumbrăvanu
19M. Schieb
44M. Onișa
9M. Babić
10G. Merloi
11R. Guțea
Rezerve
99I. Vencu
21R. Petculescu
28M. Ștefan
80F. Haită
7D. Toma
14E. Chioveanu
12B. Ștefan
25D. Kiki
23M. Mamić
6D. Ghindovean
Antrenor
F. Pârvu
UTA 4-2-3-1
33A. Gorcea
72A. Padula
2A. Dorobanțu
16R. Odada
60D. Pospelov
4A. Constantin Benga(cpt)
10M. Tzionis
5S. Mino
9M. Coman
8A. Roman
80A. Pitu
Rezerve
96Á. Tordai
20D. Țăroi
11H. Abdallah
77J. Papeau
15P. Ouaneh
7I. Sinani
22A. Dragoș
Antrenor
A. Mihalcea

Cele mai tari cote la pariuri FC Voluntari – UTA

Dacă ne uităm în oferta de pariuri a celor de la Superbet pentru meciul FC Voluntari – UTA Arad observăm un echilibru uriaș în privința cotelor. Gazdele au 2,85, în timp ce oaspeții sunt ușor favoriți, cu o cotă de 2,70. Este greu de dat un pronostic din acest punct de vedere. O cotă cu șanse, pe care o putem recomanda, este ”GG – Ambele marchează” – 1,97.

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Adrian Baciu
Adrian Baciu
Adrian Baciu este redactor specializat pe zona de actualitate la Fanatik. A mai lucrat la sport1X2.net și A1.ro, în special pe tenis, dar și alte sporturi, a fost implicat în proiectul pentru pariori. Administrator și redactor al site-ului tikitaka.ro.
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