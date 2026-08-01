FC Voluntari – UTA, LIVE VIDEO în SuperLiga, etapa 3. Echipele de start, statistici OPTA, desfășurarea meciului în timp real

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Nou promovata FC Voluntari întâlnește sâmbătă, 1 august 2026, de la ora 18:30, pe UTA Arad, în runda a 3-a de SuperLiga. După un început promițător de sezon, gazdele au suferit un șoc cu CFR Cluj. Dincolo, UTA a avut evoluții bune, cu Craiova și Oțelul, însă are doar un punct în ierarhia întrecerii interne.

FC Voluntari – UTA în etapa 3 din SuperLiga României

Din acest sezon, FANATIK dedică fanilor fotbalului un sistem complex al datelor OPTA pentru toate meciurile din SuperLiga, sezonul 2026-2027. La meciul FC Voluntari – UTA, ca de altfel la toate celelalte întâlniri, suporterii au un instrument la îndemână care le oferă toate informațiile: ora meciului, scorul, comentariul live, formațiile de start, statistici relevante pentru fiecare jucător în parte și clasamentul actualizat automat.

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FC Voluntari vs UTA Arad este primul meci al lunii august în SuperLiga. Acest duel între două echipe care au un punct acumulat în două etape se joacă la o oră infernală din punct de vedere termic. Prognoza Administrației Naționale de Meteorologie anunță peste 34 de grade la nivelul solului. Va fi, astfel, o luptă dublă de dus pentru cele două formații.

Superliga · Sezon regulat · Etapa 3 FC Voluntari 2026-08-01T15:30:00Z UTA Arbitri Arbitru centru: F. Andrei Arbitru asistent 1: F. Iftode Arbitru asistent 2: C. Bojan Al patrulea oficial: G. Mihuleac VAR: R. Petrescu Asistent VAR: B. Dumitrache

Clasament SuperLiga etapa 3, înainte şi după FC Voluntari – UTA

, FC Voluntari și UTA Arad sunt vecine de clasament. Din păcate pentru el, poziționarea este în zona ”roșie” a clasamentului. Ilfovenii sunt pe locul 15, în timp ce bănățenii apar pe un loc mai sus. Golaverajul ambelor echipe e dezastruos: două goluri marcate, respectiva 7 și 6 primite.

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Odată cu desfășurarea partidelor etapei în curs, . Fanii fotbalului intern pot vedea aici, în timp real, toate schimbările de poziție, cum arată lupta la pozițiile fruntașe, dar și care sunt echipele ce se luptă să evite acea zonă nedorită a ”nisipurilor mișcătoare”.

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# Echipă J V E Î GOL Pct 1 ▲ FCSB 2 2 0 0 4-0 6 2 ▲ FC Argeș 3 2 0 1 2-2 6 3 ▲ Oțelul 3 1 2 0 5-4 5 4 ▲ Dinamo 3 1 1 1 6-3 4 5 ▲ Rapid 2 1 1 0 2-1 4 6 ▲ CFR Cluj 2 1 0 1 6-2 3 7 ▼ Corvinul 2 1 0 1 3-2 3 8 ▲ Farul 2 1 0 1 3-2 3 9 ▼ Univ. Craiova 2 1 0 1 5-5 3 10 ▼ U Cluj 2 1 0 1 2-2 3 11 ▼ Petrolul 2 1 0 1 1-1 3 12 ▲ Sepsi OSK 2 1 0 1 1-1 3 13 ▼ FC Botoşani 2 0 2 0 3-3 2 14 ▲ UTA 2 0 1 1 2-6 1 15 ▼ FC Voluntari 2 0 1 1 2-7 1 16 ▼ Csikszereda 3 0 0 3 0-6 0

Statistici OPTA pentru pariuri la FC Voluntari – UTA: jucători, șuturi, cornere, faulturi, cartonașe, offside-uri

Pasionații de statistică, dar și pariorii, au la dispoziție o analiză amănunțită a activității fiecărui jucător pe care cei doi antrenori, Florin Pârvu (51 de ani) și Adrian Mihalcea (50 de ani) îi vor trimite pe teren. Goluri (G), assisturi (A), cartonașe galbene și roșii (CG / CR), șuturi (pe poartă – ȘP sau nu – Ș), ofsaiduri (PF), faulturi (FC/FP) și paradele portarilor (PAR), minut cu minut, pentru fiecare echipă în parte. Aceste detalii contează foarte mult, întrucât casele de pariuri au în ofertele lor o multitudine de pariuri legate de astfel de statistici: cartonașe, șuturi, parade, etc.

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Toți FC Voluntari UTA Jucător G A CR CG Co Ș ȘP Of FC FP Par 33 A. Gorcea – – – – – – – – – – – 72 A. Padula – – – – – – – – – – – 2 A. Dorobanțu – – – – – – – – – – – 16 R. Odada – – – – – – – – – – – 60 D. Pospelov – – – – – – – – – – – 4 A. Constantin Benga – – – – – – – – – – – 10 M. Tzionis – – – – – – – – – – – 5 S. Mino – – – – – – – – – – – 9 M. Coman – – – – – – – – – – – 8 A. Roman – – – – – – – – – – – 80 A. Pitu – – – – – – – – – – – 96 Á. Tordai – – – – – – – – – – – 20 D. Țăroi – – – – – – – – – – – 11 H. Abdallah – – – – – – – – – – – 77 J. Papeau – – – – – – – – – – – 22 A. Dragoș – – – – – – – – – – – 7 I. Sinani – – – – – – – – – – – 15 P. Ouaneh – – – – – – – – – – – 31 M. Jurhar – – – – – – – – – – – 5 D. Haruţ – – – – – – – – – – – 30 A. Șuteu – – – – – – – – – – – 8 I. Gheorghe – – – – – – – – – – – 27 R. Crişan – – – – – – – – – – – 4 D. Dumbrăvanu – – – – – – – – – – – 19 M. Schieb – – – – – – – – – – – 44 M. Onișa – – – – – – – – – – – 9 M. Babić – – – – – – – – – – – 10 G. Merloi – – – – – – – – – – – 11 R. Guțea – – – – – – – – – – – 7 D. Toma – – – – – – – – – – – 80 F. Haită – – – – – – – – – – – 28 M. Ștefan – – – – – – – – – – – 14 E. Chioveanu – – – – – – – – – – – 21 R. Petculescu – – – – – – – – – – – 99 I. Vencu – – – – – – – – – – – 12 B. Ștefan – – – – – – – – – – – 25 D. Kiki – – – – – – – – – – – 23 M. Mamić – – – – – – – – – – – 6 D. Ghindovean – – – – – – – – – – –

Desfășurarea meciului FC Voluntari – UTA LIVE VIDEO comentariul în timp real

Grație celor de la OPTA, fanii fotbalului nu vor rata niciun eveniment important din meciul FC Voluntari – UTA. În secțiunea de mai jos apare desfășurarea meciului live text, fază cu fază, detaliat și cu cele mai importante momente evidențiate: fluierul de start / final, ocazii mari, goluri, cartonașe, accidentări, toate sunt bifate în statistică.

Echipele de start și schimbări la FC Voluntari – UTA

Echipele de start de la meciul FC Voluntari UTA Arad, din etapa 3 de SuperLiga, apar mai jos. Toate informațiile se actualizează automat, în timp real. Mai trebuie spus că, în afară de echipele de start, puteți urmări sistemul de joc (apare în dreptul numelui fiecărei formații), lista rezervelor disponibile sau marcatorii. Apar aici și schimbările efectuate de cei doi antrenori pe parcursul jocului.

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FC Voluntari 4-2-3-1 31 M. Jurhar 5 D. Haruţ 30 A. Șuteu 8 I. Gheorghe(cpt) 27 R. Crişan 4 D. Dumbrăvanu 19 M. Schieb 44 M. Onișa 9 M. Babić 10 G. Merloi 11 R. Guțea Rezerve 99 I. Vencu 21 R. Petculescu 28 M. Ștefan 80 F. Haită 7 D. Toma 14 E. Chioveanu 12 B. Ștefan 25 D. Kiki 23 M. Mamić 6 D. Ghindovean Antrenor F. Pârvu UTA 4-2-3-1 33 A. Gorcea 72 A. Padula 2 A. Dorobanțu 16 R. Odada 60 D. Pospelov 4 A. Constantin Benga(cpt) 10 M. Tzionis 5 S. Mino 9 M. Coman 8 A. Roman 80 A. Pitu Rezerve 96 Á. Tordai 20 D. Țăroi 11 H. Abdallah 77 J. Papeau 15 P. Ouaneh 7 I. Sinani 22 A. Dragoș Antrenor A. Mihalcea

Cele mai tari cote la pariuri FC Voluntari – UTA

Dacă ne uităm în oferta de pariuri a celor de la Superbet pentru meciul FC Voluntari – UTA Arad observăm un echilibru uriaș în privința cotelor. Gazdele au 2,85, în timp ce oaspeții sunt ușor favoriți, cu o cotă de 2,70. Este greu de dat un pronostic din acest punct de vedere. O cotă cu șanse, pe care o putem recomanda, este ”GG – Ambele marchează” – 1,97.