FCSB a aflat scenografia celor de la Dinamo în derby! Mesajul ironic afişat în Peluza Nord. Foto + video

FCSB – Dinamo este derby-ul etapei a 19-a, disputat pe Arena Națională. Fanii gazdelor au aflat din timp ce scenografia „câinilor”. Ce mesaj ironic a apărut în Peluza Nord la începutul partidei.

Scenografia lui Dinamo pentru meciul cu FCSB

„Moș Nicolae” a venit pentru fanii fotbalului din România cu derby-ul FCSB – Dinamo. Cele două rivale se reîntâlnesc în etapa a 19-a, după ce în tur, în etapa cu numărul 4, „câinii” s-au impus cu 4-3.

La fel ca atunci, când , fanii formației din „Ștefan cel Mare” au ieșit la rampă și la Mesajul este unul obscen, cu subînțeles.

De asemenea, galeria lui Dinamo nu s-a oprit doar la atât. Suporterii echipei pregătite de Zeljko Kopic au folosit materiale pirotehnice chiar la inelul 1, „incendiind” atmosfera.

Răspunsul suporterilor FCSB-ului la scenografia lui Dinamo

FCSB nu s-a lăsat mai prejos. Suporterii au aflat ce le-au pus la cale rivalii din Capitală, astfel că au afișat un mesaj ironic. Peluza Nord s-a prezentat la începutul partidei cu un banner pe care era imprimat textul: ,,Un mesaj de Sărbători să vă punem la cap flori”.





