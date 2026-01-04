Sport

FCSB a ajuns în Antalya! Noua febleţe a lui Gigi Becali a venit în cantonament. Cum arată lotul campioanei

FCSB a ajuns în Antalya pentru pregătirea de iarnă. Campioana a deplasat un lot format din 29 de jucători, printre care şi noua febleţe a patronului, David Popa.
Cristi Coste, Cristian Măciucă, Marian Popovici
04.01.2026 | 13:09
FCSB a ajuns in Antalya Noua feblete a lui Gigi Becali a venit in cantonament Cum arata lotul campioanei
CORESPONDENŢĂ DIN ANTALYA
3 poze
Noua feblețe a lui Gigi Becali, în cantonamentul lui FCSB din Antalya Foto: colaj Fanatik
FCSB va efectua un stagiu de pregătire în Antalya între 4 şi 15 ianuarie. Campioana României se va antrena într-un resort de cinci stele, în staţiunea Belek, care are propriul stadion.

FCSB a ajuns în Antalya! Dawa, singurul jucător care se alătură mai târziu lotului

Campioana României a ajuns luni în jurul prânzului în Antalya, cu o cursă charter. În total, 29 de jucători vor efectua stagiul de pregătire. 28 de jucători au făcut deplasarea luni, iar Joyskim Dawa va ajunge în cursul zilei de marţi.

Până acum FCSB a făcut un singur transfer în această iarnă: Andre Duarte. În cantonament au fost luaţi mai mulţi jucători crescuţi la academie: Mihai Popa (portar), Andrei Dăncuș și Luca Ciobanu (fundaşi), dar şi David Popa (mijlocaş), noul jucător preferat al lui Gigi Becali.

Febleţea lui Gigi Becali, în cantonament cu echipa mare: „Face ca Hagi!”

Patronul FCSB l-a „ochit” pe tânărul mijlocaş în meciul de Youth League dintre FCSB U19 şi Academia Puskas şi a dat ordin încă din luna decembrie ca fotbalistul să fie promovat la prima echipă:

„Am văzut un copil cu numărul 7, m-am uitat și eu la meci. I-am dat telefon lui MM și i-am zis că numărul 7 vine la prima echipă. Nici nu știu cum îl cheamă. David Popa cred. E bandă.

Mi-a plăcut așa de mult, intră cu mingea în adversar, face ca Hagi. O să-l vedeți pe David Popa la noua echipă. O să vedem dacă e noul Hagi, dar eu am zis să vină la prima echipă. Stăpânul vede altfel decât slujitorii”, a spus patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.

FCSB, amical cu Beşiktaş! Lotul complet al campioanei în Antalya

FCSB va efectua un singur meci în stagiul de pregătire din Antalya. Pe data de 9 ianuarie, campioana va întâlni Beşiktaş, care va avea loc de la ora 16:00, ora României.

Echipa lui Charalambous şi Pintilii va reveni în ţară pe 15 ianuarie, cu o zi înaintea primului meci oficial din SuperLiga în 2026: FC Argeş – FCSB, care se va disputa la Mioveni.

Lotul campioanei în Antalya:

  • Portari: Ștefan Târnovanu, Lukas Zima, Răzvan Udrea, Matei Popa
  • Fundaşi: Valentin Crețu, Alexandru Pantea, Ionuț Cercel, Andre Duarte, Vlad Chiricheș, Daniel Graovac, Risto Radunovic, Andrei Dăncuș, Luca Ciobanu, Mihai Popescu plus Joyskim Dawa (care va veni marți)
  • Mijlocași: Adrian Șut, Mihai Lixandru, Florin Tănase, Darius Olaru, David Miculescu, Octavian Popescu, Juri Cisotti, Dennis Politic, Mihai Toma, David Popa.
  • Atacanți: Daniel Bîrligea, Denis Alibec, Mamadou Thiam, Alexandru Stoian

Nu mai puțin de 10 echipe românești fac pregătirea de iarnă în Antalya, Cinci formații au rămas în țară, iar CFR Cluj a optat pentru stagiul de pregătire de la Oliva Nova, din Spania.

  • 200.000 de euro a plătit Gigi Becali pentru cantonamentul de iarnă din Antalya
  • 29 de jucători a trimis campioana în cantonament
Cristi Coste
Cristi Coste
Cristi Coste este Redactor-Șef la Fanatik, cu o experiență de peste 25 de ani în presă, ultimii 15 ani și în online. A realizat ani de zile emisiuni de radio la Sport Total FM și a co-realizat, alături de Horia Ivanovici, emisiunea Fanatik Show, iar în ultimii ani emisiunea Fanatik SuperLiga.
