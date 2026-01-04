FCSB a ajuns în Antalya! Noua febleţe a lui Gigi Becali a venit în cantonament. Cum arată lotul campioanei

FCSB va efectua un stagiu de pregătire în Antalya între 4 şi 15 ianuarie. Campioana României se va antrena într-un resort de cinci stele, în staţiunea Belek, care are propriul stadion.
Campioana României a ajuns luni în jurul prânzului în Antalya, cu o cursă charter. În total, 29 de jucători vor efectua stagiul de pregătire. 28 de jucători au făcut deplasarea luni, iar Joyskim Dawa va ajunge în cursul zilei de marţi.
Până acum FCSB a făcut un singur transfer în această iarnă: Andre Duarte. În cantonament au fost luaţi mai mulţi jucători crescuţi la academie: Mihai Popa (portar), Andrei Dăncuș și Luca Ciobanu (fundaşi), dar şi David Popa (mijlocaş), noul jucător preferat al lui Gigi Becali.
Patronul FCSB l-a „ochit” pe tânărul mijlocaş în meciul de Youth League dintre FCSB U19 şi Academia Puskas şi a dat ordin încă din luna decembrie ca fotbalistul să fie promovat la prima echipă:
„Am văzut un copil cu numărul 7, m-am uitat și eu la meci. I-am dat telefon lui MM și i-am zis că numărul 7 vine la prima echipă. Nici nu știu cum îl cheamă. David Popa cred. E bandă.
Mi-a plăcut așa de mult, intră cu mingea în adversar, face ca Hagi. O să-l vedeți pe David Popa la noua echipă. O să vedem dacă e noul Hagi, dar eu am zis să vină la prima echipă. Stăpânul vede altfel decât slujitorii”, a spus patronul FCSB la FANATIK SUPERLIGA.
FCSB va efectua un singur meci în stagiul de pregătire din Antalya. Pe data de 9 ianuarie, campioana va întâlni Beşiktaş, care va avea loc de la ora 16:00, ora României.
Echipa lui Charalambous şi Pintilii va reveni în ţară pe 15 ianuarie, cu o zi înaintea primului meci oficial din SuperLiga în 2026: FC Argeş – FCSB, care se va disputa la Mioveni.
Nu mai puțin de 10 echipe românești fac pregătirea de iarnă în Antalya, Cinci formații au rămas în țară, iar CFR Cluj a optat pentru stagiul de pregătire de la Oliva Nova, din Spania.