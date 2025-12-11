Sport
Betano sponsor oficial Europa League si Conference League

FCSB a ajuns într-o situație la limită! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord: „Suntem vreo 14”

Probleme mari de lot la FCSB! Ce se va întâmpla la duelul cu Feyenoord din UEFA Europa League. Anunțul făcut de Mihai Stoica.
Mihai Alecu
11.12.2025 | 06:31
FCSB a ajuns intro situatie la limita Ce se va intampla la meciul cu Feyenoord Suntem vreo 14
ULTIMA ORĂ
Multe absențe pentru FCSB la duelul cu Feyenoord
ADVERTISEMENT

Sfârșitul de an este unul foarte dificil pentru FCSB, care mai are 3 meciuri de disputat în 2025, însă mulți dintre jucători sunt accidentați și absentează.

Situație dificilă pentru FCSB înainte de meciul cu Feyenoord

Campioana României va avea duelul cu Feyenoord, din Europa League, iar Elias Charalambous are la dispoziție doar 14 jucători sănătoși, conform spuselor lui Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB dezvăluie că un succes contra olandezilor ar putea reaprinde speranțele la o calificare mai departe în competiție.

ADVERTISEMENT

„Suntem vreo 14. Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre. Trebuie să bați toate echipele ca să câștigi. Dacă bați Feyenoord în condițiile astea, orice e posibil.

Poți să bați și la Zagreb, poți să o bați și pe Fenerbahce, dar șansele sunt minime. A fost o echipă anul trecut care a rămas acasă cu 11 puncte. Cu 10 puncte nu te califici”, a spus Mihai Stoica la Prima Sport.

ADVERTISEMENT
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile...
Digi24.ro
Decizie istorică: Danemarca desemnează oficial SUA drept o amenințare. Cum au ajuns serviciile secrete la această decizie

Listă lungă cu absențe pentru FCSB înainte de duelul din Europa League

Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Ionuț Cercel, Denis Alibec, Dennis Politic, Vlad Chiricheș, Daniel Bîrligea și David Miculescu sunt indisponibili din motive medicale, iar căpitanul Darius Olaru va lipsi din cauza suspendării. În plus, David Kiki s-a alăturat naționalei Beninului pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce va începe pe 21 decembrie.

ADVERTISEMENT
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața...
Digisport.ro
”Un moment care va rămâne în istorie”: ce a făcut Shakira în fața a peste 45.000 de oameni, după împăcarea cu Pique

Speranțele cu privire la reveniri pentru duelul din campionat, cu Unirea Slobozia, ar fi mai mari cu privire la David Miculescu. Atacantul s-a lovit la duelul cu Farul și nu a putut să fie pe teren în derby-ul cu Dinamo, însă din câte se pare problemele sale s-au rezolvat în mare parte. De asemenea, și Daniel Bîrligea este așteptat să fie apt pentru ultima confruntare din acest an, cu Rapid.

Charalambous a recunoscut problemele de la FCSB

Tehnicianul celor de la FCSB a recunoscut că există probleme destul de mari pe care echipa sa le are, însă a spus că nu vrea să se plângă. „Ngezana este pregătit 100% să joace. Bîrligea este sigur indisponibil, iar Miculescu are șanse mici să fie apt.

ADVERTISEMENT

Vom vedea la antrenamente, trebuie să-l evaluăm pe Miculescu. Nu este ideal să ne lipsească jucători, dar asta este situația și trebuie să găsim soluții”, a mai spus Charalambous.

Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid? Presa din Spania, nemiloasă după 1-2...
Fanatik
Xabi Alonso, OUT de la Real Madrid? Presa din Spania, nemiloasă după 1-2 cu Manchester City: „Proiectul atârnă de un fir de ață”
Pleacă în iarnă? Victor Angelescu, ultimatum pentru jucătorul de aproape 1 milion de...
Fanatik
Pleacă în iarnă? Victor Angelescu, ultimatum pentru jucătorul de aproape 1 milion de euro al Rapidului: „Trebuie să realizeze unde este”
Recordurile serii în Champions League! Erling Haaland a bifat o bornă greu de...
Fanatik
Recordurile serii în Champions League! Erling Haaland a bifat o bornă greu de egalat
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins...
iamsport.ro
ȘOCANT! MM Stoica l-a dat afară de la FCSB după ce l-a prins că sifonează informații din club: 'Atât de mare era obsesia'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții + Carduri cu fotbaliști CADOU
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!