FCSB a ajuns într-o situație la limită! Ce se va întâmpla la meciul cu Feyenoord: „Suntem vreo 14”

Sfârșitul de an este unul foarte dificil pentru FCSB, care mai are 3 meciuri de disputat în 2025, însă mulți dintre jucători sunt accidentați și absentează.

Situație dificilă pentru FCSB înainte de meciul cu Feyenoord

Campioana României va avea , din Europa League, iar Elias Charalambous are la dispoziție doar 14 jucători sănătoși, conform spuselor lui Mihai Stoica. Oficialul de la FCSB dezvăluie că un succes contra olandezilor ar putea reaprinde speranțele la o calificare mai departe în competiție.

„Suntem vreo 14. Dacă sunt 14, trei o să fie pe bancă, dar e ok. Avem în fiecare compartiment câte un jucător care poate să intre. Trebuie să bați toate echipele ca să câștigi. Dacă bați Feyenoord în condițiile astea, orice e posibil.

Poți să bați și la Zagreb, poți să o bați și pe Fenerbahce, dar șansele sunt minime. A fost o echipă anul trecut care a rămas acasă cu 11 puncte. Cu 10 puncte nu te califici”, a spus Mihai Stoica la .

Listă lungă cu absențe pentru FCSB înainte de duelul din Europa League

Joyskim Dawa, Mihai Popescu, Ionuț Cercel, Denis Alibec, Dennis Politic, Vlad Chiricheș, Daniel Bîrligea și David Miculescu sunt indisponibili din motive medicale, iar căpitanul Darius Olaru va lipsi din cauza suspendării. În plus, David Kiki s-a alăturat naționalei Beninului pentru Cupa Africii pe Națiuni, competiție ce va începe pe 21 decembrie.

Speranțele cu privire la reveniri pentru duelul din campionat, cu Unirea Slobozia, ar fi mai mari cu privire la David Miculescu. Atacantul s-a lovit la duelul cu Farul și nu a putut să fie pe teren în derby-ul cu Dinamo, însă din câte se pare problemele sale s-au rezolvat în mare parte. De asemenea, și Daniel Bîrligea este așteptat să fie apt pentru ultima confruntare din acest an, cu Rapid.

Charalambous a recunoscut problemele de la FCSB

a recunoscut că există probleme destul de mari pe care echipa sa le are, însă a spus că nu vrea să se plângă. „Ngezana este pregătit 100% să joace. Bîrligea este sigur indisponibil, iar Miculescu are șanse mici să fie apt.

Vom vedea la antrenamente, trebuie să-l evaluăm pe Miculescu. Nu este ideal să ne lipsească jucători, dar asta este situația și trebuie să găsim soluții”, a mai spus Charalambous.