FCSB a ajuns la Arad pentru meciul cu UTA. Cum au fost întâmpinați jucătorii lui Charalambous

Meciul de pe Arena Francisc Neuman din Arad a suscitat un interes enorm. Vizita campioanei este privită cu interes de arădeni, care vor să oprească drumul campioanei spre play-off și chiar să le ia locul în primele 6 la final de sezon regular.

Suporterii au luat cu asalt autocarul FCSB-ului

De cealaltă parte, roș-albaștri au un bazin important de susținători în vestul țării. Vreo 20 dintre ei au așteptat autocarul care i-a adus pe jucătorii pregătiți de Elias Charalambous de la Aeroportul Internațional „Traian Vuia” din Timișoara la Hotel Ibis.

Suporterii le-au cerut autografe lui , dar și colegilor săi. Fanii nu au încetat din a le transmite încurajări pentru partida cu UTA, deși șansele campioanei pentru un loc în play-off s-au diminuat după victoria lui U Cluj din meciul cu Oțelul Galați, scor 4-0.

Meciul de pe stadionul Francis Neuman va fi sold-out,

UTA nu se teme de FCSB. „Nu suntem speriați!”

UTA a câștigat ultimul meci direct cu FCSB. Cele două s-au întâlnit cel mai recent în a doua etapă a grupelor Cupei României, partidă în care arădenii s-au impus cu 3-0. Acel succes încă dăinuie în amintirea echipei lui Adrian Mihalcea, moralul fiind unul bun în perspectiva revederii cu bucureștenii.

„(n.r. – victoria din Cupă cu FCSB) Ridică un pic moralul jucătorilor, adică e bine că am câștigat ultimul meci cu FCSB-ul. Nu suntem speriați.

Este o echipă pe care am bătut-o atunci înainte să joace în cupele europene, în care au câștigat și șase jucători au fost aceeași, identici, cu care au mers în cupele europene”,

FCSB, la mâna rezultatelor

FCSB depinde și de rezultatele altor partide pentru a ajunge între primele șase echipe din clasament. Formația patronată de Gigi Becali speră ca Farul Constanța să o încurce pe CFR Cluj, iar Dinamo să îi pună piedică lui FC Argeș în această etapă.

La o minune în acest sens speră și UTA. Arădenii își pot asigura prezența în play-off cu două victorii din meciurile cu FCSB și Metaloglobus, concomitent cu maxim două puncte cucerite de FC Argeș din partidele cu Dinamo și Slobozia sau dacă CFR Cluj pierde ambele meciuri rămase din sezonul regular, cu Farul, în deplasare și acasă, cu Dinamo.