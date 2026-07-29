FCSB a ajuns la Riga pentru returul cu FK Auda cu o cursă charter! Legătura neştiută cu Nicolae Ceauşescu

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FCSB a ajuns cu bine la Riga, acolo unde se va disputa meciul cu FK Auda, manșa secundă din turul 2 preliminar Conference League. Echipa lui Marius Baciu a avut privilegiu de a zbura cu avionul care are același număr de înmatriculare cu cel al fostului președinte al României, Nicolae Ceaușescu.

FCSB a zburat cu „avionul lui Ceaușescu” pentru meciul cu Auda

FCSB joacă cel mai important meci din startul sezonului, în Letonia, la Riga. Acolo este programat returul cu FK Auda din turul 2 preliminar Conference League. În prima manșă, . Echipa lui Marius Baciu a aterizat în capitala Letoniei miercuri, 29 iulie, după ce au zburat cu o cursă charter.

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Ce legătură are însă Nicolae Ceaușescu. Roș-albaștrii au zburat spre Riga cu un avion Carpatair care are numarul de inmatriculare (YR-ABB) al fostului avion al lui Nicolae Ceauşescu. cu un Boieng 707-300, care avea numarul de înmatriculare YR-ABB.

După Revoluţie, aeronava a fost folosită de Romavia, iar din septembrie 2012 a devenit cisternă aeriană pentru avioane militare din SUA, când şi-a schimbat numărul de înmatriculare în N707GF. Avionul cu care a zburat FCSB este un Airbus A319-100 şi a primit numărul de înmatriculare YR-ABB în iunie 2023, când a intrat în flota Carpatair.

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La ce hotel stă FCSB înainte de meciul cu Auda

Pe rețelele de socializare, FCSB a postat imagini după aterizarea de la Riga. Roș-albaștrii i-au informat pe suporteri la ce hotel vor sta înaintea meciului cu FK Auda, care va avea loc joi, 30 iulie, de la ora 19:00 . Totodată, FCSB a anunțat și care vor fi activitățile echipei lui Marius Baciu în ziua de dinaintea partidei.

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„Roș-albaștrii au ajuns miercuri la Riga, acolo unde o vor întâlni joi seară, începând cu ora 19:00, pe FK Auda, în a doua manșă a turului 2 preliminar al UEFA Conference League. Aceștia s-au cazat la Hotelul Radisson Conference & Spa, iar la ora 18:00 vor efectua antrenamentul oficial, pe Skonto Stadium”, a scris FCSB pe pagina oficială de Facebook.

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