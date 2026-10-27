FCSB a ajutat-o să devină campioană mondială de 5 ori! „A fost foarte special”

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Anemaria Gherghel, un nume care la prima vedere nu spune nimic, dar care câștigă medalii de aur pe bandă rulantă pentru România și domină fotbal-tenisul de ani de zile.

Anemaria Gherghel, ajutată de FCSB să câștige 5 medalii de aur la Campionatele Mondiale

FANATIK a făcut pe larg portretul lui Messi din fotbal-tenis, care a trecut prin momente extrem de dificile în urma unei accidentări grave. Participarea la Mondialele din Ciprul de Nord era sub semnul întrebării, însă , kinetoterapeutul celor de la FCSB, a reușit să o pună pe picioare și a lucrat din greu cu sportiva la baza echipei din Berceni. Revenită pe teren, Anemaria Gherghel a făcut spectacol la cea mai importantă competiție: „Chiar vorbeam cu Ovidiu Kurti la recuperare și mi-a dat încredere, a început să mă scoată la antrenamentele de alergare afară, să fac foarte multe exerciții dinamice cu schimbare de direcție și ușor-ușor am început să prind încredere, doar că nu eram sigură că pot participa la Mondiale”.

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Multipla campioană mondială a avut numai cuvinte de laudă pentru omul care îi pune pe picioare după accidentări pe : „Aveam teama aia să nu pot să revin mai ales că eram la a doua operație, dar treptat am început să prind încredere din nou în picior și să nu mai resimt durerile acelea mari. M-a încurajat să mă duc în cantonament: ’Sigur o să poți să faci față!’. Pot să spun cu siguranță că o parte din aceste medalii de aur de la Mondiale i se datorează și lui. Îi mulțumesc din tot sufletul și în cantonament pot spune că am urmat toate sfaturile lui”.

Anemaria Gherghel, emoții până în ultima clipă înainte de Campionatul Mondial

Anemaria Gherghel a fost incertă cu doar câteva săptămâni înainte de startul Campionatului Mondial: „La primul antrenament m-am simțit foarte bine și am luat-o pas cu pas. Cred că m-am antrenat 7-8 zile din experiență și din munca de ani de zile care s-a acumulat. Dacă ar fi fost Campionatul Mondial cu o lună mai devreme nu cred că aș fi putut participa, plus că exista și un risc de recidivă”. Messi din fotbal-tenis a povestit experiența de la turneul final dominat în totalitate de sportivii români: „Am reușit astfel și cu ajutorul staff-ul echipei naționale și a antrenorului Tavares am obținut aceste rezultate extraordinare. Am dominat turneul final și am cucerit nu mai puțin de 5 medalii de aur. Am jucat finale la fete la simplu, dublu și triplu cu Danemarca, iar la dublu și triplu mixt cu Danemarca și Irak. Au fost meciuri extraordinare pe care le-am câștigat în setul decisiv, 2-1, după ce am pierdut primul set. Chiar am reușit la dublu mixt să fac punctul decisiv cu o lovitură foarte frumoasă. Apoi la triplu la fel. Am fost o echipă și am tras unii pentru alții”.

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Anemaria Gherghel, număr impresionant de medalii la Campionatele Mondiale de fotbal-tenis

Cu toate că deja este obișnuită cu aurul, ultima reușită va rămâne cea mai importantă: „Deși am ieșit campioană mondială de atâtea ori, pentru pentru mine această ediție a turneului final a fost foarte specială pentru că am reușit să revin după o accidentare care m-a ținut departe de teren luni de zile. A fost altceva, un amalgam de sentimente. Și adversarii au fost surprinși și sperau că nu mă voi întoarce pentru competiție”. Întrebată câte medalii de aur are la Campionatele Mondiale, Anemaria a recunoscut că nu știe exact: „Din 2010 și până am prezent am cucerit nu mai puțin de 24 de medalii la Campionatele Mondiale, majoritatea de aur. Din păcate nu sunt bani pentru ca aceste performanțe să fie premiate pentru că nu am mai primit nimic de 3 ani.

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Am avut noroc să ne acoperim costurile pentru deplasarea la Campionatul Mondial”. Mentalitatea de campioană nu îi permite să își ia o vacanță mai lungă de câteva zile: „Pentru mine urmează Cupa Mondială de simplu, unde participă cele mai bune 8 fete și cei mai buni 8 băieți din lume. Îmi doresc să recâștig turneul pentru că l-am câștigat de 6 ori, iar anul trecut m-am accidentat în finală. Doar câteva zile de vacanță și voi relua antrenamentele”.

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