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FCSB a anunțat ce se întâmplă cu Ștefan Târnovanu după gafele cu Auda! Decizie de ultimă oră

Decizia luată de FCSB în cazul lui Ștefan Târnovanu. Oficialul clubului a analizat gafele portarului român din meciul cu FK Auda și a dat verdictul pe loc.
Alex Bodnariu
24.07.2026 | 21:32
FCSB a anuntat ce se intampla cu Stefan Tarnovanu dupa gafele cu Auda Decizie de ultima ora
ULTIMA ORĂ
Mihai Stoica îi ia apărarea lui Ștefan Târnovanu după eșecul cu FK Auda. Foto: SportPictures
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Ștefan Târnovanu a fost considerat de mulți principalul vinovat pentru înfrângerea surprinzătoare suferită de FCSB în UEFA Conference League, împotriva letonilor de la FK Auda. Mihai Stoica este însă de părere că portarul român nu trebuie criticat pentru prestația sa. Mai mult, oficialul clubului din Capitală consideră că roș-albaștrii rămân mari favoriți la calificare.

Mihai Stoica îi ia apărarea lui Ștefan Târnovanu după eșecul cu FK Auda

FCSB a fost învinsă de FK Auda în prima manșă a turului al doilea preliminar din UEFA Conference League. Roș-albaștrii au pierdut pe Stadionul Steaua cu scorul de 2-3 și sunt nevoiți să întoarcă rezultatul peste o săptămână, în returul din Letonia.

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Ștefan Târnovanu, portarul celor de la FCSB, a fost învins de trei ori de jucătorii formației letone, iar mulți l-au considerat vinovat la ultimele două goluri. Goalkeeperul nu a reușit să respingă două mingi care păreau abordabile, iar la finalul partidei a fost criticat în termeni duri inclusiv de patronul Gigi Becali.

Explicația lui Mihai Stoica pentru erorile lui Târnovanu

Mihai Stoica, președintele Consiliului de Administrație al FCSB, este de părere că greșelile lui Ștefan Târnovanu au fost influențate de starea foarte proastă a gazonului. Oficialul susține că suprafața de joc de pe Stadionul Steaua este afectată de o ciupercă, iar mingea are ricoșeuri imprevizibile. În plus, Stoica este convins că FCSB păstrează prima șansă la calificare și că Târnovanu va fi titular atât în campionat, cât și în returul cu FK Auda.

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„Cei care îl condamnă pe Târnovanu să meargă pe gazon și să vadă cum e acolo în poartă. Să vadă ce trebuie să facă un portar pentru a-și ține echilibrul acolo. Nu vreau să-l cauționez, dar nu se poate juca fotbal pe o asemenea suprafață. E mult mai rău decât jucam noi pe Ghencea, când era cleiul ăla acolo. Nu se poate juca.

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Avem 75% șanse de calificare. Suntem net superiori. Îmi e frică fără VAR, dar am avut două penalty-uri. Nu, Târnovanu va apăra duminică și la returul din Letonia”, a declarat Mihai Stoica, în direct la Prima Sport.

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Alex Bodnariu
Alex Bodnariu
Alex Bodnariu este redactor pe zona sport la Fanatik. A debutat în jurnalism la Playsport.ro. Înainte să intre în presa, a fost analist sportiv pentru o companie din Londra.
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