FCSB a anunţat plecarea lui Gheorghiţă înaintea meciului cu Drita! A fost deja prezentat la o rivală din play-off. Update

Andrei Gheorghiță (23 de ani) nu mai este jucătorul celor de la FCSB! Atacantul a fost cedat de campioană chiar în ziua meciului cu

ADVERTISEMENT

UPDATE: U Cluj l-a prezentat pe Gheorghiță

La scurt timp după ce FCSB a anunțat împrumutul lui Andrei Gheorghiță la U Cluj, ardelenii l-au prezentat pe fotbalistul în vârstă de 23 de ani. Atacantul bucureștean a îmbrăcat pentru prima dată tricoul alb-negru.

„Un nou capitol”, așa a descris U Cluj transferul lui Andrei Gheorghiță.

Andrei Gheorghiță a plecat de la FCSB! Va juca la o rivală din play-off

formație care, sezonul trecut, s-a duelat în play-off cu FCSB. Transferul nu este însă unul definitiv. Fotbalistul bucureștean va evolua la „șepcile roșii” sub formă de împrumut, până la finalul acestui sezon.

ADVERTISEMENT

Anunțul a fost făcut de roș-albaștrii chiar în ziua în care dispută returul cu Drita din turul 3 preliminar Europa League. Meciul de la Priștina este programat joi, 14 august, de la ora 21:00.

„Campionii României anunță că jucătorul Andrei Gheorghiță a fost împrumutat la Universitatea Cluj până la finalul sezonului 2025-2026.

ADVERTISEMENT

Clubul nostru îi urează mult succes alături de noii săi colegi!”, a transmis FCSB prin intermediul paginilor oficiale de pe rețelele de socializare.

ADVERTISEMENT

Campioana României a renunțat la 8 fotbaliști în această vară

Andrei Gheorghiță este al 8-lea fotbalist de care FCSB se desparte în această vară. Dacă puștii Sebastian Radu și Laurențiu Vlăsceanu au fost împrumutați la Progresul Spartac, respectiv UTA Arad, Alexandru Băluță, Marius Ștefănescu, William Baeten, Ovidiu Perianu și Alexandru Musi au fost cedați definitiv.

ADVERTISEMENT

Campioana en-titre a încasat bani doar de pe urma lui Ștefănescu, care a fost transferat de Kayserispor în schimbul sumei de 300.000 de euro.

Andrei Gheorghiță a fost achiziționat de FCSB în februarie 2025, roș-albaștrii plătindu-le 250.000 de euro celor de la Poli Iași. Până în prezent, atacantul în vârstă de 23 de ani a îmbrăcat de 15 ori tricoul campioanei, reușind să înscrie 1 gol.