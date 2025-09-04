Sport
FCSB a anunțat prețurile pachetelor de bilete pentru meciurile din Europa League! Decizie importantă după sancțiunea UEFA

FCSB a dat toate informațiile referitoare la achiziționarea pachetelor de bilete pentru cele patru meciuri de pe teren propriu din faza principală a Europa League!
Gabriel-Alexandru Ioniță
04.09.2025 | 23:03
FCSB a anuntat preturile pachetelor de bilete pentru meciurile din Europa League Decizie importanta dupa sanctiunea UEFA
Jucătorii de la FCSB și suporterii la un meci de pe teren propriu din Europa League. Foto: colaj Fanatik / Sport Pictures

Campioana României urmează să se dueleze pe Arena Națională cu Young Boys Berna, Bologna, Feyenoord și Fenerbahce, în vreme ce celelalte patru partide se vor disputa, în mod evident, în deplasare pentru echipa roș-albastră.

FCSB a anunțat prețurile pachetelor de bilete pentru meciurile de pe teren propriu din faza principală a Europa League

Doar că primul joc de pe teren propriu, cel contra lui Young Boys, se va desfășura în condiții speciale în ceea ce privește prezența suporterilor de la Peluza Nord, ca urmare a sancțiunii dictate de UEFA în acest sens pe motiv de comportament rasist al fanilor la meciurile precedente din cupele europene.

Astfel, în acest context, cei de la FCSB au decis să scoată separat la vânzare biletele în cealaltă peluză pentru acel prim meci, împotriva echipei din Elveția.

„Campioana României anunță că pachetele pentru partidele din UEFA Europa League vor fi disponibile online, pe platforma de ticketing a clubului, www.bilete-fcsb.ro, începând de vineri, ora 19:00.

Prețurile pachetelor sunt următoarele:

TRIBUNA 2 – INEL 3 – 300 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 2 – 400 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 3 – 300 LEI
TRIBUNA 1 – INEL 2 – 400 LEI
TRIBUNA 2 – INEL 1 – 500 LEI
VIP 3 – 800 LEI
VIP 2 – 1200 LEI
VIP 1 – 2000 LEI

Cum stau lucrurile pentru partida cu Young Boys Berna, în contextul sancțiunii dictate de UEFA

De asemenea, tot de vineri vor fi disponibile online bilete la Peluza 1 pentru partida cu Young Boys Berna, în condițiile în care inelul 1 al Peluzei 2 (ocupată în mod tradițional de suporterii din Peluza Nord) va fi închis, în urma deciziei Comisiei de Etică și Disciplină a UEFA, iar inelul 3 va fi ocupat de 2400 de suporteri elvețieni. Accesul suporterilor care vor achiziționa bilete în Peluza 1 se va face EXCLUSIV pe la intrarea din Bulevardul Pierre de Coubertin.

Prețurile biletelor din peluză sunt următoarele:

PELUZA 1 – INEL 3 – 40 LEI
PELUZA 1 – INEL 2 – 50 LEI
PELUZA 1 – INEL 1 – 60 LEI

Facem următoarele precizări cu privire la accesul copiilor și persoanelor cu dizabilități pe National Arena:

1. Copiii cu vârsta de până în 7 ani beneficiază de acces gratuit pe stadion, cu condiția să fie însoțiți de un adult. În situația în care un adult este însoțit de doi copii cu vârsta de până la 7 ani, acesta trebuie să achiziționeze un al doilea bilet.

2. Persoanele cu dizabilități sau însoțitorii acestora vor primi pachetele în format electronic, pe baza solicitărilor venite pe contact@bilete-fcsb.ro. Eliberarea biletelor se va face pe baza ordinii cronologice a solicitărilor, începând cu emailurile trimise după 5 septembrie, ora 19:00! Pentru a primi biletele, beneficiarii trebuie să trimită copii după C.I. a persoanei cu dizabilități și actul doveditor al dizabilității respective, precum și copie după C.I. a însoțitorului.

Atenție! Persoanele cu dizabilități sunt obligate să prezinte certificatul de dizabilitate inclusiv la accesul în incinta stadionului.

Vă așteptăm alături de noi!”, au informat cei de la FCSB prin intermediul platformelor oficiale de comunicare.

 

