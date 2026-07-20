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FCSB a anunțat trei transferuri înaintea meciului cu FK Auda: „E aproape rezolvată!” Situaţia lui Drăguş

Mihai Stoica le-a dat vești excelente fanilor FCSB. Președintele C.A. a anunțat trei transferuri, chiar înaintea meciului cu Auda din Conference League. Care e situația lui Denis Drăguș
Cristian Măciucă
20.07.2026 | 22:28
FCSB a anuntat trei transferuri inaintea meciului cu FK Auda E aproape rezolvata Situatia lui Dragus
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FCSB a anunțat trei transferuri înaintea meciului cu FK Auda: "E aproape rezolvată!" Situaţia lui Drăguş FOTO: Fanatik
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FCSB se întărește pentru „dubla” cu FK Auda din turul 2 preliminar Conference League. Mihai Stoica (61 de ani) a anunțat că echipa lui Marius Baciu va face trei transferuri în cel mai scurt timp. Roș-albaștrii aduc fotbaliști în toate compartimentele.

FCSB face trei transferuri înainte de primul meci cu FK Auda

Curg veștile bune la FCSB. După ce a avut noroc la tragerea la sorți pentru turul 3 preliminar Conference League, roș-albaștrii se pregătesc să își întărească și echipa. Mihai Stoica a anunțat trei transferuri. Pe doi dintre jucători, fosta campioană vor să îi treacă pe lista UEFA pentru duelul cu FK Auda, din turul 2 Conference League. Manșa tur are loc în Ghencea, joi, 23 iulie, de la ora 20:45.

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„Când am văzut posibilele adversare din Conference League, am zis: ‘Ne-au mutat ăștia în Europa League fără să știm’. Partea proastă este că anul trecut toată lumea s-a bucurat că am picat cu Qarabag, dar nici măcar n-am apucat să jucăm cu ei, pentru că ne-a eliminat Shkendija. Hai să trecem mai întâi de Auda.

Jucăm joi, pe 23. Până pe 22, la ora 23:59, putem să adăugăm doi jucători pe listă. În momentul de față avem 19 locuri ocupate din cele 23. Sperăm să adăugăm doi jucători până miercuri. Vor mai veni, cu siguranță, încă trei fotbaliști. Pe Luca Stancu încă nu îl putem legitima. Îl vom putea legitima doar dacă va rămâne jucător liber. A depus actele, iar comisia urmează să analizeze cazul”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport.

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Ce se întâmplă cu Denis Drăguș

FCSB nu mai are răbdare și vrea să transfere un atacant, chiar dacă marea dorință a lui Gigi Becali pentru acest mercato este Denis Drăguș. FANATIK a anunțat în exclusivitate că internaționalul român va da curs ofertei roș-albaștrilor, dar, până când își va rezolva situația de la Trabzonspor, FCSB e aproape să bată palma cu un alt vârf.

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„Nu este foarte ușor să aducem până miercuri doi jucători, să treacă vizita medicală și să obțină și cartea verde. Totuși, în cazul unuia dintre ei cred că situația este aproape rezolvată, iar cu celălalt suntem în negocieri avansate. Este vorba despre un fundaș central și un mijlocaș. Iar un atacant sperăm să vină până la finalul săptămânii viitoare. Și Mihai Popescu se află pe listă, la fel și Ofri Arad și Miculescu”, a mai spus președintele C.A. de la FCSB.

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Cristian Măciucă
Cristian Măciucă
Cristi Măciucă este editor pe Sport la Fanatik. A lucrat la Dolce Sport / Telekom Sport (2013-2019), la site-ul telekomsport.ro (2019-2020), comentator de wrestling, MMA, kickboxing și eGames. Pe lângă activitățile din presă, a fost 5 ani arbitru categoria I la AMFB.
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