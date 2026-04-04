„FCSB a avut penalty clar și cartonaș roșu!” Verdictul specialistului după Botoșani – FCSB 3-2

FC Botoșani s-a impus în etapa a 3-a din play-out, scor 3-2, în fața FCSB. Campioana en-titre a condus în două rânduri, însă moldovenii au reușit să revină de fiecare dată pe tabelă. Totuși, rezultatul a fost influențat și de deciziile lui George Cătălin Roman, iar Cristi Balaj a oferit verdictul după acestea.

Verdictul lui Cristi Balaj după Botoșani – FCSB 3-2

În cadrul FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a criticat deciziile luate de George Cătălin Roman, . Totuși, fostul arbitru susține că greșelile „centralului” nu scuză deloc evoluția campioanei pe terenul celor de la FC Botoșani.

„A fost un meci care putea să arate diferit. A fost o situație în minutul 7; consider că arbitrul trebuia să acorde penalty pentru FCSB. Dacă s-ar fi făcut 2-0, lucrurile ar fi arătat altfel. Una peste alta, aceasta nu scuză prestația celor de la FCSB. Mi s-a părut că cei de la Botoșani au făcut ce au dorit.

Sunt de acord cu cei care spun că Papa merita al doilea cartonaș galben în faza aceea, de la începutul reprizei. M-am uitat foarte atent ca să văd de ce arbitrul nu l-a acordat. Atacul jucătorului de la Botoșani a fost cu ambele ghete la nivelul gazonului; acesta a alunecat. Arbitrul a considerat că acea alunecare nu întrunește forma de imprudență și, nu întâmplător, adversarul nu a fost accidentat, parcă era Tănase, care s-a ridicat imediat.

Au fost greșeli de arbitraj aseară! Totuși, la cum a jucat FCSB, fără a diminua meritele celor de la Botoșani, a fost un cumul de factori. În măsura în care FCSB a jucat slab, Botoșani a jucat bine, iar rezultatul de pe tabelă este unul corect”, a declarat Cristi Balaj.

Unde a greșit FCSB în acest sezon?

În continuarea dialogului de la FANATIK SUPERLIGA, Cristi Balaj a transmis că evoluția FCSB de la Botoșani nu este întâmplătoare, echipa arătând astfel pe tot parcursul stagiunii. Fostul președinte de la CFR Cluj susține că strategia de transferuri a campioanei a fost greșită, iar ca exemplu a .

„FCSB nu a jucat slab doar în play-out, ci în tot campionatul acesta. Nu era play-out la încheierea campionatului regulat. Eu zic că au fost anumite decizii greșite, iar aici mă refer atât la jucătorii care au venit, cât și la cei care au fost refuzați. Îmi amintesc de Emerllahu; cred că ar fi fost cel mai bun mijlocaș de la FCSB. Eram la CFR atunci și m-am bucurat că nu au vrut să îl ia. Știam atunci că Emerllahu avea o ofertă mult mai mare din Ucraina, care s-a și materializat între timp.

Emerllahu ar fi putut fi luat atunci cu puțin peste 500.000 de euro. Negocierile au fost directe cu domnul Varga, iar noi nu am mai fost implicați. Nu știu de ce nu s-a făcut transferul; am înțeles că Gigi Becali l-ar fi vrut. Nu e problema mea de ce nu a fost luat!”, a conchis Cristi Balaj.

