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Marius Șumudică l-a dorit pe Octavian Popescu (23 de ani) la CFR Cluj, însă mutarea nu a fost agreată de cei din conducerea FCSB-ului, iar fotbalistul va pleca la formația greacă Levadiakos, FANATIK. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit de ce nu și-a dorit ca Octavian Popescu să ajungă la CFR.

De ce a blocat FCSB transferul lui Octavian Popescu la CFR Cluj

Mihai Stoica nu a dorit să întărească o rivală din SuperLiga, iar Octavian Popescu nu a mai ajuns la CFR, unde ar fi lucrat sub comanda lui Marius Șumudică. „Ce să spun despre ce a zis Șumudică? Nu îmi pasă de CFR și de Șumudică și de ce idei are el să ia jucători de la noi. Nu îmi pasă. Și am spus că, dacă ar fi să meargă undeva (n.r. Tavi Popescu), are unde să meargă, nu la CFR. Există posibilitatea să te înțelegi cu patronul, dar trebuie să te înțelegi și cu jucătorul. Nu se punea problema să plece la CFR, e cel mai talentat jucător de la noi.

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Sunt de acord că Șumudică poate oricând să ajute un fotbalist. Sunt fotbaliști care cel mai bun randament l-au dat cu el, e un băiat deștept și are metode, dar eu nu am chef să intre CFR în locul nostru în play-off. Eu așa cred, că nu au jucători de nivelul lui Tavi Popescu. Și dacă folosește bagheta magică și intră în play-off în locul nostru…”, a declarat Mihai Stoica, la . Până la urmă, , la Levadiakos, toate detaliile despre această mutare fiind dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

Marius Șumudică l-a dorit pe Tavi Popescu la CFR Cluj

Marius Șumudică afirma la ediția de pe 6 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că îl dorește pe Octavian Popescu la CFR Cluj, însă mutarea nu s-a concretizat. La conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi, care va avea loc sâmbătă, de la ora 18:30, tehnicianul a vorbit despre situația jucătorului de la FCSB.

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„Octavian Popescu, da, a fost aproape de CFR Cluj. S-au întâmplat mai multe. Practic era ultima zi de transferuri. Eu am încercat să dau de el, nu am reușit. Am vorbit cu Gigi Becali, voia să-l împrumute, dar în final nu s-a concretizat”, a spus Marius Șumudică. în ultimele zile, după ce interdicția impusă de FIFA a fost ridicată.