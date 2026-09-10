Sport

Motivul pentru care a blocat FCSB transferul lui Tavi Popescu la CFR Cluj: „Nu am chef să intre în play-off în locul nostru”

Octavian Popescu a fost dorit de Marius Șumudică la CFR Cluj, însă mutarea nu s-a concretizat, iar fotbalistul FCSB-ului va pleca în Grecia, la Levadiakos.
Bogdan Mariș
10.09.2026 | 22:53
Motivul pentru care a blocat FCSB transferul lui Tavi Popescu la CFR Cluj Nu am chef sa intre in playoff in locul nostru
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Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit de ce a blocat FCSB plecarea lui Octavian Popescu (23 de ani) la CFR Cluj. FOTO: Sport Pictures / colaj Fanatik
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Marius Șumudică l-a dorit pe Octavian Popescu (23 de ani) la CFR Cluj, însă mutarea nu a fost agreată de cei din conducerea FCSB-ului, iar fotbalistul va pleca la formația greacă Levadiakos, transfer anunțat în exclusivitate de FANATIK. Mihai Stoica (61 de ani) a dezvăluit de ce nu și-a dorit ca Octavian Popescu să ajungă la CFR.

De ce a blocat FCSB transferul lui Octavian Popescu la CFR Cluj

Mihai Stoica nu a dorit să întărească o rivală din SuperLiga, iar Octavian Popescu nu a mai ajuns la CFR, unde ar fi lucrat sub comanda lui Marius Șumudică. „Ce să spun despre ce a zis Șumudică? Nu îmi pasă de CFR și de Șumudică și de ce idei are el să ia jucători de la noi. Nu îmi pasă. Și am spus că, dacă ar fi să meargă undeva (n.r. Tavi Popescu), are unde să meargă, nu la CFR. Există posibilitatea să te înțelegi cu patronul, dar trebuie să te înțelegi și cu jucătorul. Nu se punea problema să plece la CFR, e cel mai talentat jucător de la noi.

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Sunt de acord că Șumudică poate oricând să ajute un fotbalist. Sunt fotbaliști care cel mai bun randament l-au dat cu el, e un băiat deștept și are metode, dar eu nu am chef să intre CFR în locul nostru în play-off. Eu așa cred, că nu au jucători de nivelul lui Tavi Popescu. Și dacă folosește bagheta magică și intră în play-off în locul nostru…”, a declarat Mihai Stoica, la Prima Sport. Până la urmă, Popescu va pleca în Grecia, la Levadiakos, toate detaliile despre această mutare fiind dezvăluite în exclusivitate de FANATIK.

Marius Șumudică l-a dorit pe Tavi Popescu la CFR Cluj

Marius Șumudică afirma la ediția de pe 6 septembrie a emisiunii FANATIK SUPERLIGA că îl dorește pe Octavian Popescu la CFR Cluj, însă mutarea nu s-a concretizat. La conferința de presă premergătoare meciului cu Sepsi, care va avea loc sâmbătă, de la ora 18:30, tehnicianul a vorbit despre situația jucătorului de la FCSB.

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„Octavian Popescu, da, a fost aproape de CFR Cluj. S-au întâmplat mai multe. Practic era ultima zi de transferuri. Eu am încercat să dau de el, nu am reușit. Am vorbit cu Gigi Becali, voia să-l împrumute, dar în final nu s-a concretizat”, a spus Marius Șumudică. „Feroviarii” au oficializat 10 transferuri în ultimele zile, după ce interdicția impusă de FIFA a fost ridicată.

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