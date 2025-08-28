Sport

FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv

FCSB a câștigat la TAS, iar Al Gharafa din Qatar trebuie sa achite de urgență transferul lui Florinel Coman. Gigi Becali încasează doar din penalități 1 milion de euro
FANATIK
28.08.2025 | 21:06
FCSB a castigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman Gigi Becali va incasa o avere de la arabi Prima reactie a patronului Exclusiv
breaking news
Gigi Becali și Florinel Coman Foto: colaj Fanatik

TAS a tranșat litigiul dintre FCSB și Al Gharafa în urma transferului lui Florinel Coman. Clubul din Qatar este obligat să-i achite lui Gigi Becali 6 milioane de euro.

ADVERTISEMENT

FCSB, câștigătoare la TAS în litigiul pentru transferul lui Florinel Coman

FANATIK a aflat în exclusivitate că FCSB a primit o veste bună înainte de meciul cu Aberdeen, decisiv pentru calificarea în grupa principală din Europa League.

TAS i-a dat câștig de cauză clubului patronat de Gigi Becali, iar omului de afaceri ar trebui să-i între în conturi, cât mai curând, suma de 6 milioane de euro (5 milioane de euro fiind suma de vânzare + 1 milion de euro clauza impusă de FCSB).

ADVERTISEMENT

FCSB l-a transferat pe Florinel Coman în Qatar, la Al Gharafa, în august 2024. Internaționalul român a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 și pe un salariu anual în valoare de 2 milioane de euro. Sezonul trecut, coman a fost împrumutat la Cagliari, acolo unde a marcat 1 gol în 9 meciuri.

Prima reacție a lui Gigi Becali, după ce a câștigat la TAS litigiul pentru transferul lui Florinel Coman

Gigi Becali și-a manifestat mulțumirea pentru victoria obținută la TAS. Mai mult, patronul de la FCSB a anunțat, în exclusivitate pentru FANATIK, că are planuri mari cu cei 6.400.000 de euro pe care îi va primi de la Al Gharafa. Dorește să-și întărească echipa cu transferuri puternice.

ADVERTISEMENT
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza...
Digi24.ro
„Moarte trădătorilor patriei”. Fostul ministru polonez al sănătăţii a fost bătut din cauza măsurilor sale din pandemia de COVID-19

„Da, tătă, am luat astăzi 6.400.000 de euro. 5.000.000 de euro transferul, 1 .000.000 de euro clauza penalizatorie și 400.000 de euro dobândă pentru 2 ani, cât nu mi-au dat banii. Ce să mai, am scris deja istorie. Facem echipă mare, echipă bună, ne ducem să-i scoatem și pe scoțieni și uite cum am avut o zi de 20.000.000 de euro. Acum, ce să fac și eu dacă o să am o zi de 20.000.000 de euro? Îmi dau demisia, probabil, dacă nu mă pricep (n.r. râde).

ADVERTISEMENT
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă...
Digisport.ro
S-a dus la conferință la US Open și nu i-a venit să creadă ce vede! ”Umilit de iubită, în fața tuturor”

Acum vorbind serios, era normal, era dreptul nostru. E bine că lucrurile s-au clarificat, qatarezii trebuie să ne dea banii”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Coman revine în lotul lui Al Gharafa

După ce i-a expirat împrumutul în Italia, Florinel Coman s-a întors la gruparea din Qatar. El a ratat primele două meciuri oficiale din noul sezon din cauza unei accidentări. „Șeptarul” și-a revenit însă și e la dispoziția antrenorului Pedro Martins.

ADVERTISEMENT

„Acum avem mai multe opțiuni în lot”, a declarat tehnicianul lusitan, la conferința de presă premergătoare meciului cu Al Sadd.

Florinel Coman e fără meci oficial din 3 mai 2025, când a bifat 12 minute pe teren pentru Cagliari cu Udinese în etapa a 35-a din sezonul trecut de Serie A.

  • 19 meciuri, 3 goluri, 8 assist-uri are Florinel Coman la Al Gharafa
  • 5 milioane de euro e cota de piață a internaționalului român
Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 2-1, live video în manșa retur din play-off-ul...
Fanatik
Universitatea Craiova – Istanbul Bașakșehir 2-1, live video în manșa retur din play-off-ul de calificare UEFA Conference League. Baiaram dezlănțuie nebunia pe „Ion Oblemenco”
Live Video FCSB – Aberdeen, play-off UEFA Europa League. Echipa de start a...
Fanatik
Live Video FCSB – Aberdeen, play-off UEFA Europa League. Echipa de start a roș-albaștrilor, anunțată de Fanatik încă din dimineața meciului
Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2025 live video. Tabloul complet al...
Fanatik
Tragerea la sorți grupe UEFA Champions League 2025 live video. Tabloul complet al meciurilor: dueluri de vis între cele mai bune echipe din Europa!
Tags:
CITEȘTE cele mai bune articole pe Google News! Urmărește FANATIK.RO
Parteneri
Pariul nebun pus de Gigi Becali cu Florin Prunea: 'Băi, Florine, dacă iese,...
iamsport.ro
Pariul nebun pus de Gigi Becali cu Florin Prunea: 'Băi, Florine, dacă iese, îți dau și ție'
A apărut noua revistă Fanatik
  • FANATIK, prima revistă de sport pe hârtie lucioasă
  • 84 de pagini de emoții
A apărut noua revistă Fanatik
  • Apare pe 10 ale lunii, o revistă de NOTA 10!
  • Povești, eroi, condeie, poze premiate, NOUL FANATIK
Acum la punctele de presă!