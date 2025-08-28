FCSB a câștigat la TAS litigiul pentru Florinel Coman! Gigi Becali va încasa o avere de la arabi. Prima reacție a patronului. Exclusiv

TAS a tranșat litigiul dintre FCSB și Al Gharafa în urma transferului lui Florinel Coman. Clubul din Qatar este obligat să-i achite lui Gigi Becali 6 milioane de euro.

FCSB, câștigătoare la TAS în litigiul pentru transferul lui Florinel Coman

FANATIK a aflat în exclusivitate că FCSB a primit o veste bună , decisiv pentru calificarea în grupa principală din Europa League.

TAS i-a dat câștig de cauză , iar omului de afaceri ar trebui să-i între în conturi, cât mai curând, suma de 6 milioane de euro (5 milioane de euro fiind suma de vânzare + 1 milion de euro clauza impusă de FCSB).

FCSB l-a transferat pe Florinel Coman în Qatar, la Al Gharafa, în august 2024. Internaționalul român a semnat un contract valabil până în vara lui 2027 și pe un salariu anual în valoare de 2 milioane de euro. Sezonul trecut, coman a fost împrumutat la Cagliari, acolo unde a marcat 1 gol în 9 meciuri.

Prima reacție a lui Gigi Becali, după ce a câștigat la TAS litigiul pentru transferul lui Florinel Coman

Gigi Becali și-a manifestat mulțumirea pentru victoria obținută la TAS. Mai mult, patronul de la FCSB a anunțat, în exclusivitate pentru FANATIK, că are planuri mari cu cei 6.400.000 de euro pe care îi va primi de la Al Gharafa. Dorește să-și întărească echipa cu transferuri puternice.

„Da, tătă, am luat astăzi 6.400.000 de euro. 5.000.000 de euro transferul, 1 .000.000 de euro clauza penalizatorie și 400.000 de euro dobândă pentru 2 ani, cât nu mi-au dat banii. Ce să mai, am scris deja istorie. Facem echipă mare, echipă bună, ne ducem să-i scoatem și pe scoțieni și uite cum am avut o zi de 20.000.000 de euro. Acum, ce să fac și eu dacă o să am o zi de 20.000.000 de euro? Îmi dau demisia, probabil, dacă nu mă pricep (n.r. râde).

Acum vorbind serios, era normal, era dreptul nostru. E bine că lucrurile s-au clarificat, qatarezii trebuie să ne dea banii”, a declarat Gigi Becali în exclusivitate pentru FANATIK.

Coman revine în lotul lui Al Gharafa

După ce i-a expirat împrumutul în Italia, Florinel Coman s-a întors la gruparea din Qatar . „Șeptarul” și-a revenit însă și e la dispoziția antrenorului Pedro Martins.

„Acum avem mai multe opțiuni în lot”, a declarat tehnicianul lusitan, la conferința de presă premergătoare meciului cu Al Sadd.

Florinel Coman e fără meci oficial din 3 mai 2025, când a bifat 12 minute pe teren pentru Cagliari cu Udinese în etapa a 35-a din sezonul trecut de Serie A.