FCSB trebuia să primească penalty în meciul fără VAR de la Bistrița! Verdict clar al lui Cristi Balaj

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În minutul 30 al meciului dintre Gloria Bistrița și FCSB, la scorul de 1-0 pentru gazde, „roș-albaștrii” au solicitat un penalty după o intrare asupra lui Eddy Gnahore (32 de ani). Arbitrul Cristian Moldoveanu nu a acordat lovitura de la 11 metri, iar decizia sa a fost cea finală, deoarece partida nu beneficiază de sistemul VAR. Gnahore nu a reușit să termine repriza, fiind înlocuit din cauza unei accidentări.

Cristi Balaj a comentat în exclusivitate pentru FANATIK faza controversată de la Bistrița, iar fostul mare arbitru e de părere că FCSB trebuia să primească un penalty după intrarea lui Bradu asupra lui Gnahore. „Pare că este un atac imprudent cu talpa, care se sancționează cu masură disciplinară cartonaș galben și decizie tehnică lovitură de pedeapsă”, a transmis acesta.

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FCSB, privată de un penalty în meciul cu Gloria Bistrița? Partida s-a disputat fără VAR

Gloria Bistrița a reușit să deschidă scorul în minutul 23 al meciului cu FCSB, prin Antonio Bradu, după o eroare uriașă în defensiva gazdelor. Batubinsika a încercat să îi paseze portarului Popa, însă Lupu a ajuns primul la balon și l-a deviat spre poartă, iar Bradu a îndeplinit o simplă formalitate. Formația „roș-albastră” putea să egaleze după doar câteva minute, când a solicitat o lovitură de la 11 metri.

Un șut trimis de Arad a fost respins din fața porții, iar după scurt timp Gnahore a fost lovit cu talpa pe gambă de Bradu, însă arbitrul Cristian Moldoveanu nu a acordat nimic. Decizia sa a fost finală, deoarece jocul s-a disputat fără VAR, sistem care în Cupa României Betano este folosit doar la meciurile între două echipe din SuperLiga.

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După faza controversată, Gnahore a acuzat o problemă medicală și nu a mai putut continua jocul, iar Laurențiu Reghecampf a fost nevoit să îl schimbe câteva minute mai târziu, pe teren întrând Alexandru Stoian. Gnahore s-a dus direct la vestiar după ce a fost schimbat, iar după scurt timp cei de la FCSB au fost surprinși discutând cu personalul de pe ambulanță.

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Eddy Gnahore, în plan secund la FCSB

Adus în vara acestui an de FCSB după plecarea de la marea rivală Dinamo, nu a confirmat până acum la formația „roș-albastră”. Mijlocașul francez nu a strâns nici măcar 400 de minute în cele 11 meciuri în care a evoluat pentru FCSB, singurul joc în care acesta a fost integralist fiind cel cu Farul, disputat pe 3 august. Înainte de , Laurențiu Reghecampf îi oferise doar un sfert de oră mijlocașului, pe finalul meciului cu Oțelul.