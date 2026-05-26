FCSB a dat drumul la sărbătoare în vestiar înaintea barajului cu Dinamo. Video

Dinamo – FCSB va fi unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon. „Câinii roșii” luptă pentru revenirea într-o competiție UEFA, în timp ce FCSB se bate pentru a nu întrerupe șirul de 23 de ani consecutivi în cupele europene. Cu câteva zile înainte de baraj, roș-albaștrii l-au sărbătorit în vestiar pe Joao Paulo, care a împlinit 28 de ani.

Joao Paulo, sărbătoritul zilei la FCSB! Mijlocașul și-a celebrat aniversarea cu câteva zile înainte de barajul cu Dinamo

FCSB a trecut cu mari emoții de FC Botoșani, iar acum mai are de depășit un singur obstacol pentru a se califica în preliminariile UEFA Conference League. De partea cealaltă, Dinamo a făcut un sezon solid și și-a câștigat dreptul la baraj prin clasarea pe locul 4, depășindu-le în clasamentul play-off-ului pe Rapid și FC Argeș.

iar jucătorii vor da totul pentru a-și face fanii bucuroși. Până atunci, la FCSB a avut loc un moment frumos în vestiar. Joao Paulo a împlinit vârsta de 28 de ani și a primit un tort din partea colegilor, care i-au urat un călduros „La mulți ani!”.

Joao Paulo, decisiv în meciul cu FC Botoșani

Fotbalistul originar din Republica Capului Verde a fost transferat de FCSB de la Oțelul Galați în iarna acestui sezon. Deși el a început ca fundaș stânga, ulterior conducerea și Gigi Becali au ajuns la concluzia că trebuie folosit la mijlocul terenului pentru a da randamentul scontat.

În ultimele meciuri, fotbalistul în vârstă de 28 de ani a început să aibă prestații mult mai solide, iar a reușit să readucă echipa pe linia de plutire într-un moment critic. Moldovenii au deschis scorul prin Mailat, însă Joao Paulo a egalat după o acțiune personală, finalizată cu un șut ca din tun, care nu i-a dat nicio șansă lui Anestis. În această vară, el va fi părtaș la participarea istorică a Capului Verde la Campionatul Mondial. El va întâlni în grupe pe Spania, Uruguay și Arabia Saudită.