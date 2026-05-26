FCSB a dat drumul la sărbătoare în vestiar înaintea barajului cu Dinamo. Video

FCSB se află în fața unui meci extrem de important, care poate spăla rușinea necalificării în play-off. Cu doar câteva zile înaintea barajului cu Dinamo, jucătorii au sărbătorit în vestiar
Ciprian Păvăleanu
26.05.2026 | 19:15
FCSB a sărbătorit ziua de naștere a lui Joao Paulo în vestiar. Foto: Colaj FANATIK
Dinamo – FCSB va fi unul dintre cele mai importante meciuri ale finalului de sezon. „Câinii roșii” luptă pentru revenirea într-o competiție UEFA, în timp ce FCSB se bate pentru a nu întrerupe șirul de 23 de ani consecutivi în cupele europene. Cu câteva zile înainte de baraj, roș-albaștrii l-au sărbătorit în vestiar pe Joao Paulo, care a împlinit 28 de ani.

Joao Paulo, sărbătoritul zilei la FCSB! Mijlocașul și-a celebrat aniversarea cu câteva zile înainte de barajul cu Dinamo

FCSB a trecut cu mari emoții de FC Botoșani, iar acum mai are de depășit un singur obstacol pentru a se califica în preliminariile UEFA Conference League. De partea cealaltă, Dinamo a făcut un sezon solid și și-a câștigat dreptul la baraj prin clasarea pe locul 4, depășindu-le în clasamentul play-off-ului pe Rapid și FC Argeș.

Derby-ul va fi extrem de încins, iar jucătorii vor da totul pentru a-și face fanii bucuroși. Până atunci, la FCSB a avut loc un moment frumos în vestiar. Joao Paulo a împlinit vârsta de 28 de ani și a primit un tort din partea colegilor, care i-au urat un călduros „La mulți ani!”.

Joao Paulo, decisiv în meciul cu FC Botoșani

Fotbalistul originar din Republica Capului Verde a fost transferat de FCSB de la Oțelul Galați în iarna acestui sezon. Deși el a început ca fundaș stânga, ulterior conducerea și Gigi Becali au ajuns la concluzia că trebuie folosit la mijlocul terenului pentru a da randamentul scontat.

În ultimele meciuri, fotbalistul în vârstă de 28 de ani a început să aibă prestații mult mai solide, iar în semifinala barajului cu Botoșani a reușit să readucă echipa pe linia de plutire într-un moment critic. Moldovenii au deschis scorul prin Mailat, însă Joao Paulo a egalat după o acțiune personală, finalizată cu un șut ca din tun, care nu i-a dat nicio șansă lui Anestis. În această vară, el va fi părtaș la participarea istorică a Capului Verde la Campionatul Mondial. El va întâlni în grupe pe Spania, Uruguay și Arabia Saudită.

Ciprian Păvăleanu
Ciprian Păvăleanu este jurnalist FANATIK și urmărește cele mai importante subiecte din fotbalul românesc, de la SuperLiga și echipa națională până la breaking news, reacții și povești din sport.
