FCSB a dat în judecată un club din Europa: “Avem bani de luat!” Gigi Becali anunţă revoluţia: “Cumpăr 4-5 fotbalişti tineri”

FCSB se pregăteşte de lupta finală pentru titlul de campioană a României, însă până atunci clubul a dat în judecată o formaţie din Europa. În plus, Gigi Becali a anunţat ce se va întâmpla dacă îl va vinde pe Florinel Coman în acest an.

FCSB a dat în judecată un club din Europa. N-au venit banii de pe transferul lui Junior Morais

Gigi Becali a anunţat că FCSB a dat-o în judecată pe Gaziantep, clubul care l-a transferat pe Junior Morais la începutul sezonului 2019-2020. Patronul vicecampioanei României a susţinut că încă nu a primit banii de pe urma fotbalistului brazilian. În plus, patronul echipei de pe locul 2 a vorbit despre “perlele” care pot pleca în curând, după ce recent, Giovanni Becali a anunţat în FANATIK transferul lui Florinel Coman.

“Avem de luat 1.4000.000 de euro de la televiziuni, 1.100.000 de la City (n.r. sponsorul oficial al clubului). Şi de la turci avem de luat bani, de pe Junior Morais. I-am dat în judecată, aşa sunt turcii şi arabii. Dacă îl vând pe Florinel se schimbă totul, cumpăr 4-5 cei mai buni tineri fotbalişti din România.

Mie îmi place Boboc, dar noi avem acolo în stânga. Primesc întrebări pentru Coman şi Man şi răspunsul meu e 20.000.000 de euro. În toamnă, după cupele europene, vor pleca 3 jucători: Man, Tănase şi Coman. Am deja în cap ce fac dacă îi vând.

Promovez tineri, dar nu pot să joc titulari cu ei. Ne trebuie atacanți ca lumea. Eu nu mai dau bani mulți pe transferuri. Nu mai riscă nimeni să dea bani mulți pe transferuri”, a declarat Gigi Becali la emisiunea Fotbal Club de la Digi Sport.

Urmează derby-ul cu CFR Cluj

Duminică, 14 iunie, de la ora 20:00, CFR Cluj primeşte vizita FCSB-ului, primul mare derby după reluarea sezonului în Liga 1. Gigi Becali a anunţat că o înfrângere o scoate pe vicecampioana României din calculele pentru titlu.

“Dacă pierdem, nu mai avem nicio şansă la campionat. Mai avem şanse cu un egal, că mai avem şi returul. Trebuie s-o baţi. Informaţiile mele sunt că s-au prezentat bine (n.r. despre jucătorii FCSB-ului). Ei aşa spun, că sunt foarte mulţumiţi. Nu sunt îngrijorat. Nu mai contează cu cine pic în semifinale. E mai frumos să joci cu Dinamo”, a mai spus Gigi Becali.

Îi dă dreptate lui Harlem Gnohere

“El are dreptate, probabil se referă că a fost ţinut rezervă prea mult. S-a întâmplat să fie în acelaşi timp cu Alibec la echipă. Atunci jucam cu Alibec ca să putem să-l vindem. Are dreptate aici.

Eu am fost mulţumit de el. Am scăpat de el ca să iau bani. Ultima oară am cerut şi 800.000 de euro pe el. Îl dădeam şi cu 500.000 de euro, dar nimeni nu dădea banii ăştia”, a precizat Gigi Becali.

