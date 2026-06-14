FCSB a dat lovitura cu noul transfer: „E fotbalist de echipă mare!”

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FCSB a avut parte de un sezon mult sub așteptări. Deși cucerise ultimele două titluri în SuperLiga, roș-albaștrii au ratat în premieră calificarea în play-off. Totuși, elevii lui Marius Baciu au reușit să salveze stagiunea pe final, când au obținut biletul de calificare în preliminariile UEFA Conference League.

FCSB și-a asigurat viitorul cu un jucător comparat cu Andrei Rațiu

Pentru a nu se repeta experiența ratării play-off-ului, Gigi Becali a declarat în dese rânduri că va întări echipa. În acest sens, patronul l-a adus deja pe . Totodată, la FCSB se va întoarce și Ricardo Pădurariu, jucător pe care Florin Maxim, fostul său antrenor de la Corvinul, îl vede chiar titular, comparându-l pe fundaș cu Andrei Rațiu.

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„Îl poți compara cu Rațiu, foarte ofensiv, cu carențe defensive. În raport unu contra unu scoate jucător din joc. Cred că pe jocul pozițional al FCSB-ului va fi foarte bun. Eu îl văd titular la FCSB acum. E fundaș lateral de echipă mare. Mi-a început campionatul cu probleme mari defensive.

Am lucrat, s-a adaptat și nu a mai făcut problemele de poziționare, cu mingile în spatele lui. Era la limită cu greutatea, nu mânca pește, legume, dar s-a educat, a înțeles și acum e foarte bine. E un copil de care FCSB trebuie să aibă grijă. Nu am niciun interes să vorbesc așa despre el. Nu e al nostru, doar l-am avut un an”, a declarat Florin Maxim, potrivit .

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Contractul pe care îl va semna Pădurariu

Într-un interviu oferit pentru FANATIK, cu FCSB. Fundașul lateral a avut parte de un sezon foarte bun în Liga 2, la Corvinul, formație alături de care a reușit să promoveze în primul eșalon fotbalistic din România.

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„După ce mă întorc din cantonament voi semna un contract nou pe patru ani din ce am înțeles, nu sunt sigur. Eu am crescut aici, am venit la academie de la 11 ani și am jucat acolo până la 17 ani, apoi am mers împrumut la Bistrița”, a declarat Ricardo Pădurariu pentru FANATIK.

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